Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Roi chevalier, roi mécène : François Ier, l’homme derrière la légende

François Iᵉʳ appartient à ce petit panthéon de figures qui structurent l'Histoire traditionnelle de la France - aux côtés des Jeanne d’Arc, Louis XIV et autres Napoléon. Quelques mots suffisent à convoquer le roman national : Marignan, Pavie, Blois, Chambord, Fontainebleau… et, bien sûr, Léonard de Vinci serré dans les bras du roi mécène. 

Le 12/11/2025 à 18:29 par Hocine Bouhadjera

| 2 Partages

Publié le :

12/11/2025 à 18:29

Hocine Bouhadjera

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

C’est à ce faisceau d’images, de certitudes et de légendes que s’attaque Maxence Hermant dans François Iᵉʳ — Roi chevalier, roi mécène (Perrin), en proposant une lecture incarnée du règne, nourrie des trésors de la Bibliothèque nationale de France. Un beau livre, érudit, pour les passionnés d'histoire ou des jeunes enfants, qui seront fascinés.

Archiviste paléographe, docteur en histoire de l’art, conservateur en chef au département des Manuscrits de la BnF en charge des enluminés de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, Maxence Hermant dispose d’un beau terrain d’enquête. Portraits de courtisans, somptueux livres et manuscrits de la bibliothèque privée du souverain, archives des proches, lettres familiales : un corpus foisonnant qui permet de relire le règne à la source, au plus près des gestes administratifs, culturels et diplomatiques qui ont façonné la France moderne.

Le projet est assumé : déboulonner les « contes » qui ont trop longtemps tenu lieu d’histoire - ces anecdotes galantes ou chevaleresques, reprises de génération en génération jusque dans les manuels et dictionnaires. L’« Hercule français » à la carrure légendaire, le roi volage qui aurait gravé sur une vitre de Chambord un vers cruel, les destins dramatiques des favorites ou les faveurs arrachées par Diane de Poitiers : autant de récits souvent tardifs, parfois mensongers, presque toujours déformés. L'historien n’en nie pas la puissance d’évocation, il les éprouve à la discussion, pour restituer un souverain moins mythifié et bien plus intelligible.

/uploads/images/20251112-185835-6914cb1c951c7628641450.jpg

Cette désidolâtrie ne s’oppose pas à l’admiration : elle la rend possible, assure-t-il. Car le règne, « séquence brillante malgré quelques ombres », articule de front l’architecture triomphale de Chambord, la geste militaire - victoires éclatantes et défaites devenues toutes aussi glorieuses -, les affrontements avec Charles Quint, et la naissance d’un État qui se dote d’une administration structurée. Dans le même mouvement, surgit une crise religieuse majeure avec l’essor du protestantisme, tandis qu’une révolution artistique irrigue ateliers, bibliothèques, galeries et chantiers - les plus grands créateurs ayant à cœur d’œuvrer pour « le plus puissant des rois ».

Maxence Hermant excelle à montrer comment l’image s’est faite histoire. Sous la Restauration, la peinture « troubadour » édifie un François Iᵉʳ exemplaire. Ingres immortalise, d’après Vasari, la mort de Léonard de Vinci dans les bras du monarque. Au Salon, d’autres épisodes — Marignan, la rencontre avec l’empereur à Fontainebleau — s’imposent comme autant de stations d’un récit héroïque. La diffusion d’un modèle unique de portrait - celui du Titien -, relayé par la gravure, fixe le long nez aquilin, la barbe fournie, ce regard malicieux que confirme même un ambassadeur vénitien. À la monarchie de Louis-Philippe, les restaurations de Fontainebleau répondent. L’historiographie romantique se passionne, parfois au prix de facilités, jusqu’à la grande mise au point de Paulin Paris.

Puis viennent les manuels de la IIIᵉ République, qui graveront pour des millions d’écoliers un diptyque durable : d’un côté, le « père des lettres », mécène, bâtisseur, promoteur de la langue française, de l’autre, les guerres d’Italie, l’affrontement avec l’Empire, l’ombre portée des tensions avec l’Allemagne. Le mythe de l’adoubement par Bayard après Marignan, mille fois gravé et conté, finit par se confondre avec le vrai. Au passage, s’agrègent des contre-vérités tenaces, telle l’institution supposée par le roi du dépôt légal. Maxence Hermant remet tout à plat : non pour rabattre le romanesque, mais pour hiérarchiser les faits et rendre au règne sa complexité.

