Aymée Rogé devient directrice de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes

Un arrêté de la ministre de la Culture, en date du 1er novembre dernier, nomme Aymée Rogé directrice régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à compter du 1er décembre prochain. Son mandat s'étend sur les quatre prochaines années, après une période probatoire de six mois.

Directrice de la Culture de la Ville et Eurométropole de Strasbourg, Aymée Rogé avait été nommée directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020 par Roselyne Bachelot-Narquin, alors ministre de la Culture. Elle avait été reconduite à ce poste plus tôt cette année, en janvier.

Signalons également qu'Aymée Rogé siège au comité stratégique du Pass Culture depuis le mois d'avril 2025, en tant que présidente.

En octobre dernier, le ministère annonçait la vacance prochaine à la tête de la Drac Bourgogne–Franche-Comté tandis que, du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur de la Drac, Marc Drouet, quittait son poste le 15 octobre.

Service déconcentré relevant de la rue de Valois, la Drac Auvergne-Rhône-Alpes est dotée de 241 équivalents temps plein, répartis sur quinze sites, dont celui de la conservation de la grotte Chauvet à Vallon-Pont-d'Arc.

Elle est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, suivi des enseignements spécialisés et de l'enseignement supérieur, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

