Quand Greta Thunberg devient poésie : le cri écologique mis en vers

Dans Poétique d’un désastre annoncé, neuf discours de Greta Thunberg sont traduits de l’anglais au français (éditions La Page Blanche). Cette dernière cherche, par la répétition et l’invective, à susciter l’émotion ; à faire vibrer la corde sensible des politiques tout en mobilisant une seule référence scientifique — le chapitre 2 du rapport SR15 du GIEC publié en 2018.
Le 14/11/2025 à 09:17 par Auteur invité
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
14/11/2025 à 09:17
0
Commentaires
0
Partages
Dans ce recueil des Éditions Lpb, onze poèmes permettent, après chaque traduction, de doublement toucher les cœurs…
« Un discours, un poème. L’un délivre le message, l’autre l’intègre et le reformule à travers la sensibilité du poète ».
Nous vivons dans un monde étrange
(Greta Thunberg, Cérémonie du prix Goldene Kamera, Berlin, le 30 mars 2019). Cette anaphore ou répétition intervient à cinq reprises.
Le poème en regard s’intitule justement ÉTRANGE MONDE.
étrange monde sans retour (...)
étrange monde où tous nous errons parmi nos erreurs comme autant de vérités cachées
enfouies enterrées endeuillées (...)
étrange monde un jour peut-être réveiller les consciences les décapsuler (Patrick Modolo, p. 17-18).
Si notre maison était en train de s’effondrer débute à six reprises la traduction du second discours (Greta Thunberg, Parlementeuropéen, Strasbourg, le 16 avril 2019).
La pièce poétique qui vient juste après évoque bien cet anéantissement.
le ventre de la bête grouillait de vers (...)
l’air s’auto-dévorait (Jean-Michel Maubert, p. 31).
une période de crise
ces crises
le paysage plastiqué prend des airs ténébreux
L’avant-propos de la troisième association a pour titre M’ENTENDEZ-VOUS ?
Par trois fois Greta se demande si son micro est bien allumé… (Greta Thunberg, Chambres du Parlement, Londres, le 23 avril 2019).
un silence assourdissant témoigne (...)
une absence raisonne (Christophe Condello, p. 52-53).
L’urgence est ensuite le leitmotiv (Greta Thunberg, Sommet mondial autrichien, Vienne, le 28 mai 2019).
La poète Anne Barbusse y répond en imageant les souffrances infligées à l’humanité au travers des dérives capitalistes et de la virtualité.
ton jardin a été souillé
de l’extérieur, les roses de novembre ont écartelé les jouissances ensauvagées
et les fake news ont multiplié
les pixels exacerbés des présidentielles à suspens [1]
Le mot chiffre apparaît à six reprises (Greta Thunberg, Assemblée nationale française, Paris, le 23 juillet 2019).
Logiquement, l’illustration poétique suivante se dénomme CHIFFRES.
Des chiffres à ouvrir, à étaler au grand jour comme on étale une peinture, un remords ou un paiement. Doutes et petits arrangements craquent déjà sous la chaleur. Heureusement, les os sont plus retors. (Tu as toujours su avaler les mensonges mais jamais la carcasse d’une volaille.) (Matthieu Lorin, p. 79).
C’est le thème du rêve qui est maintenant mobilisé (Greta Thunberg, Congrès des États-Unis, Washington DC, le 18 septembre 2019).
En vis-à-vis, le poème qui cherche le Mal, que nous avons mis à la flamme. [2]
Entre anaphore et épiphore, c’est l’expression comment osez-vous qui est à présent utilisée (Greta Thunberg, Assemblée générale des Nations unies, New York, le 23 septembre 2019).
La poétique d’Air fait aussi valoir la force des mots de Greta…
Même en vers
et contre tous
les mots de Greta
ont du mal à sortir
pour des raisons
économiques politiques pratiques
(...)
illustrant dans le même temps à merveille
ses propos :
« nous le ferons avec ou sans vous
que cela vous plaise ou non » (Air, p. 103).
Pour terminer sur une note positive, le discours exploite l’idée d’évolution.
Nous sommes le changement et le changement arrive (Greta Thunberg, Semaine pour le futur, grève pour le climat, Montréal, le 27 septembre 2019).
L’un des poètes fondateurs de la Revue Lpb de conclure, à son tour, quant à un futur à récrire.