/uploads/images/20251112-185148-6914cc29f3b98332362425.jpg

L'auteur montre un règne tenu par des tensions contraires : ambition italienne poursuivie « jusqu’à l’obsession », prestige entaché puis relevé après Pavie, rivalités avec Henri VIII et Charles Quint, choix - honni à Rome - d’un rapprochement ottoman. À l’intérieur, un roi d’abord clément envers l’évangélisme, puis oscillant entre souci d’ordre et ouverture humaniste ; une activité normative soutenue, la langue française promue, un Conseil où se décident, au gré des grâces et disgrâces, les lignes de force d’un pouvoir qui s’affermit contre la robe. Le portrait est nuancé : ni masque culturel couvrant les revers, ni épopée sans ombres - mais la fabrique patiente d’un État.

Vient alors la scène la plus singulière du livre : le modèle du mécénat comme politique. Fontainebleau « nouvelle Rome », entrées codifiées, emblèmes, devises : l’art au service du récit de souveraineté. Surtout, l’immense chantier des bibliothèques : l’officielle, héritée et enrichie ; la personnelle ; le cabinet privé — fusionnées à Fontainebleau pour rassembler « la quintessence du savoir » et rivaliser avec Rome, Venise ou Florence. Ici, Louise de Savoie pèse de tout son poids de bibliophile. Là, l’héritage d’Angoulême éclaire l’éducation d’un prince que rien ne destinait à régner. Ces près de cinq mille volumes ne sont pas qu’un trésor : ils dessinent la carte mentale d’un souverain qui entend asseoir sa puissance par les lettres autant que par les armes.

La force du livre tient aussi à sa méthode matérielle. Rappeler que la BnF est l’héritière de la Bibliothèque royale, c’est redire qu’au cœur de l’institution dorment près de cinq mille volumes réunis par le souverain dès 1544 à Fontainebleau. En exhumant manuscrits, imprimés, chartes, traités, dessins, gravures, médailles, camées et intailles, on ne se contente pas d’illustrer : on incarne. D'où l'intérêt d'un tel ouvrage pour ses enfants au potentiel rêveur. De ces pièces surgissent des goûts, parfois inattendus, des réseaux, des lieux, des jours ; une chronique au présent d’un règne mené tambour battant.

Le résultat est un portrait à taille humaine, où s’équilibrent l’audace et l’impétuosité, le mécénat et la raison d’État, l’ambition, l'audace et les duretés d’une répression religieuse naissante. On comprend mieux, alors, pourquoi François Iᵉʳ « clôt le Moyen Âge et ouvre l’ère de la modernité ».

/uploads/images/20251112-184918-6914cb6ee0b00396403733.jpg

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

François Ier

Maxence Hermant

Paru le 13/11/2025

256 pages

Librairie Académique Perrin

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262099534
9782262099534
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Dolores Hitchens, la romancière américaine qui change le courrier en arme mortelle

Dans ce roman noir sec et presque clinique, Dolores Hitchens déplie, sous des dehors anodins, la mécanique d’une manipulation. Jennifer Hamilton, jeune femme sans fortune, reçoit un jour une lettre étrange : « C’est ton oncle Bax qui t’écrit. Baxter Webb. » Ce pli ouvre la trappe du récit : un inconnu lui confie la mission de livrer, à la main, une enveloppe contenant 300 dollars à l’un des trois destinataires possibles. 

28/10/2025, 10:10

ActuaLitté

Manger, c’est posséder ; affamer, c’est gouverner : l’art de la table chez les nazis

On peut comprendre une époque à travers ce qu’elle mange. Antoine Dreyfus reprend cette évidence pour en faire une clé d’analyse : dans Les nazis à table, il montre comment la nourriture, loin d’être anecdotique, fut un instrument central de la politique nazie. Dès la préface, il écrit : « L’assiette devient un outil de domination, un marqueur idéologique, un champ de bataille silencieux. » 

28/10/2025, 09:52

ActuaLitté

Quand le vin devient mémoire du temps et des hommes

Il s'il était plus significatif de comprendre ce que le vin révèle de nous, que de chercher à le définir ? L’ouvrage s’ouvre sur un prologue contemplatif : Jérôme Baudouin observe une vigne comme un corps vivant, traversé de pulsations et de métamorphoses. De ce geste simple — regarder, sentir, goûter — il construit une réflexion sur la mémoire, la transmission et le rapport entre l’homme et la nature.

