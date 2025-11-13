Inscription
La liberté retrouvée de Boualem Sansal : l’Algérie des écrivains debout

Boualem Sansal est libre. La décision d’Alger est enfin tombée : l’écrivain franco-algérien a été gracié. Une grâce politique, sans doute. Mais aussi un symbole littéraire. Si Boualem Sansal retrouve aujourd’hui sa liberté de mouvement, la littérature algérienne francophone, elle, continue de chercher la sienne — à la fois intérieure, linguistique et morale.

Le 13/11/2025 à 09:59 par Bernard Strainchamps

Bernard Strainchamps

Née dans les fractures de l’histoire, cette littérature a toujours écrit contre le silence. La colonisation, la guerre d’indépendance, puis la décennie noire ont laissé des cicatrices profondes.

Une littérature sous tension

Les écrivains affrontent cette mémoire en équilibre constant : dire la douleur sans tomber dans le pathos, témoigner sans répéter la plainte. Écrire, pour beaucoup d’entre eux, revient à sauver ce qui reste de parole dans un pays où l’histoire officielle se veut amnésique.

La langue française, héritée de l’occupation, est devenue paradoxalement le refuge de la liberté. Kamel Daoud l’a formulé sans détour : « La langue arabe est piégée par le sacré, par les idéologies dominantes. On a fétichisé, politisé, idéologisé cette langue. » — (entretien, revue Littératures)

Cette ambiguïté — aimer une langue conquérante parce qu’elle permet de dire ce qu’on tait ailleurs — traverse toute une génération. Ce n’est pas un paradoxe, mais une survie.

Aujourd’hui, une trentaine d’auteurs algériens vivants sont publiés en France. Certains émergent dans les catalogues des grands éditeurs, d’autres dans les collections indépendantes. Cette diversité montre que la littérature algérienne francophone n’est plus une exception, mais un courant à part entière — à la fois pluriel et cohérent, nourri par la mémoire et l’exil, la colère et l’espérance.

Boualem Sansal, l’irréductible

Chez Boualem Sansal, l’écriture a toujours été un acte de résistance. Ingénieur devenu romancier en pleine décennie noire, il s’est imposé par la lucidité de son regard et la rigueur de sa prose. Le Serment des barbares (1999) posait déjà les fondations d’une œuvre inquiète, en quête de vérité.

Puis vinrent Dis-moi le paradis (2003), Harraga (2005), Rue Darwin (2011), et surtout 2084. La fin du monde (2015), fable politique et pamphlet visionnaire où l’Algérie se lit en creux dans l’empire d’Abistan. 2084 installe Abistan et son air glacé, et laisse l’écho d’un monde qui cesse de penser.

Sa langue, travaillée et précise, combine fable et satire, humour ravageur et gravité. Il écrit pour « maintenir vif le libre arbitre » dans une époque où la foi devient totalitaire. « La liberté est une notion riche et profonde en Occident. Ici, en guise de liberté, c’est le foutoir, l’apostrophe, l’insulte et la bagarre de rues. » — Boualem Sansal

Censuré en Algérie, honoré à l’étranger — Prix Méditerranée en 2021, Prix de la Paix des libraires allemands — Sansal demeure une conscience lucide. Sa grâce politique ne gomme rien : elle rappelle à quel point, en Algérie, la liberté d’écrire reste une affaire d’État.

Kamel Daoud, le feu et la parole

S’il est un autre écrivain qui incarne cette tension entre vérité et péril, c’est bien Kamel Daoud. Né en 1970 à Mostaganem, journaliste au Quotidien d’Oran, il commence par observer le réel avant de le transfigurer en roman. Sa plume avance comme un oued en crue : torrentielle, habitée, brûlante.

Dans Meursault, contre-enquête (2014), il inverse L’Étranger de Camus pour redonner une voix à « l’Arabe ». Avec Zabor ou les psaumes (2017), il célèbre la puissance du verbe comme refuge. Et dans Houris (2024), Prix Goncourt, la colère se mêle à la poésie, la mémoire de la décennie noire s’impose sans fard.

