Chaque publication poursuit sa traversée : les éditions du Paquebot

Les Éditions du Paquebot, depuis la rencontre fondatrice avec l’artiste argentin Julio Silva, compagnon de route de Julio Cortazar, ont à cœur de promouvoir la littérature contemporaine, dans un dialogue fertile entre la singularité d’une écriture, le trait ou la couleur, de permettre que les mots, dans une pluralité de langues et de cultures, de l’espagnol au rarotongien, suscitent le surgissement des formes.

De livre en livre, elles renouvellent le rapport entre textes et œuvres, Lettres et Arts, en privilégiant les auteurs vivants, avec une attention, toutefois, pour les curiosités méconnues, des merveilles inclassables, comme l’imaginaire insolite de L’Âne mort et la femme guillotinée du jeune Janin ou l’ardent Visage émerveillé d’Anna de Noailles.

De la puissance verbale et visuelle de l’univers romanesque de Bruno Edmond à la révolte qui soulève la poésie de l’Iranienne Chahla Chafiq, le regard découvre les ciels en manière noire du graveur Albert Voda, ou la force de la couleur dans l’œuvre du peintre Christian Hubert-Rodier, le basculement de la fiction dans le tragique de l’Histoire, et la liberté d’une femme.

Travail sur la langue ou parole engagée, élaboration d’un monde onirique de signifiants ou énergie inlassable d’un combat contre l’oppression. Chaque publication poursuit la traversée, sensible, créatrice, consciente, d’une réalité que ni le plaisir du texte ni l’immersion dans la beauté ne peuvent tout à fait contourner, d’un continent à l’autre, et subjectivement, souvent douloureuse mais toujours inventive, de livres encore et de formes de résistance, au mal politique, à la mort qui vient, à l’impossible amour.

Nos deux récentes parutions, si différentes par l’écriture, Instants poétiques et Libera me, sont ainsi habitées par un commun refus de l’indignité et de la souffrance humaines, de Téhéran à Gaza, la colère et l’angoisse, mais aussi, mêlés à la véhémence du verbe, intimistes, la grâce d’un envol à tire-d’aile, le frémissement de la nature au crépuscule du soir, le tressaillement de la chair, et, violente, écrivait Apollinaire, l’espérance.

Nouveautés :

Instants poétiques (français-persan) de Chahla Chafiq, peintures de Christian Hubert-Rodier.

Libera me, poèmes et photographies d’Andoche Praudel.

Le programme du Salon

Chahla Chafiq dédicacera son recueil Instants poétiques, dédié à la lutte des femmes et du peuple iranien contre l’oppression, le samedi 22 novembre de 15h. À 17h, Bruno Edmond dédicacera son roman les samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025 à partir de 15h. Et enfin, Catherine Lemire dédicacera son recueil le dimanche 23 novembre à partir de 14h ; sur le stand des Éditions du Paquebot.

Martine Lemire et Pablo Lopez, éditeurs

DOSSIER - Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025

Par Clotilde Martin