28/10/2025, 09:39

ActuaLitté

Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres : aux sources de l’épopée arctique

Avec Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres, Hubert Sagnières ne signe pas seulement un beau livre : il propose une enquête minutieuse et érudite sur un siècle d’explorations arctiques, entre 1818 et 1876, à une époque où la quête du passage du Nord-Ouest enflammait les imaginaires et mobilisait des moyens considérables.

03/10/2025, 18:14

ActuaLitté

Derrière la porte : secrets, monstres et culpabilité d'adultes

Imaginez un enfant qui chuchote qu’un monstre vit dans le placard — et des adultes qui refusent d’entendre. C’est exactement sur ce fil — ténu, fragilisé — que se tient Derrière la porte (trad. Maxime Le Dain), comic de James Tynion IV et dessinée par Gavin Fullerton, annoncée pour le 3 octobre 2025 chez Urban Comics.

29/09/2025, 15:45

ActuaLitté

Le Pen, Bardella et l’immigration : pourquoi la “grande bataille” n’aura pas lieu

Le Rassemblement national prospère depuis cinquante ans sur une promesse martiale – « mener enfin la grande bataille contre l’immigration » – mais cette guerre-là n’existera jamais. Ni grande, ni vraiment contre l’immigration, ni même une bataille. Une illusion électorale, rien de plus. Que déconstruit Olivier Wickers dans son livre, La menace fantôme. 

29/09/2025, 10:49

ActuaLitté

L’ordre des choses, un récit intime et politique sur la fin de vie

Comment dire l’effondrement sans céder ni au pathos ni à la froide distance ? Marion Muller-Colard signe un texte qui échappe aux catégories : ni roman, ni essai, ni pur journal de deuil. L’ordre des choses, c’est un récit hybride où l’intime se frotte à la morale publique, où les secousses privées rejoignent les grands débats éthiques. 

29/09/2025, 09:30

ActuaLitté

L’Attachée de presse : un roman glaçant sur l’amour comme aliénation

Dans son nouveau roman L’Attachée de presse, Philippe B. Grimbert raconte une relation amoureuse placée sous le signe de la dépendance, du fantasme et de la perte de repères. À travers la figure énigmatique de Charlène Weber, professionnelle de l’ombre chargée de promouvoir des écrivains, le narrateur — critique littéraire dans un hebdomadaire culturel — déroule le fil d’une passion qui vire peu à peu à l’aliénation.

26/09/2025, 12:14

ActuaLitté

André Breton et Julien Gracq : une amitié littéraire hors norme

Deux figures historiques de la littérature, conversant l’une avec l’autre : Breton, l’aîné d’une quinzaine d’années, fondateur du surréalisme. Gracq, jeune poète qui refusera en 1951 le Prix Goncourt attribué au Rivage des Syrtes… Dès 1939, ils entamèrent une correspondance qui reviendra plus vivace à la Libération. « Ensemble », mais « séparément » comme l’écrivit Breton…

25/09/2025, 11:40

ActuaLitté

Je est un autre - Un voyage avec Rimbaud :

À 20 ans Arthur Rimbaud arrête définitivement la poésie et s'en va se perdre sur les chemins d'Afrique. Alessandra part sur ses traces pour nous livrer le carnet de route que le poète maudit n'a jamais dessiné. Une belle invitation au voyage où les peintures font écho aux vers du poète.

25/09/2025, 09:47

ActuaLitté

Naufrage(s) : L’île, le vent et les larmes du siècle

À l’écart des récits balisés, Naufrage(s) de Michèle Lesbre s’avance comme une dérive intime et lucide. Ni fiction ni mémoires, ce texte inclassable épouse les vents de l’île de Sein pour mieux sonder ceux qui secouent notre époque. Un chant personnel, éperdu, où le politique et le poétique se nouent sans effets de manche.

24/09/2025, 10:34

ActuaLitté

Même l’hiver a des airs de caresse : éphéméride d’un cœur adolescent

À première vue, on pourrait croire à un recueil destiné à faire joli sur une table basse. Un “calendrier de l’avent” en 25 textes, saupoudré de Noël, de flocons et de guirlandes… Erreur. Ce petit livre en apparence discret recèle une force douce mais constante, comme une braise sous la neige. Et il n’a rien de décoratif.

