Petit ours brun et Astérix valent un procès à TikTok

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), organisme de gestion collective, assigne la plateforme TikTok en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris. La SACD demande réparation du préjudice subi par les auteurs et autrices des œuvres exploitées ou représentées sur la plateforme, sans autorisation ni « contreparties acceptables ».
Le 13/11/2025
13/11/2025 à 10:39
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) annonce, dans un communiqué, qu'elle TikTok en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris, après « quatre ans de discussions avortées » autour de l'usage d'œuvres protégées relevant du répertoire de l'organisme de gestion collective.
D'après la SACD, « TikTok utilise, depuis de nombreuses années, des œuvres protégées relevant du répertoire de la SACD sans aucune autorisation et en n’ayant jamais proposé de contreparties acceptables pour les autrices et auteurs de ces œuvres et n'a pas procédé au retrait des œuvres que nous lui avons demandé ».
En l'absence de contrat conclu avec la SACD, cette dernière estime que le réseau social se place ainsi « en position de contrefaçon », puisqu'il reproduit et diffuse des extraits de ces œuvres protégées par le droit d'auteur.
La SACD demande en conséquence « réparation du préjudice subi par les auteurs et autrices des œuvres exploitées ou représentées sur la plateforme ainsi que la communication du chiffre d’affaires de TikTok », puisque la rémunération au titre du droit d’auteur doit être déterminée en fonction de « données financières appropriées et fiables ».
Fondée en 1777, la SACD compte plusieurs répertoires d'œuvres, dans les domaines du spectacle vivant, de l’audiovisuel, du cinéma et du web. Interrogée sur les œuvres concernées par l'assignation en référé, la SACD nous renvoie à la dépêche produite par l'AFP.
Cette dernière évoque des dialogues ou des extraits de films, notamment OSS 117 (Michel Hazanavicius, 2006, d'après les romans de Jean Bruce), Brice de Nice (James Huth, 2005), Les Choristes (Christophe Barratier, 2004), Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (Alain Chabat, 2002, d'après Astérix et Cléopâtre de René Goscinny et Albert Uderzo).
Le dessin animé Petit ours brun serait également concerné, basé sur les livres de Claude Lebrun et Danièle Bour, ainsi que la série Kaamelott. Enfin, des extraits de spectacles d'humoristes, notamment de Caroline Vigneaux ou des Bodin's, sont aussi évoqués par la SACD. Cette dernière ne nous a pas apporté de précisions sur d'éventuelles œuvres dramatiques.
La procédure a été transmise en Irlande, lieu d’établissement de la Société TikTok Technology Limited visée par l’assignation, et une première audience est prévue pour le 18 mars 2026.
Photographie : Image tirée d'un épisode de la série animée Petit ours brun (capture d'écran YouTube)