Je crois que les poètes de Lpb doivent se saisir de la réalité future — la page blanche — au pied de la lettre (Pierre Lamarque, p. 113).
La postface — adressée à Greta Thunberg — intitulée L’HOMME DÉCAPSULÉ renvoie d’ailleurs au premier poème — associé au premier discours de Greta Thunberg.
La boucle serait-elle bouclée ?
Pourrait-on, dès lors et à l’avenir, trouver un chemin résolutoire dans une poétique du désastre « annoncée » ? La forme poétique serait aussi là pour mettre en correspondance faits scientifiques et seuils d’alerte émotionnels ou sensoriels…
Crédits photo : Greta Thunberg - Kushal Das, CC BY SA 4.0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 25/05/2024
132 pages
Editions LPB
15,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Samir Toumi signe avec Amin un roman saisissant, tendu comme une ligne de crête, où la littérature rencontre la paranoïa politique et où la fiction déborde dangereusement sur la vie réelle. Tout commence lors d’une soirée de Nouvel An chez le tapageur Djalil B., « célèbre fêtard, millionnaire et toujours défoncé ».
13/11/2025, 16:37
Chansons pour les ténèbres, d'Imane Humaydane (trad. Marianne Babut) déploie une fresque familiale ample, vibrante, où les voix de plusieurs générations de femmes s’entrelacent pour éclairer les zones les plus secrètes de l’histoire libanaise. Le récit s’ouvre sur une lettre datée du 18 décembre 1982 : l’exil forcé d’une femme qui confie à son amie l’arrachement vécu sous la guerre civile.
13/11/2025, 16:29
Le nouvel opus de Criminal, intitulé Les Acharnés, s’ouvre sur Jacob Kurtz, ancien dessinateur de bande dessinée, qui quitte sa ville natale pour Hollywood. Son œuvre culte, Frank Kafka, le privé, va être adaptée en série télévisée : rêve de reconnaissance ou descente aux enfers ? Dès son arrivée, le vernis des plateaux craque : entre producteurs cyniques et compromis artistiques, Jacob découvre un univers d’illusion où tout se monnaie — les droits d’adaptation comme les âmes.
12/11/2025, 12:25
Au sujet de Schopenhauer, Nietzsche parlait d’un « discours droit, rude et bienveillant ». Le visage du philosophe ronchon est bien connu, parfois son Art d'avoir toujours raison, ou quelques anecdotes sur son caractère de cochon, mais qui est arrivé au bout de son pavelard, Le Monde comme volonté et comme représentation ?
10/11/2025, 18:12
Positano est un village de pêcheur en Italie où débarque une jeune archéologue nautique qui doit effectuer des recherches sur des épaves de bateaux mystérieusement échoués. Il existe une légende qui raconte que des sorcières de la mer protégeaient le village des attaques de pirates par des incantations qui modifiaient les eaux en créant des tempêtes.
10/11/2025, 11:52
Si vous êtes curieux, ce livre est fait pour vous et comme vous lisez régulièrement nos articles, c’est que vous l’êtes donc, au risque de me répéter, ce livre est fait pour vous. Il est donc primordial de vous l’offrir, ou de vous le faire offrir voire de l’offrir, la période qui arrive est justement propice à cela et ça tombe très bien. Les éditions Armand Colin viennent de publier L’Esprit d’aventure. Explorations et curiosités de l’histoire du monde du géohistorien Christian Grataloup et superbement illustré par Lionel Portier.
10/11/2025, 10:53
Quatrième épisode en compagnie du fameux trio d'enquêteurs piémontais imaginé par Davide Longo, la dernière star du polar italien. Cette lecture est une véritable gourmandise à savourer avec un verre de grappa : Règlement de comptes, traduction de l'italien par Marianne Faurobert (JC Lattès).
07/11/2025, 08:45
Hans et Helma étaient condamnés à la pauvreté et à la misère dans un moyen-âge impitoyable : orphelins, élevés par un ermite au fond des bois, leur avenir était aussi sombre que des pages touffues hachurées par beaucoup de noir et très peu de blanc.
06/11/2025, 16:33
Spawn occupe une place particulière dans la liste des personnages de comics que j’affectionne. Très particulière. Parce qu’il m’exaspère autant qu’il me passionne, selon les périodes. Chance, je suis plutôt bien luné actuellement, à son égard.