24/09/2025, 10:24

ActuaLitté

La sororité des Amazones mise à l’épreuve : Wonder Woman et Harley Quinn

L’histoire débute sur Thémiscyra, l’île des Amazones, dans un climat de paix apparente. Mais cette sérénité est fissurée par un événement troublant : l’une des sœurs guerrières est mystérieusement tombée enceinte, ce qui constitue un choc majeur, car les Amazones, selon la tradition, sont réputées incapables de procréer — conséquence d’une ancienne décision de leur reine Hippolyte. 

23/09/2025, 11:46

ActuaLitté

Et si les chats avaient une recette miracle anti-fascisme ?

Comment les chats nous apprennent à résister de Stewart Reynolds (trad. Santiago Artozqui) est construit comme un manuel satirique de résistance politique inspiré par les comportements félins. À travers l’humour, l’auteur propose une série de « leçons de vie » tirées de l’attitude des chats, appliquées à la lutte contre le fascisme. 

19/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Tout brûle. Et ce n'est qu'un début

Juan Gómez-Jurado s'aventure dans un récit sous haute tension, porté par des personnages cabossés, hantés par la douleur et mus par une irrépressible volonté de survie. Au centre, des figures féminines dont le passé trop lourd n’empêche pas l’avancée : épuisées mais combatives, elles avancent dans un monde où la moindre erreur peut se payer au prix fort. Et surtout, Tout brûle (traduction : Judith Vernant)

 

17/09/2025, 17:12

ActuaLitté

Lézardes, d’Hélène Frédérick : un hymne aux failles qui nous tiennent debou

Il est des livres qui ne se contentent pas de raconter une histoire : ils en ouvrent plusieurs, simultanément, comme si chaque page recelait une fissure où s’engouffre le réel. Lézardes, le nouveau texte d’Hélène Frédérick, appartient à cette catégorie rare. 

15/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Jours de révolte : Gigi Leung raconte la jeunesse en lutte à Hong Kong

Sous ses airs de roman choral discret, Jours de révolte est un texte de fractures. Fracture politique d’abord, sociale ensuite, intime enfin. Traduit du chinois (traducteur : Y. L.), le livre de Gigi Leung Lee-Chi capte les ambiguïtés d’une jeunesse hongkongaise écartelée entre engagement et lassitude, colère sourde et banalité du quotidien.

12/09/2025, 15:17

ActuaLitté

Que faire de la littérature ? Quand Édouard Louis renverse la table

Édouard Louis n’aime pas les détours. Son nouveau texte, Que faire de la littérature ? (Flammarion), s’affiche d’emblée comme un manifeste. Non pas une somme académique, ni un essai théorique au sens strict, mais une adresse directe, sous forme d’entretien prolongé, où la réflexion surgit avec l’urgence d’une parole en lutte. La question posée – « Que faire de la littérature ? » – n’est pas rhétorique. Elle engage un combat : pourquoi écrire aujourd’hui, avec quelle langue, pour qui, et contre quoi ?

12/09/2025, 13:10

ActuaLitté

Les Braises de l’incendie : Éric Decouty ravive un drame oublié de 2005

Dans Les Braises de l’incendie, Éric Decouty dissèque la mécanique d’un drame social et judiciaire sur fond de misère et de manquements d’État. Un roman d’instruction plus que de suspense, où la justice tâtonne, entre lassitude et colère rentrée.

12/09/2025, 12:10

ActuaLitté

La Corporation des fabulistes : Fictions secrètes pour monde en ruines

Un roman sans visage. Sans nom d’auteur. Mais pas sans voix. Car cette Corporation des fabulistes parle, crie même parfois, dans un murmure collectif, comme si les contes s’étaient réunis pour dire : assez. Le texte, étrange et magnétique, refuse les catégories : fable dystopique, manifeste poétique, archive imaginaire... ou peut-être tout cela à la fois. Une œuvre hors cadre, comme on en lit peu.

10/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Foutues cigognes : la chronique d’un deuil à hauteur d’enfant

On entre dans Foutues cigognes par une nuit glaciale : un garçon s’est couché tout habillé, chaussures aux pieds, à l’affût du silence pour exécuter son plan. Fuir. À huit ans et demi, Albin attend que son père, « vaincu par un savant mélange de barbituriques et d’alcool », s’effondre, puis se lève — grand sac de basket sur l’épaule — et disparaît dans l’obscurité. 

08/09/2025, 15:11

ActuaLitté

La Voie des pèlerins, d'Abdulrazak Gurnah, ou la marque de l'étranger

Il y a des romans dont la puissance discrète s’infiltre en nous sans crier gare. La Voie des pèlerins, (traduction : Cécile Leclère) est de ceux-là. Abdulrazak Gurnah, prix Nobel 2021 ausculte l'exil dans ses dimensions les plus intimes et les plus politiques. On y entre comme dans une maison qu'on reconnaît sans l'avoir jamais visitée – et on n'en ressort pas indemne.

