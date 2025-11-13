Prix Le Temps retrouvé 2025 : plus que 5 livres en lice

La deuxième sélection du Prix Le Temps retrouvé 2025

Yann dans la nuit de Julie Brafman (Flammarion)

Entre toutes de Frank Bouysse (Albin Michel)

L’âme de fond de Julia Clavel (Les Éditions de l’Observatoire)

Devenir écrivain d’Alexandre Lacroix (Allary Éditions)

Transfuge de Gilles Moraton (Éditions Maurice Nadeau)

C’est en hommage à Marcel Proust que le Prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense une œuvre littéraire qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société.

La première sélection du jury, qui comprenait 9 ouvrages, peut être retrouvée à cette adresse.

Le jury de la récompense réunit Douglas Kennedy, président ; Claire Bauchart ; Alessandra Fra ; Bertrand Galimard Flavigny ; Daniel Iagolnitzer ; Nathalie Maranelli ; Meik Reinhardt ; Monique Ruffié ; Philippe Vilain et Denys Viat.

L'année dernière, le Prix Le Temps retrouvé avait été décerné à Philippe Collin pour son ouvrage Le barman du Ritz, publié aux Éditions Albin Michel.