« Houris, d’une puissance rare, déploie une écriture poétique et viscérale qui explore la mémoire, la résilience et le poids des liens invisibles. » — Mare Nostrum, 1er décembre 2024.

Daoud écrit contre la peur et la simplification. La langue française devient chez lui un espace de désobéissance, une manière d’affronter les dogmes. La colère s’écoule sous la poésie ; la lucidité sous la fable. Ses thèmes reviennent : la guerre civile, la condition des femmes, la foi, la mémoire. Récompensé par le Goncourt 2024, le Landerneau des lecteurs et le Transfuge du meilleur roman français, il s’impose comme une conscience littéraire, l’une des plus vibrantes du monde francophone.

Yasmina Khadra, l’humanisme au couteau

Sous le pseudonyme Yasmina Khadra, Mohammed Moulessehoul a trouvé la voie d’un autre combat : celui de la conscience. Ancien officier, témoin direct des violences des années 1990, il quitte l’armée en 2000 pour se consacrer à la littérature. Son nom d’emprunt — celui de son épouse — est en soi une déclaration politique : donner un visage féminin à la parole d’un homme d’armée, c’était déjà une manière de défier l’ordre établi.

De Morituri (1997) à L’Attentat (2005), de Les Hirondelles de Kaboul (2002) à Les Vertueux (2022), Khadra ausculte la violence, la dignité et la rédemption. Les Vertueux illustre cette force : derrière la fresque historique, on entend une voix ferme, humaine, qui regarde la guerre sans haine.

« Une fresque puissante et tumultueuse, aux nombreuses scènes d’anthologie, pour célébrer ces âmes droites, capables, quelles que soient leurs infortunes et la barbarie du monde, de garder leur foi en elles-mêmes et en l’humanité. » — Les Lectures de Cannetille, 23 juillet 2023.

Sa prose, sobre et directe, privilégie la première personne. La phrase brève, l’image juste, la neutralité active : Khadra laisse la conscience parler sans jugement. Sous une apparente clarté, il construit un drame moral où la pitié et la lucidité se mêlent : « Il n’y a pas de bonheur sans dignité, et aucun rêve n’est possible sans liberté. »

Chez lui, la dignité des humiliés fait front au vacarme du monde. Lauréat du Prix des Libraires et traduit dans plus de quarante langues, Khadra demeure l’un des écrivains algériens les plus lus au monde.

Kaouther Adimi, la lumière et la mémoire

L’écriture de Kaouther Adimi tranche avec celle de ses aînés : limpide sans emphase, elle refuse la solennité pour privilégier l’écoute et la relation. Là où Sansal ou Daoud interrogent la violence, Adimi fait vibrer la mémoire dans l’intime. Née en 1986, partagée entre Alger et la France, elle a fait de la mémoire des livres son territoire.

Nos richesses (2017) rend hommage à Edmond Charlot, libraire d’Alger et passeur de Camus, de Gide, de la jeunesse algérienne des années 1930. À travers lui, Adimi ressuscite un Alger vibrant, entre poussière des rayons et lumière du souvenir.

Dans Au vent mauvais (2023, Prix Montluc Résistance et Liberté), elle revisite l’Algérie de la colonisation à la guerre civile. Sa phrase brève, ses coupes nettes, sa manière d’alterner journal et narration contemporaine donnent à son écriture une limpidité rare. Elle ne s’emporte pas : elle assemble, elle écoute, elle relie. Chez elle, l’émotion naît du concret — un livre, une rue, une voix — plutôt que du pathos.
La jeunesse, la lecture, la liberté sont ses armes douces.

Réception et appartenances littéraires

Si ces auteurs écrivent depuis des lieux et des histoires distincts, leur réception révèle une double appartenance. En France, Boualem Sansal, Kamel Daoud, Yasmina Khadra et Kaouther Adimi sont pleinement intégrés au champ littéraire : leurs livres figurent aux catalogues de grandes maisons d’édition, circulent dans les prix littéraires et sont étudiés dans les lycées et universités. La critique parisienne y voit la vitalité d’une francophonie engagée, héritière mais non soumise à l’histoire coloniale.