05/09/2025, 15:10

ActuaLitté

Exercice de gaieté généralisée, par François Morel

Prévu début octobre, La gaieté qui m’en impose rassemble les chroniques radiophoniques de François Morel diffusées sur France Inter entre 2023 et 2025. Deux années d’humeur, de tendresse, de colère joyeuse et de poésie grinçante. Deux années où chaque vendredi matin, le verbe fendait l’actualité, la vie, les souvenirs, en diagonale.

05/09/2025, 13:05

ActuaLitté

Quand la science flirte avec Jurassic Park : enquête sur la désextinction

Imaginez un éléphant d’Asie affublé d’une longue toison et de défenses recourbées, prêt à fouler la toundra comme au temps de la préhistoire. Impressionnant, non ? Pourtant, derrière cette image de carte postale paléontologique se cache… un éléphant vaguement déguisé en mammouth. C’est l’un des constats, à la fois sérieux et malicieux, que proposent Lionel Cavin et Nadir Alvarez dans leur ouvrage Faire revivre les espèces disparues ?

31/08/2025, 10:00

ActuaLitté

Les Indicibles : Nancy Huston dans l’arène des vérités dérangeantes

Nancy Huston n’y va pas par quatre chemins. Dans Les Indicibles, elle annonce dès le prologue vouloir aborder « l’érection intempestive, la beauté du travail ménager, la noblesse du travail sexuel » et autres sujets trop souvent tus. Non pas pour choquer, mais pour dire ce qui échappe aux slogans, aux injonctions progressistes ou moralisantes. 

29/08/2025, 08:43

ActuaLitté

Un fou sans Dieu, un pape en voyage : Javier Cercas en terrain mystique

Dans Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas accepte une mission aussi improbable qu’ambivalente : suivre le pape François en Mongolie et interroger sa foi. Un texte frontal, parfois drôle, où se côtoient questions métaphysiques, critique religieuse et vertige existentiel.

25/08/2025, 11:57

ActuaLitté

Une mère face au doute : Implosion de Laurence Florisca Rivard

À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.

22/08/2025, 08:35

ActuaLitté

Celle-qui-sait-les-herbes : un roman d’initiation pastoral

Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.

21/08/2025, 14:13

ActuaLitté

Les Incommensurables : Raphaela Edelbauer dissèque la veille d’un monde en ruine

Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.

20/08/2025, 09:20

ActuaLitté

La vie selon Zoé : chronique d’une incandescence

 Eleonora Galasso livre le portrait kaléidoscopique d’une femme aussi brillante qu’insaisissable. Une autofiction stylisée, baroque et tendre, qui interroge les frontières entre admiration et fascination destructrice

20/08/2025, 09:15

ActuaLitté

L’eau-dyssée d’Elif Shafak

La rentrée littéraire 2025 s’annonce de nouveau très riche, mais un titre en particulier avait déjà retenu mon attention il y a quelques mois, dès l’annonce de sa sortie : Les fleuves du ciel d’Elif Shafak. La (très bonne) traduction française de Dominique Goy-Blanquet, publiée par Flammarion, paraît ce 20 août, et je peux déjà dire que le voyage en vaut la peine.

19/08/2025, 12:16

ActuaLitté

À la racine : journal intime d’un poète entre deux rives

La poésie puise son inspiration dans le quotidien… à condition de savoir la reconnaître. Depuis son Québec d’adoption, Alain Raimbault nous livre sous forme de journal intime, des bribes de sa vie, ses impressions, ses pensées, ses interrogations pour affronter le temps de la réalité.

19/08/2025, 10:10

ActuaLitté

La vie ressemble à ça : Titiou Lecoq, philosophe du léger coup de gueule

Titiou Lecoq chronique l’existence comme d’autres font leur vaisselle : sans enthousiasme démesuré, mais avec application et une certaine tendresse pour les éclaboussures. Publié chez l’Iconoclaste, La vie ressemble à ça rassemble ses réflexions les plus libres, les plus drôles, les plus précieuses. Une suite de textes brefs qui épousent les contours de la vie comme elle va. C’est-à-dire à la fois mal et merveilleusement bien.

