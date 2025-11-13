Inscription
La liberté retrouvée de Boualem Sansal : l’Algérie des écrivains debout

Boualem Sansal est libre. La décision d’Alger est enfin tombée : l’écrivain franco-algérien a été gracié. Une grâce politique, sans doute. Mais aussi un symbole littéraire. Si Boualem Sansal retrouve aujourd’hui sa liberté de mouvement, la littérature algérienne francophone, elle, continue de chercher la sienne — à la fois intérieure, linguistique et morale.

Le 13/11/2025 à 09:59 par Bernard Strainchamps

13/11/2025 à 09:59

Bernard Strainchamps

Née dans les fractures de l’histoire, cette littérature a toujours écrit contre le silence. La colonisation, la guerre d’indépendance, puis la décennie noire ont laissé des cicatrices profondes.

Une littérature sous tension

Les écrivains affrontent cette mémoire en équilibre constant : dire la douleur sans tomber dans le pathos, témoigner sans répéter la plainte. Écrire, pour beaucoup d’entre eux, revient à sauver ce qui reste de parole dans un pays où l’histoire officielle se veut amnésique.

La langue française, héritée de l’occupation, est devenue paradoxalement le refuge de la liberté. Kamel Daoud l’a formulé sans détour : « La langue arabe est piégée par le sacré, par les idéologies dominantes. On a fétichisé, politisé, idéologisé cette langue. » — (entretien, revue Littératures)

Cette ambiguïté — aimer une langue conquérante parce qu’elle permet de dire ce qu’on tait ailleurs — traverse toute une génération. Ce n’est pas un paradoxe, mais une survie.

Aujourd’hui, une trentaine d’auteurs algériens vivants sont publiés en France. Certains émergent dans les catalogues des grands éditeurs, d’autres dans les collections indépendantes. Cette diversité montre que la littérature algérienne francophone n’est plus une exception, mais un courant à part entière — à la fois pluriel et cohérent, nourri par la mémoire et l’exil, la colère et l’espérance.

Boualem Sansal, l’irréductible

Chez Boualem Sansal, l’écriture a toujours été un acte de résistance. Ingénieur devenu romancier en pleine décennie noire, il s’est imposé par la lucidité de son regard et la rigueur de sa prose. Le Serment des barbares (1999) posait déjà les fondations d’une œuvre inquiète, en quête de vérité.

Puis vinrent Dis-moi le paradis (2003), Harraga (2005), Rue Darwin (2011), et surtout 2084. La fin du monde (2015), fable politique et pamphlet visionnaire où l’Algérie se lit en creux dans l’empire d’Abistan. 2084 installe Abistan et son air glacé, et laisse l’écho d’un monde qui cesse de penser.

Sa langue, travaillée et précise, combine fable et satire, humour ravageur et gravité. Il écrit pour « maintenir vif le libre arbitre » dans une époque où la foi devient totalitaire. « La liberté est une notion riche et profonde en Occident. Ici, en guise de liberté, c’est le foutoir, l’apostrophe, l’insulte et la bagarre de rues. » — Boualem Sansal

Censuré en Algérie, honoré à l’étranger — Prix Méditerranée en 2021, Prix de la Paix des libraires allemands — Sansal demeure une conscience lucide. Sa grâce politique ne gomme rien : elle rappelle à quel point, en Algérie, la liberté d’écrire reste une affaire d’État.

Kamel Daoud, le feu et la parole

S’il est un autre écrivain qui incarne cette tension entre vérité et péril, c’est bien Kamel Daoud. Né en 1970 à Mostaganem, journaliste au Quotidien d’Oran, il commence par observer le réel avant de le transfigurer en roman. Sa plume avance comme un oued en crue : torrentielle, habitée, brûlante.

Dans Meursault, contre-enquête (2014), il inverse L’Étranger de Camus pour redonner une voix à « l’Arabe ». Avec Zabor ou les psaumes (2017), il célèbre la puissance du verbe comme refuge. Et dans Houris (2024), Prix Goncourt, la colère se mêle à la poésie, la mémoire de la décennie noire s’impose sans fard.

« Houris, d’une puissance rare, déploie une écriture poétique et viscérale qui explore la mémoire, la résilience et le poids des liens invisibles. » — Mare Nostrum, 1er décembre 2024.

Daoud écrit contre la peur et la simplification. La langue française devient chez lui un espace de désobéissance, une manière d’affronter les dogmes. La colère s’écoule sous la poésie ; la lucidité sous la fable. Ses thèmes reviennent : la guerre civile, la condition des femmes, la foi, la mémoire. Récompensé par le Goncourt 2024, le Landerneau des lecteurs et le Transfuge du meilleur roman français, il s’impose comme une conscience littéraire, l’une des plus vibrantes du monde francophone.

Yasmina Khadra, l’humanisme au couteau

Sous le pseudonyme Yasmina Khadra, Mohammed Moulessehoul a trouvé la voie d’un autre combat : celui de la conscience. Ancien officier, témoin direct des violences des années 1990, il quitte l’armée en 2000 pour se consacrer à la littérature. Son nom d’emprunt — celui de son épouse — est en soi une déclaration politique : donner un visage féminin à la parole d’un homme d’armée, c’était déjà une manière de défier l’ordre établi.

De Morituri (1997) à L’Attentat (2005), de Les Hirondelles de Kaboul (2002) à Les Vertueux (2022), Khadra ausculte la violence, la dignité et la rédemption. Les Vertueux illustre cette force : derrière la fresque historique, on entend une voix ferme, humaine, qui regarde la guerre sans haine.