En Algérie, la reconnaissance est plus ambivalente. Les institutions culturelles restent prudentes à leur égard, oscillant entre admiration et méfiance. Les librairies indépendantes — notamment à Alger et Oran — défendent pourtant leurs ouvrages, qui trouvent un lectorat jeune, urbain, souvent connecté par la diaspora. Des maisons comme Barzakh jouent ici un rôle décisif, maintenant un lien vivant entre création et terrain algérien.

Le croisement de ces deux champs — français et algérien — confère à cette littérature un statut singulier : nationale par ses blessures, transnationale par sa circulation. Ce va-et-vient institutionnel reflète sa nature même, faite d’ouverture, de tension et d’invention.

Une même ville, un même souffle : Alger

Alger traverse toutes ces œuvres comme un personnage à part entière. Ville éclatée, blessée, lumineuse, elle porte les mémoires croisées d’un pays et de sa diaspora. Dans ses ruelles en pente, dans la Casbah et sur les hauteurs blanches, se superposent les strates de l’histoire : la révolution, la décennie noire, l’exil.

Les écrivains y puisent un décor mais surtout une métaphore — celle d’un lieu qui résiste, où l’on cherche la clarté au milieu des ruines.

Les livres racontent Alger comme une ville paradoxale : entre grandeur passée et désillusion présente, entre satire et tendresse. À la faveur d’un dialogue intérieur entre hier et aujourd’hui, ces écrivains redonnent à la capitale algérienne son rôle de scène vivante — celle où la littérature continue de rejouer le drame du pays.

Entre mémoire et transmission

De Sansal à Adimi, en passant par Daoud et Khadra, les thèmes se répondent : la guerre et la paix, la foi et le doute, la femme et la liberté, la mémoire et l’oubli. Tous écrivent contre une forme d’effacement.
Tous cherchent à sauver une parole menacée. Le roman devient un espace de résistance douce, un lieu de transmission où le passé trouve des mots pour survivre.

Cette littérature franco-algérienne n’est pas seulement une littérature de la douleur ; c’est aussi une littérature de la dignité. Elle ne se contente pas de témoigner — elle interroge. Elle regarde le pays depuis la blessure, mais aussi depuis la promesse : celle d’une Algérie capable de se raconter autrement. À travers ces voix, le lecteur découvre une autre cartographie, celle des consciences.

À LIRE - Boualem Sansal est libre : Alger gracie l'écrivain franco-algérien

Boualem Sansal est libre, et c’est bien. Mais la littérature, elle, n’a pas attendu la grâce. Elle a continué d’écrire, d’Alger à Paris, de la mémoire à la fiction, de la douleur à la lumière. Ces voix, chacune à leur manière, rappellent qu’on peut être double sans être divisé, critique sans être coupé, lucide sans être désespéré.

Elles prouvent que la littérature algérienne francophone n’est pas une périphérie du champ français : elle en est la conscience inquiète, la mémoire active — et peut-être, en ce moment même, son cœur le plus vivant.

 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

 

 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

Commenter cet article

 

ActuaLitté

Aymée Rogé devient directrice de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes

Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020, entrée en poste en 2021, Aymée Rogé prend à présent la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le ministère de la Culture.

13/11/2025, 09:24

ActuaLitté

Culture : pour boucler 2025, le gouvernement annule 48 millions € de crédits

L'Assemblée nationale a commencé, en commission, l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025, présenté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 10 novembre dernier. Ce texte, qui « a pour objectif principal d’assurer un atterrissage de la dépense de l’État conforme aux arbitrages rendus », annule 48 millions € de crédits de paiement du ministère de la Culture.