18/08/2025, 10:05

ActuaLitté

La mauvaise joueuse : les jeux de la fuite, de la honte et du mensonge

Le roman suit Maud, une trentenaire installée à Saint-Nazaire, comptable, en couple avec Yann et apparemment bien intégrée dans une vie stable et rangée. Un soir d’automne, tout bascule : après avoir accidentellement percuté quelque chose en voiture alors qu’elle jouait à Candy Crush en conduisant, elle prend la fuite, incapable d’affronter les conséquences.

18/08/2025, 09:58

ActuaLitté

Nulle part où revenir : Henry Wise signe LE roman américain de la rentrée

Pour son premier livre, Henry Wise s'inscrit avec efficacité dans la mouvance de ces romans noirs étasuniens, tout imprégnés de la moiteur tropicale et raciste du Southside. Ou quand le rêve américain tourne au cauchemar.

16/08/2025, 11:50

ActuaLitté

Les Corps à l'abandon selon Camille Claudel : une vie et une autre

Olivia Bianchi ne signe pas un roman historique ordinaire. Il s’agit d’une immersion toute en nuances, documentée, dans les ultimes années d’une sculptrice broyée par l’Histoire. Le récit épouse la forme d’une enquête fictive commandée par Eugène Blot, fondeur de Claudel, à un photographe chroniqueur chargé de retrouver et d’interviewer l’artiste enfermée à Montdevergues depuis seize ans.

14/08/2025, 10:29

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Arthur Gordon Pym, le seul roman de Poe

12/11/2025, 17:29

ActuaLitté

Les Acharnés, un polar graphique incandescent signé Brubaker et Phillips

Le nouvel opus de Criminal, intitulé Les Acharnés, s’ouvre sur Jacob Kurtz, ancien dessinateur de bande dessinée, qui quitte sa ville natale pour Hollywood. Son œuvre culte, Frank Kafka, le privé, va être adaptée en série télévisée : rêve de reconnaissance ou descente aux enfers ? Dès son arrivée, le vernis des plateaux craque : entre producteurs cyniques et compromis artistiques, Jacob découvre un univers d’illusion où tout se monnaie — les droits d’adaptation comme les âmes.

12/11/2025, 12:25

ActuaLitté

Les dernières écritures

12/11/2025, 10:10

ActuaLitté

Deux vies qui ne se croisent pas

Naguère, à sa demande à elle, il l’avait guidée au sommet de cette montagne des Alpes. Ensemble, ils avaient cheminé et depuis le haut, ils avaient scruté les paysages, ceux qui s’ouvraient et ceux qui, tapis au-delà des horizons, aiguisaient leur conscience du monde. Et puis elle était repartie dans son pays. Le voici de retour sur ces pentes, seul cette fois.

12/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Le dernier amour de Stendhal

Sigisbée : chevalier servant d’une dame, choisi par son mari, qui s’engage à l’assister et à l’accompagner en toutes circonstances, palliant ainsi les absences, ou parfois l’indifférence, de celui-ci. La pratique est courante dans l’Italie du XVIIIe siècle.

12/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Un face-à-face entre mensonge et création

Dès son arrivée à Parme, un écrivain français qui tente de trouver l’inspiration en Italie, s’installe à la terrasse du mythique Gran Caffè Cavour. Là, un homme à la silhouette étrangement familière lui sourit. Il jurerait que c’est cet écrivain américain flamboyant et sulfureux dont il révère l’œuvre. Le souci, c’est que l’écrivain en question, Nick Tosches, est mort depuis deux ans ! Déstabilisé, le Français cherche à comprendre.

11/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible

Chaque automne, la littérature française remet ses prix et, avec eux, la même question : pouvait-on le prévoir ? En 2025, la réponse tient en un mot : oui. D'ailleurs, nous l'avions fait.

11/11/2025, 08:13

ActuaLitté

Les Hauts de Hurle-Vent dans une version collector illustrée, avant le film

Les Hauts de Hurle-Vent est le chef-d’œuvre unique d’Emily Brontë, romancière et poétesse anglaise née en 1818 et morte en 1848 dans le Yorkshire. Elle y a grandi entourée de paysages sauvages, qui ont profondément marqué son imaginaire et imprégné toute son œuvre. Publié pour la première fois en 1847, ce roman s’impose comme un monument de la littérature romantique et gothique. 