« Une fresque puissante et tumultueuse, aux nombreuses scènes d’anthologie, pour célébrer ces âmes droites, capables, quelles que soient leurs infortunes et la barbarie du monde, de garder leur foi en elles-mêmes et en l’humanité. » — Les Lectures de Cannetille, 23 juillet 2023.

Sa prose, sobre et directe, privilégie la première personne. La phrase brève, l’image juste, la neutralité active : Khadra laisse la conscience parler sans jugement. Sous une apparente clarté, il construit un drame moral où la pitié et la lucidité se mêlent : « Il n’y a pas de bonheur sans dignité, et aucun rêve n’est possible sans liberté. »

Chez lui, la dignité des humiliés fait front au vacarme du monde. Lauréat du Prix des Libraires et traduit dans plus de quarante langues, Khadra demeure l’un des écrivains algériens les plus lus au monde.

Kaouther Adimi, la lumière et la mémoire

L’écriture de Kaouther Adimi tranche avec celle de ses aînés : limpide sans emphase, elle refuse la solennité pour privilégier l’écoute et la relation. Là où Sansal ou Daoud interrogent la violence, Adimi fait vibrer la mémoire dans l’intime. Née en 1986, partagée entre Alger et la France, elle a fait de la mémoire des livres son territoire.

Nos richesses (2017) rend hommage à Edmond Charlot, libraire d’Alger et passeur de Camus, de Gide, de la jeunesse algérienne des années 1930. À travers lui, Adimi ressuscite un Alger vibrant, entre poussière des rayons et lumière du souvenir.

Dans Au vent mauvais (2023, Prix Montluc Résistance et Liberté), elle revisite l’Algérie de la colonisation à la guerre civile. Sa phrase brève, ses coupes nettes, sa manière d’alterner journal et narration contemporaine donnent à son écriture une limpidité rare. Elle ne s’emporte pas : elle assemble, elle écoute, elle relie. Chez elle, l’émotion naît du concret — un livre, une rue, une voix — plutôt que du pathos.
La jeunesse, la lecture, la liberté sont ses armes douces.

Réception et appartenances littéraires

Si ces auteurs écrivent depuis des lieux et des histoires distincts, leur réception révèle une double appartenance. En France, Boualem Sansal, Kamel Daoud, Yasmina Khadra et Kaouther Adimi sont pleinement intégrés au champ littéraire : leurs livres figurent aux catalogues de grandes maisons d’édition, circulent dans les prix littéraires et sont étudiés dans les lycées et universités. La critique parisienne y voit la vitalité d’une francophonie engagée, héritière mais non soumise à l’histoire coloniale.

En Algérie, la reconnaissance est plus ambivalente. Les institutions culturelles restent prudentes à leur égard, oscillant entre admiration et méfiance. Les librairies indépendantes — notamment à Alger et Oran — défendent pourtant leurs ouvrages, qui trouvent un lectorat jeune, urbain, souvent connecté par la diaspora. Des maisons comme Barzakh jouent ici un rôle décisif, maintenant un lien vivant entre création et terrain algérien.

Le croisement de ces deux champs — français et algérien — confère à cette littérature un statut singulier : nationale par ses blessures, transnationale par sa circulation. Ce va-et-vient institutionnel reflète sa nature même, faite d’ouverture, de tension et d’invention.

Une même ville, un même souffle : Alger

Alger traverse toutes ces œuvres comme un personnage à part entière. Ville éclatée, blessée, lumineuse, elle porte les mémoires croisées d’un pays et de sa diaspora. Dans ses ruelles en pente, dans la Casbah et sur les hauteurs blanches, se superposent les strates de l’histoire : la révolution, la décennie noire, l’exil.

Les écrivains y puisent un décor mais surtout une métaphore — celle d’un lieu qui résiste, où l’on cherche la clarté au milieu des ruines.

Les livres racontent Alger comme une ville paradoxale : entre grandeur passée et désillusion présente, entre satire et tendresse. À la faveur d’un dialogue intérieur entre hier et aujourd’hui, ces écrivains redonnent à la capitale algérienne son rôle de scène vivante — celle où la littérature continue de rejouer le drame du pays.

Entre mémoire et transmission

De Sansal à Adimi, en passant par Daoud et Khadra, les thèmes se répondent : la guerre et la paix, la foi et le doute, la femme et la liberté, la mémoire et l’oubli. Tous écrivent contre une forme d’effacement.
Tous cherchent à sauver une parole menacée. Le roman devient un espace de résistance douce, un lieu de transmission où le passé trouve des mots pour survivre.

Cette littérature franco-algérienne n’est pas seulement une littérature de la douleur ; c’est aussi une littérature de la dignité. Elle ne se contente pas de témoigner — elle interroge. Elle regarde le pays depuis la blessure, mais aussi depuis la promesse : celle d’une Algérie capable de se raconter autrement. À travers ces voix, le lecteur découvre une autre cartographie, celle des consciences.

À LIRE - Boualem Sansal est libre : Alger gracie l'écrivain franco-algérien

Boualem Sansal est libre, et c’est bien. Mais la littérature, elle, n’a pas attendu la grâce. Elle a continué d’écrire, d’Alger à Paris, de la mémoire à la fiction, de la douleur à la lumière. Ces voix, chacune à leur manière, rappellent qu’on peut être double sans être divisé, critique sans être coupé, lucide sans être désespéré.

Elles prouvent que la littérature algérienne francophone n’est pas une périphérie du champ français : elle en est la conscience inquiète, la mémoire active — et peut-être, en ce moment même, son cœur le plus vivant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

 

 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