12/11/2025, 14:48

ActuaLitté

Ludovic Guillot prend la direction de la création à l’Institut français

L’Institut français a annoncé la nomination de Ludovic Guillot au poste de directeur de la création artistique et des industries culturelles. Il a pris ses fonctions le 3 novembre 2025, succédant à Chloé Samaniego. Ancien responsable du Pavillon France à l’Exposition universelle d’Osaka et directeur de l’Institut français de Corée du Sud, Ludovic Guillot entend poursuivre la mission de rayonnement culturel international portée par l’institution.

12/11/2025, 13:18

ActuaLitté

DG Diffusion crée sa branche DG Distribution

Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.

12/11/2025, 12:39

ActuaLitté

Le président allemand appelle à la libération de Boualem Sansal

Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne depuis 2017, a appelé son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à un « geste humanitaire » en libérant Boualem Sansal, détenu depuis novembre 2024 en Algérie. Une demande qui aurait été entendue par la présidence, sans précision aux suites données, cependant.

12/11/2025, 10:35

ActuaLitté

Ulule et ActuaLitté s'engagent pour la création littéraire et de la bibliodiversité

Chaque année, plus de 1300 projets liés au livre et à la lecture voient le jour grâce à Ulule, première plateforme de financement participatif en France. Pour offrir à ces initiatives une visibilité renforcée et maximiser leurs chances de réussite, Ulule et ActuaLitté, média de référence dans le secteur du livre, annoncent le renforcement de leur partenariat éditorial.

12/11/2025, 06:00

ActuaLitté

La lutte pour l’avenir de la jeunesse : les autorités congolaises face à la culture de la violence

Ces dernières années, le Congo est confronté à un grave problème de criminalité urbaine, devenue une menace pour la sécurité publique et la stabilité de l’État.

11/11/2025, 13:04

ActuaLitté

Jean-Claude Guillebaud, mort d'un humaniste, cofondateur des éditions Arléa

Journaliste, écrivain, essayiste et éditeur, Jean-Claude Guillebaud est mort le 8 novembre 2025, à Angoulême, à l’âge de 81 ans. Lauréat du prix Albert-Londres en 1972, grand reporter sur les théâtres de guerre comme sur les crises du monde moderne, il fut aussi cofondateur des éditions Arléa, maison née du même élan intellectuel et indépendant que son œuvre : une pensée libre, nourrie de foi dans la parole, la culture et l’humain.

10/11/2025, 16:07

ActuaLitté

Des artistes étrangers en résidence en France : programme PAIR, 2e édition

L’Institut français ouvre la seconde édition de son programme PAIR, destiné à soutenir les structures culturelles françaises accueillant en résidence des artistes étrangers. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 9 janvier 2026. Ce dispositif, élargi à l’ensemble des zones géographiques après une première édition centrée sur l’Afrique, vise à renforcer les échanges entre les scènes artistiques françaises et internationales.

10/11/2025, 15:06

ActuaLitté

Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée

Récemment, l'Assemblée Nationale a reconnu le scandale Agessa/SSAA. A été voté à une large majorité (à l'exception du Rassemblement National) le rétablissement des élections professionnelles, tout comme le principe d'un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs. Est-ce qu’enfin, une page se tourne pour les artistes-auteurs ?

10/11/2025, 11:55

ActuaLitté

Indonésie : la police saisit des livres jugés “anarchistes”

En août 2025, l’Indonésie est secouée par une vague de protestations – motivées par la montée des inégalités, le coût de la vie et la perception d’un pouvoir peu à l’écoute. Les forces de l’ordre interviennent dans plusieurs provinces, arrêtant des dizaines de manifestants pour « incitation à l’émeute ». Parallèlement à ces arrestations, les autorités procèdent à des saisies surprenantes : des ouvrages littéraires et politiques sont présentés comme preuves matérielles de radicalisation. 