 

11/11/2025, 08:00

ActuaLitté

À Laâyoune, même le foot est politique

C’est la fin de l’année scolaire au lycée Tanmiya de Laâyoune, au cœur de la colonie marocaine du Sahara occidental. En cette fin de juin, Daha et ses camarades de classe, sahraouis comme lui, assistent au dernier cours de l’année. C’est le moment que choisit leur professeur d’histoire, contempteur des revendications d’indépendance sahraouies, pour une ultime humiliation. Pour Maalouma, jeune militante déterminée, cette injure impose un acte de protestation. 

11/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Voir le monde avec Schopenhauer, pour ne plus le subir

Au sujet de Schopenhauer, Nietzsche parlait d’un « discours droit, rude et bienveillant ». Le visage du philosophe ronchon est bien connu, parfois son Art d'avoir toujours raison, ou quelques anecdotes sur son caractère de cochon, mais qui est arrivé au bout de son pavelard, Le Monde comme volonté et comme représentation

10/11/2025, 18:12

ActuaLitté

Mortel Noël

10/11/2025, 11:54

ActuaLitté

La malédiction des sorcières de la mer de Sarah Penner : un amour de sorcière

Positano est un village de pêcheur en Italie où débarque une jeune archéologue nautique qui doit effectuer des recherches sur des épaves de bateaux mystérieusement échoués. Il existe une légende qui raconte que des sorcières de la mer protégeaient le village des attaques de pirates par des incantations qui modifiaient les eaux en créant des tempêtes. 

10/11/2025, 11:52

ActuaLitté

Il était un petit navire… version lettone et glaciale

Pour prendre l'air du large après la rentrée littéraire, voici une curieuse comptine lettone qui pourrait se chanter sur la musique de « Il était un petit navire »...

10/11/2025, 11:51

ActuaLitté

L'Arche de Mère

10/11/2025, 11:50

ActuaLitté

De l’aiguille aux étoiles : une histoire du monde

Si vous êtes curieux, ce livre est fait pour vous et comme vous lisez régulièrement nos articles, c’est que vous l’êtes donc, au risque de me répéter, ce livre est fait pour vous. Il est donc primordial de vous l’offrir, ou de vous le faire offrir voire de l’offrir, la période qui arrive est justement propice à cela et ça tombe très bien. Les éditions Armand Colin viennent de publier L’Esprit d’aventure. Explorations et curiosités de l’histoire du monde du géohistorien Christian Grataloup et superbement illustré par Lionel Portier.

10/11/2025, 10:53

ActuaLitté

Les Ensablés - Huysmans vivant d'Agnès Michaux

Bravo à Agnès Michaux d’avoir osé s’attaquer à Huysmans dans son épais volume publié au Cherche Midi il y a peu ! Il fallait le faire ! « Huysmans vivant » est la première biographie depuis celle de Robert Baldick publiée en 1958 chez Denoël). Vieil admirateur du romancier, je me la suis procurée aussitôt, curieux de voir comment cette romancière (La fabrication des chiens) et spécialiste de la fin du XIXème siècle a pu traité ce sujet vaste et ardu. En effet, aborder la vie de Huysmans, c'est aussi évoquer tout un pan de la littérature du XIXeme siècle.
Par Hervé Bel

09/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Un Noël à Paris Tome 1

08/11/2025, 15:01

ActuaLitté

Clichés sur les francais d'outre-mer

08/11/2025, 12:31

ActuaLitté

Cartographie d’un enfer d’enfant

07/11/2025, 18:33

ActuaLitté

Les Français veulent-ils Astérix, Jordan Bardella ou Gabriel Zucman ?

Cette semaine, le classement des meilleures ventes d’Edistat (du 27 octobre au 2 novembre) ressemble à une radiographie politique et culturelle du pays. On y retrouve la France qui rit, la France qui s’inquiète, la France qui fulmine - et la France qui se replie. En attendant les conséquences des grands prix de l'automne, en commençant par le Goncourt.

07/11/2025, 11:44

ActuaLitté

M-A-D Tome 2 - Mechanical Mind

07/11/2025, 11:38

ActuaLitté

Davide Longo : La promesse d'une savoureuse lecture

Quatrième épisode en compagnie du fameux trio d'enquêteurs piémontais imaginé par Davide Longo, la dernière star du polar italien. Cette lecture est une véritable gourmandise à savourer avec un verre de grappa : Règlement de comptes, traduction de l'italien par Marianne Faurobert (JC Lattès). 

