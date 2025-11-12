Roi chevalier, roi mécène : François Ier, l’homme derrière la légende

C’est à ce faisceau d’images, de certitudes et de légendes que s’attaque Maxence Hermant dans François Iᵉʳ — Roi chevalier, roi mécène (Perrin), en proposant une lecture incarnée du règne, nourrie des trésors de la Bibliothèque nationale de France. Un beau livre, érudit, pour les passionnés d'histoire ou des jeunes enfants, qui seront fascinés.

Archiviste paléographe, docteur en histoire de l’art, conservateur en chef au département des Manuscrits de la BnF en charge des enluminés de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, Maxence Hermant dispose d’un beau terrain d’enquête. Portraits de courtisans, somptueux livres et manuscrits de la bibliothèque privée du souverain, archives des proches, lettres familiales : un corpus foisonnant qui permet de relire le règne à la source, au plus près des gestes administratifs, culturels et diplomatiques qui ont façonné la France moderne.

Le projet est assumé : déboulonner les « contes » qui ont trop longtemps tenu lieu d’histoire - ces anecdotes galantes ou chevaleresques, reprises de génération en génération jusque dans les manuels et dictionnaires. L’« Hercule français » à la carrure légendaire, le roi volage qui aurait gravé sur une vitre de Chambord un vers cruel, les destins dramatiques des favorites ou les faveurs arrachées par Diane de Poitiers : autant de récits souvent tardifs, parfois mensongers, presque toujours déformés. L'historien n’en nie pas la puissance d’évocation, il les éprouve à la discussion, pour restituer un souverain moins mythifié et bien plus intelligible.

Cette désidolâtrie ne s’oppose pas à l’admiration : elle la rend possible, assure-t-il. Car le règne, « séquence brillante malgré quelques ombres », articule de front l’architecture triomphale de Chambord, la geste militaire - victoires éclatantes et défaites devenues toutes aussi glorieuses -, les affrontements avec Charles Quint, et la naissance d’un État qui se dote d’une administration structurée. Dans le même mouvement, surgit une crise religieuse majeure avec l’essor du protestantisme, tandis qu’une révolution artistique irrigue ateliers, bibliothèques, galeries et chantiers - les plus grands créateurs ayant à cœur d’œuvrer pour « le plus puissant des rois ».

Maxence Hermant excelle à montrer comment l’image s’est faite histoire. Sous la Restauration, la peinture « troubadour » édifie un François Iᵉʳ exemplaire. Ingres immortalise, d’après Vasari, la mort de Léonard de Vinci dans les bras du monarque. Au Salon, d’autres épisodes — Marignan, la rencontre avec l’empereur à Fontainebleau — s’imposent comme autant de stations d’un récit héroïque. La diffusion d’un modèle unique de portrait - celui du Titien -, relayé par la gravure, fixe le long nez aquilin, la barbe fournie, ce regard malicieux que confirme même un ambassadeur vénitien. À la monarchie de Louis-Philippe, les restaurations de Fontainebleau répondent. L’historiographie romantique se passionne, parfois au prix de facilités, jusqu’à la grande mise au point de Paulin Paris.

Puis viennent les manuels de la IIIᵉ République, qui graveront pour des millions d’écoliers un diptyque durable : d’un côté, le « père des lettres », mécène, bâtisseur, promoteur de la langue française, de l’autre, les guerres d’Italie, l’affrontement avec l’Empire, l’ombre portée des tensions avec l’Allemagne. Le mythe de l’adoubement par Bayard après Marignan, mille fois gravé et conté, finit par se confondre avec le vrai. Au passage, s’agrègent des contre-vérités tenaces, telle l’institution supposée par le roi du dépôt légal. Maxence Hermant remet tout à plat : non pour rabattre le romanesque, mais pour hiérarchiser les faits et rendre au règne sa complexité.

L'auteur montre un règne tenu par des tensions contraires : ambition italienne poursuivie « jusqu’à l’obsession », prestige entaché puis relevé après Pavie, rivalités avec Henri VIII et Charles Quint, choix - honni à Rome - d’un rapprochement ottoman. À l’intérieur, un roi d’abord clément envers l’évangélisme, puis oscillant entre souci d’ordre et ouverture humaniste ; une activité normative soutenue, la langue française promue, un Conseil où se décident, au gré des grâces et disgrâces, les lignes de force d’un pouvoir qui s’affermit contre la robe. Le portrait est nuancé : ni masque culturel couvrant les revers, ni épopée sans ombres - mais la fabrique patiente d’un État.

Vient alors la scène la plus singulière du livre : le modèle du mécénat comme politique. Fontainebleau « nouvelle Rome », entrées codifiées, emblèmes, devises : l’art au service du récit de souveraineté. Surtout, l’immense chantier des bibliothèques : l’officielle, héritée et enrichie ; la personnelle ; le cabinet privé — fusionnées à Fontainebleau pour rassembler « la quintessence du savoir » et rivaliser avec Rome, Venise ou Florence. Ici, Louise de Savoie pèse de tout son poids de bibliophile. Là, l’héritage d’Angoulême éclaire l’éducation d’un prince que rien ne destinait à régner. Ces près de cinq mille volumes ne sont pas qu’un trésor : ils dessinent la carte mentale d’un souverain qui entend asseoir sa puissance par les lettres autant que par les armes.

La force du livre tient aussi à sa méthode matérielle. Rappeler que la BnF est l’héritière de la Bibliothèque royale, c’est redire qu’au cœur de l’institution dorment près de cinq mille volumes réunis par le souverain dès 1544 à Fontainebleau. En exhumant manuscrits, imprimés, chartes, traités, dessins, gravures, médailles, camées et intailles, on ne se contente pas d’illustrer : on incarne. D'où l'intérêt d'un tel ouvrage pour ses enfants au potentiel rêveur. De ces pièces surgissent des goûts, parfois inattendus, des réseaux, des lieux, des jours ; une chronique au présent d’un règne mené tambour battant.

Le résultat est un portrait à taille humaine, où s’équilibrent l’audace et l’impétuosité, le mécénat et la raison d’État, l’ambition, l'audace et les duretés d’une répression religieuse naissante. On comprend mieux, alors, pourquoi François Iᵉʳ « clôt le Moyen Âge et ouvre l’ère de la modernité ».

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com