10/11/2025, 11:51

ActuaLitté

Le poète palestinien Najwan Darwish en résidence à l’Université de Lorraine

L’Université de Lorraine accueille à Nancy, d’octobre 2025 à janvier 2026, le poète et journaliste palestinien Najwan Darwish dans le cadre de la septième édition de la résidence internationale ARIEL. Portée par l’UFR Arts, Lettres et Langues et l’IUT Nancy-Charlemagne, cette résidence met à l’honneur chaque année un auteur venu du monde entier, favorisant le dialogue entre cultures et la rencontre avec les publics du Grand Est.

10/11/2025, 10:31

ActuaLitté

Au Havre, la librairie spécialisée manga Infinity Shop en faillite

Ouverte lors de l'été 2024 par Maxence et Maël Colinet, la librairie Infinity Shop, spécialisée en mangas, mais aussi comics et bandes dessinées, a fermé ses portes. Elle était installée au 5, rue Jules Siegfried au sein de la cité Océane.

10/11/2025, 09:15

ActuaLitté

Un voleur de livres arrêté après 32 bibliothèques dévalisées

Un homme de 41 ans, habitant à Castrezzato (province de Brescia), a été arrêté en flagrant délit après avoir quitté la bibliothèque communale de Rovato avec plusieurs DVD cachés sous son manteau. Lors de la perquisition de son domicile, les agents ont découvert 195 livres et 925 DVD volés, provenant d’au moins trente-deux bibliothèques de la région, pour une valeur estimée à environ 25.000 €.

08/11/2025, 18:26

ActuaLitté

L’édition canadienne en guerre contre les faux livres d’IA

À l’heure où le Canada réévalue sa stratégie sur l’intelligence artificielle et le fonctionnement de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM), l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) multiplie les interventions publiques. L’organisme, qui regroupe la majorité des maisons d’édition francophones du pays, a récemment déposé deux mémoires à Ottawa.

08/11/2025, 15:12

ActuaLitté

Le point commun entre Zucman et Bardella : pas de pub dans le métro

Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, a logé à la même enseigne le président du Rassemblement national et l'économiste Gabriel Zucman, qui a donné son nom à une proposition de taxe des ultra-riches. Elle a ainsi retoqué une campagne de publicité pour un livre paru aux éditions du Seuil, au nom de la « neutralité politique ».

07/11/2025, 12:40

ActuaLitté

Les Rêves d'Ily confie sa diffusion-distribution à DG Diffusion

La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.

07/11/2025, 11:38

ActuaLitté

Budget 2025 du Canada : léger coup de pouce à la culture, un vrai manque pour le livre

Le budget fédéral canadien 2025, déposé le 4 novembre, entend investir près de 280 milliards $ sur cinq ans dans des infrastructures et des « investissements de génération ». Dans ce contexte, les acteurs culturels étaient particulièrement attentifs : après une période marquée par des réductions explicites des programmes culturels, notamment, le secteur du livre jugeait ses conditions fragiles.

07/11/2025, 10:53

ActuaLitté

En 2026, une “année Malraux” pour le cinquantenaire de sa disparition

L'année 2026 sera consacrée à André Malraux (1901-1976), à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition, avec toute une série d'événements : expositions, conférences, colloques, publications... L'ensemble se prolongera même sur 2027, assure le ministère de la Culture.

07/11/2025, 10:41

ActuaLitté

Disparition d'André Servant, fondateur de l'association Atout Lire

Né en Charente en 1947, André Servant est mort le 30 octobre dernier, à l'âge de 78 ans. Président, de 2010 à 2017, du Centre Régional des lettres de Basse-Normandie, ensuite intégré à Normandie Livre & Lecture, il laisse le souvenir d'un « passionné » des lettres et de la lecture.

07/11/2025, 09:37

ActuaLitté

Florian Zeller et Éric Neuhoff rejoignent l’Académie française

L’Académie française a élu, ce jeudi 6 novembre 2025, deux nouvelles figures des lettres : Florian Zeller et Éric Neuhoff. Le dramaturge et cinéaste, âgé de 46 ans, occupera le fauteuil d’Hélène Carrère d’Encausse, disparue en 2023, tandis que le critique de cinéma du Figaro, 69 ans, succède à Gabriel de Broglie, décédé en janvier 2025. Tous deux ont été élus dès le premier tour, respectivement avec 23 voix et 12 voix sur les 25 académiciens votants.

