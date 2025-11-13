Le Diable s'habille en Prada, la suite : première bande-annonce

Outre le réalisateur, d'autres personnalités rempilent à l'occasion de cette suite, avec Meryl Streep, Anne Hathaway, ou encore Emily Blunt au casting. En somme, les nostalgiques du premier film pourront se replonger avec plaisir dans ce nouveau volet.

Le premier film adaptait le livre Lauren Weisberger, paru en France dans une traduction de Christine Barbaste en 2003 (Pocket). Celui-ci est logiquement basé sur sa suite, Vengeance en Prada, de Lauren Weisberger, publié en 2013 (trad. Christine Barbaste, Fleuve Éditions).

Le scénario, tiré de l'ouvrage, est signé par la scénariste et productrice Aline Brosh McKenna, déjà à l'œuvre sur le premier film, 27 robes (2008), Nouveau départ (2011), Annie (2014) ou encore Cruella (2021).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com