Quand Greta Thunberg devient poésie : le cri écologique mis en vers

Dans ce recueil des Éditions Lpb, onze poèmes permettent, après chaque traduction, de doublement toucher les cœurs…

« Un discours, un poème. L’un délivre le message, l’autre l’intègre et le reformule à travers la sensibilité du poète ».

Nous vivons dans un monde étrange

(Greta Thunberg, Cérémonie du prix Goldene Kamera, Berlin, le 30 mars 2019). Cette anaphore ou répétition intervient à cinq reprises.

Le poème en regard s’intitule justement ÉTRANGE MONDE.

étrange monde sans retour (...)

étrange monde où tous nous errons parmi nos erreurs comme autant de vérités cachées

enfouies enterrées endeuillées (...)

étrange monde un jour peut-être réveiller les consciences les décapsuler (Patrick Modolo, p. 17-18).

Si notre maison était en train de s’effondrer débute à six reprises la traduction du second discours (Greta Thunberg, Parlementeuropéen, Strasbourg, le 16 avril 2019).

La pièce poétique qui vient juste après évoque bien cet anéantissement.

le ventre de la bête grouillait de vers (...)

l’air s’auto-dévorait (Jean-Michel Maubert, p. 31).

une période de crise

ces crises

le paysage plastiqué prend des airs ténébreux

L’avant-propos de la troisième association a pour titre M’ENTENDEZ-VOUS ?

Par trois fois Greta se demande si son micro est bien allumé… (Greta Thunberg, Chambres du Parlement, Londres, le 23 avril 2019).

un silence assourdissant témoigne (...)

une absence raisonne (Christophe Condello, p. 52-53).

L’urgence est ensuite le leitmotiv (Greta Thunberg, Sommet mondial autrichien, Vienne, le 28 mai 2019).

La poète Anne Barbusse y répond en imageant les souffrances infligées à l’humanité au travers des dérives capitalistes et de la virtualité.

ton jardin a été souillé

de l’extérieur, les roses de novembre ont écartelé les jouissances ensauvagées

et les fake news ont multiplié

les pixels exacerbés des présidentielles à suspens [1]

Le mot chiffre apparaît à six reprises (Greta Thunberg, Assemblée nationale française, Paris, le 23 juillet 2019).

Logiquement, l’illustration poétique suivante se dénomme CHIFFRES.

Des chiffres à ouvrir, à étaler au grand jour comme on étale une peinture, un remords ou un paiement. Doutes et petits arrangements craquent déjà sous la chaleur. Heureusement, les os sont plus retors. (Tu as toujours su avaler les mensonges mais jamais la carcasse d’une volaille.) (Matthieu Lorin, p. 79).

C’est le thème du rêve qui est maintenant mobilisé (Greta Thunberg, Congrès des États-Unis, Washington DC, le 18 septembre 2019).

En vis-à-vis, le poème qui cherche le Mal, que nous avons mis à la flamme. [2]

Entre anaphore et épiphore, c’est l’expression comment osez-vous qui est à présent utilisée (Greta Thunberg, Assemblée générale des Nations unies, New York, le 23 septembre 2019).

La poétique d’Air fait aussi valoir la force des mots de Greta…

Même en vers

et contre tous

les mots de Greta

ont du mal à sortir

pour des raisons

économiques politiques pratiques

(...)

illustrant dans le même temps à merveille

ses propos :

« nous le ferons avec ou sans vous

que cela vous plaise ou non » (Air, p. 103).

Pour terminer sur une note positive, le discours exploite l’idée d’évolution.

Nous sommes le changement et le changement arrive (Greta Thunberg, Semaine pour le futur, grève pour le climat, Montréal, le 27 septembre 2019).

L’un des poètes fondateurs de la Revue Lpb de conclure, à son tour, quant à un futur à récrire.

Je crois que les poètes de Lpb doivent se saisir de la réalité future — la page blanche — au pied de la lettre (Pierre Lamarque, p. 113).

La postface — adressée à Greta Thunberg — intitulée L’HOMME DÉCAPSULÉ renvoie d’ailleurs au premier poème — associé au premier discours de Greta Thunberg.

La boucle serait-elle bouclée ?

Pourrait-on, dès lors et à l’avenir, trouver un chemin résolutoire dans une poétique du désastre « annoncée » ? La forme poétique serait aussi là pour mettre en correspondance faits scientifiques et seuils d’alerte émotionnels ou sensoriels…