06/11/2025, 18:22

ActuaLitté

La Bande nomme Vincent-Pierre Brat à la tête de son service de presse

L’agence de communication La Bande poursuit sa montée en puissance sur la scène culturelle et littéraire française. En interne, elle annonce la promotion d’un pilier de son équipe, tandis qu’à l’externe, elle s'occupera de la programmation artistique du Festival du Livre de Montmorillon 2026.

06/11/2025, 17:38

ActuaLitté

En Iran, une vague d'arrestations d'intellectuels et d'auteurs

En l'espace de quelques jours, une dizaine d'intellectuels, de traducteurs et d'auteurs ont été interpelés en Iran, tandis que leurs domiciles étaient fouillés et certains de leurs effets personnels confisqués. Des intimidations inadmissibles de la part des services de sécurité iraniens, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales.

06/11/2025, 13:22

ActuaLitté

Une nouvelle directrice générale pour Le Petit Prince, tournée vers l'international

Le Petit Prince Groupe annonce la nomination de Sophie Kopaczynski au poste de directrice générale, dans le cadre d’une alliance stratégique entre la Succession Antoine de Saint-Exupéry et la société d’investissement Inspiring Sport Capital (ISC), spécialisée dans les secteurs du sport et du divertissement. Cette collaboration, soutenue par un cercle d’investisseurs familiaux, marque une nouvelle étape dans le développement international de la marque.

06/11/2025, 12:04

ActuaLitté

Poids économique de la culture : la valeur ajoutée du livre stagne

À l'image de l’ensemble des branches culturelles en 2023, la valeur ajoutée du livre a stagné cette année-là, relève le ministère de la Culture dans un rapport. Après les périodes de crise sanitaire (2020-2021), particulièrement fastes pour le secteur de l'édition, le retour à la normale se confirme avec une croissance d’activité modérée. 

06/11/2025, 11:25

ActuaLitté

Fernand Braudel et Max Horkheimer ouvrent la collection 54 Poche

Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme inaugurent « 54 Poche », une série pensée pour remettre en circulation — à prix accessible (5,90 €) — des textes majeurs des sciences humaines, parfois introuvables, parfois inédits en français. 

05/11/2025, 15:15

ActuaLitté

Dans quelques semaines, une librairie dédiée à la romance à Valence

Une nouvelle librairie dédiée à la romance verra prochainement le jour, cette fois du côté de Valence (Drôme). Sophie Maréchal et Maëva Litim préparent l'ouverture de Romance Librairie Café, prévue « entre mi-décembre et début janvier 2026 ». Les adeptes du genre et de ses multiples déclinaisons seront accueillis au 4, rue Saunière.

05/11/2025, 11:41

ActuaLitté

Les Éditions de l’Aube et L’ObSoCo lancent la collection Émergences

L’Observatoire Société et Consommation (L’ObSoCo) et les Éditions de l’Aube lancent « Émergences », une nouvelle collection d’essais placée sous la direction de Guénaëlle Gault, directrice générale de l’ObSoCo. Deux premiers titres paraissent simultanément et posent le ton : Nos futurs possibles de la même Guénaëlle Gault, sur notre capacité collective à imaginer demain, et Cracker l’algorithme de Laurent François, plaidoyer pour un Internet qui rassemble plutôt qu’il n’épuise.

04/11/2025, 18:03

ActuaLitté

Aux Émirats arabes unis, le sort incertain du poète Abdulrahman al-Qaradawi

Figure de la révolution de 2011 en Égypte, Abdulrahman al-Qaradawi, aussi connu sous le nom Abdul Rahman Yusuf, prend régulièrement position sur des questions politiques. Peu après la chute de Bachar el-Assad, en Syrie, il avait ouvertement critiqué plusieurs « régimes arabes honteux », comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Depuis son extradition aux émirats, avec l'aval du gouvernement libanais, le poète resterait isolé en détention, ce qui fait craindre à son avocat des actes de torture.