07/11/2025, 08:45

ActuaLitté

Un livre à dévorer : Alain Kruger met la culture à table

Alain Kruger met les petits plats dans les grands avec On ne parle pas la bouche pleine : un festin littéraire et culturel inspiré de son émission de France Culture, où la gourmandise devient un art de vivre et de penser.

 

07/11/2025, 08:01

ActuaLitté

Une saga familiale entre exil, mémoire et révélation

Arethusa Clayton meurt comme elle a vécu : libre. Elle exige que ses cendres soient dispersées sur une colline d’Irlande, forçant sa fille Faye à retourner sur les terres d’un passé longtemps tu. Le destin des Deverill — Filles d’Irlande, tome 4, de Santa Montefiore, traduit de l’anglais par Stéphanie Leignel et Dominique Haas, promet un nouveau dépaysement.

07/11/2025, 07:00

ActuaLitté

La Poésie érotique aujourd'hui

06/11/2025, 18:41

ActuaLitté

Les trois guerres des Juifs contre Rome

06/11/2025, 17:24

ActuaLitté

Le Décaméron illustré par l'auteur et les peintres de son époque

06/11/2025, 17:22

ActuaLitté

Soli Deo Gloria : la mélodie du malheur

Hans et Helma étaient condamnés à la pauvreté et à la misère dans un moyen-âge impitoyable : orphelins, élevés par un ermite au fond des bois, leur avenir était aussi sombre que des pages touffues hachurées par beaucoup de noir et très peu de blanc. 

06/11/2025, 16:33

ActuaLitté

Le poids de l'exil, et celui du retour

Abram promet depuis longtemps à ses filles le récit de sa vie, mais les mots pour raconter ne semblent pas venir. Pour provoquer les souvenirs, sa fille Sára retourne avec lui en Hongrie. Le roman chemine alors entre le récit de la Hongrie actuelle et celui de la vie d’Abram, exilé après l’Insurrection de Budapest en 1956. À travers son récit emblématique, il conte l’histoire hongroise de la deuxième moitié du XXe siècle, là où s’arrête Ce que j’ai voulu taire de Sándor Márai.

06/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Retrouver les siens après tant d’années

De 1956 à 2024, ce roman choral suit une famille wendat (qu'on appelait autrefois « huronne ») disloquée par les politiques de placement et d’adoption imposées par l’État canadien.

06/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Quand Spawn perd ses pouvoirs… et que le dessin devient divin

Spawn occupe une place particulière dans la liste des personnages de comics que j’affectionne. Très particulière. Parce qu’il m’exaspère autant qu’il me passionne, selon les périodes. Chance, je suis plutôt bien luné actuellement, à son égard. 

05/11/2025, 12:14

ActuaLitté

Shakespeare revisité : Macbeth devient fresque graphique

Belle adaptation en images du drame de Shakespeare. Ambition, traîtrise, ambiance médiévale et sorcières fatales... Tout est prêt pour que les forces du mal se déchaînent dans un surprenant gris crayonné, parfois rehaussé de rouge sang.

05/11/2025, 09:53

ActuaLitté

Maradona, génie, mythe et miracle

Voici un hymne à Maradona, l’un des plus grands artistes du XXe siècle avec Picasso et la Callas, dixit Bernard Morlino. Alors que l’on s’apprête à célébrer, le 25 novembre prochain, les cinq ans de la disparition du champion, Bernard Morlino s’adresse directement au fuoriclasse (surdoué) dans un soliloque émouvant, intime, qui refuse le deuil. 

05/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Un jeune homme face à un choix entre l’art et la vie réelle

C’est un roman de formation. L’histoire d’un homme encore jeune, heureusement doué, partagé entre deux vocations incompatibles pour l’art et la vie pratique. La chance d’un héritage fait de lui un propriétaire foncier qui se consacre avec succès à l’agriculture, activité sacralisée par Stifter. 

05/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Le roman qui met des mots sur le silence des familles

« Avez-vous des antécédents familiaux ? » Cette question qui la hante, qui la fait trébucher, Salwa refuse de la laisser sans réponse. Elle fait le choix de vouloir comprendre. D’aller vers l’autre, et l’autre c’est sa mère, sa mère aussi comme femme, sa mère comme toutes ces femmes, venues en France par « regroupement familial ».

05/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Amour, guitare et drames sous le soleil des Appalaches

L'Amérique rurale des années 50, façon Steinbeck ou Faulkner, où il ne fait pas bon vivre mais où le rock'n roll apporte quelques lueurs. Le nature-writing des Appalaches en images.

04/11/2025, 10:50

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.