04/11/2025, 16:11

ActuaLitté

Guillermo del Toro lève 100.000 $ pour les bibliothèques de Los Angeles

Le cinéaste oscarisé Guillermo del Toro a permis de récolter 100.000 $ pour la Library Foundation of Los Angeles lors d’un événement caritatif organisé le 3 octobre dernier au Netflix Tudum Theater. Les fonds serviront notamment à la reconstruction de la bibliothèque de Pacific Palisades, détruite par les incendies de janvier, dans un contexte de fortes tensions budgétaires pour les bibliothèques californiennes.

04/11/2025, 14:44

ActuaLitté

Le groupe d'édition japonais Kōdansha fait son cinéma à Hollywood

Le groupe éditorial japonais Kōdansha se fait une place à Hollywood, avec l'ouverture de Kōdansha Studios, une entité dédiée à la production d'adaptations en prises de vues réelles de mangas et de romans. La réalisatrice et scénariste chinoise Chloé Zhao a été nommée directrice de la création.

04/11/2025, 12:47

ActuaLitté

Stephen Carrière quitte Média Participations et les éditions Anne Carrière

L’éditeur et écrivain Stephen Carrière quitte la direction de la maison Éditions Anne Carrière, marquant la fin d’une étape dans l’histoire de la structure. Fils des fondateurs, il avait repris les rênes de l’entreprise familiale en 2009, après une période de redressement judiciaire. 

04/11/2025, 12:18

ActuaLitté

En Suisse, une bible queer suscite des réactions pas très catholiques

Depuis 2023, la chapelle Saint-Pierre de Lucerne, en Suisse, abrite une bible queer, rédigée par Mentari Baumann, directrice de l'organisation « Allianz Gleichwürdig Katholisch » (« Alliance Égalité catholique ») et Meinrad Furrer, théologien et responsable de l'établissement. Parce qu'il prône un message d'ouverture et d'inclusion des communautés LGBTQIA+ dans la foi, l'ouvrage a été volé et détérioré à de nombreuses reprises.

04/11/2025, 10:43

ActuaLitté

Éric Vuillard et Anne F. Garréta, deux auteurs rares de retour en 2026

Deux écrivains importants et rares font leur retour en 2026. Éric Vuillard publie chez Actes Sud, le 28 janvier prochain, Les Orphelins, récit tendu autour de Billy the Kid et de la naissance violente du pouvoir américain. Le 12 février, Anne F. Garréta, membre de l’Oulipo et prix Médicis 2002, signe son retour avec DJ. Portrait de l’artiste en animale de nuit, chez Mercure de France, près de dix ans après Dans l’béton, son dernier ouvrage. 

03/11/2025, 18:11

ActuaLitté

Les Cailloux, nouvelle maison d’édition franco-italienne née à Nantes

Née à Nantes en mars 2025, la maison d’édition Les Cailloux fait ses premiers pas dans le paysage littéraire avec deux ouvrages inauguraux : Les saumons attendent le mois d’août d’Elena Panzera, traduit de l’italien par Camille Zabka, et Larsens de Gabriel Bouvet. Les deux titres paraissent le 6 novembre 2025 et incarnent la ligne éditoriale de la structure : une littérature française et italienne contemporaine, marquée par l’épure et la précision stylistique.

03/11/2025, 17:11

ActuaLitté

David Bellos, grand traducteur de Perec, est mort

Le 26 octobre 2025, à l’âge de 80 ans, David Bellos s’est éteint dans sa résidence secondaire à Doussard, en Haute-Savoie. Né en juin 1945 au Royaume-Uni, il avait fait de la littérature française, de la traduction et de la biographie ses terrains d’exploration privilégiés.

03/11/2025, 17:05