05/11/2025, 12:14
Belle adaptation en images du drame de Shakespeare. Ambition, traîtrise, ambiance médiévale et sorcières fatales... Tout est prêt pour que les forces du mal se déchaînent dans un surprenant gris crayonné, parfois rehaussé de rouge sang.
05/11/2025, 09:53
Un curieux roman entre policier et histoire, qui prend la Guerre d'Algérie comme toile de fond. Un récit de souvenirs et de mémoires, un récit chargé d'amertume où planent de nombreux fantômes car cette période est celle d'une « histoire mal ficelée, mal réglée ».
04/11/2025, 09:59
L’historien Alain Quella-Villéger nous invite à découvrir une femme exceptionnelle : Marianne North, voyageuse infatigable, peintre et botaniste. Son ouvrage Un hiver japonais, publié par Magellan & Cie / Le Carrelet et traduit de l’anglais par Christine Ribardière et Michelle Deperrois-Fayet, ne représente qu’une infime partie de ce que l’on peut considérer comme de véritables carnets de voyage.
03/11/2025, 17:16
Ce roman noir est une véritable fresque historique sur le Londres des années 50. Une ville qui se remet à grand-peine des bombardements du Blitz et qui attire déjà les premières vagues migratoires. Le roman s’ouvre en 1952 sur l’un des plus grands braquages de l’histoire britannique et se termine avec les émeutes raciales de 1958.
03/11/2025, 08:00
Le maître du néoclassicisme, Jacques-Louis David, est mis à l’honneur à l’occasion du bicentenaire de sa mort. Et comme l’écrit si justement, David Chanteranne, l’auteur de cette biographie, « le peintre, par son art tout en nuances, ses portraits de caractère, ses grands formats si célèbres, domine son époque. » Et quelle époque !
31/10/2025, 13:18
Un arbre à soi, de Sophie Adriansen (Robert Laffont) met en scène Marielle, une mère de famille qui s'échappe sans avertissement. Elle se perche dans une cabane, à quelques pas de la maison familiale
où elle rejoint les siens au début des vacances d'été. Le nouveau livre de Sophie Adriansen raconte une fugue en forme d'introspection, une retraite de quelques jours pour tenter de renouer avec sa part intime. Par Laurence Biava.
31/10/2025, 11:46
Lire un roman de Jérôme de Verdière est une promesse d’un bon moment de lecture. On se souvient de Mauvaise mer paru l’an dernier, l’histoire de cette mère acariâtre et méchante qui attend tous les soirs sur le quai son mari disparu en mer. Acide, atrabilaire, acrimonieuse, elle malmenait sa fille pour notre plus grand plaisir, nous offrant une belle surprise en fin de livre. Jérôme de Verdière démontrait son talent de nous distraire en dévoilant un récit facétieux et tendre à la fois.
29/10/2025, 15:00
Ian Manook met le cap vers le pays du matin calme pour une nouvelle série policière avec l'inspecteur Gangnam, dans un roman éponyme. La balade est aussi réjouissante que dépaysante. Coup de cœur pour ce divertissement aux personnages attachants, truffé d'humour et parcouru d'instants de grâce.
29/10/2025, 12:26
Le quatrième livre de Nelly Alard est un récit politique puissant sur les destins brisés. Avec force et subtilité, elle s’est intéressée à un sujet d’actualité d’une grande violence (qui n’en finit pas d’être d’actualité car constamment réitéré).
29/10/2025, 09:32
En 2021, Jérôme a tué Magali à coups de batte de base-ball. Le meurtrier se suicidera avant son procès et c'est Valentin Gendrot dans Un jour ça finira mal (Stock), qui va nous faire le récit de l'histoire vraie de son cousin Jérôme.
28/10/2025, 10:05
Nous connaissons tous l’histoire de Cyrano soufflant à Christian de Neuvillette des mots doux à Roxane pour la conquérir alors que Cyrano était amoureux d’elle. Alexandre Haussé a modernisé l’histoire : Théo, célibataire aux multiples aventures, et Maxime, un jeune veuf qui élève son fils Noah, sont inséparables.
27/10/2025, 15:22
Dans son essai Hirschfeld. Père oublié de la sexologie, Gianpaolo Furgiuele exhume la figure d’un intellectuel que le XXᵉ siècle a voulu effacer. Pionnier de la sexologie moderne, fondateur du premier Institut de sciences sexuelles à Berlin, Hirschfeld paya de son exil et de son effacement la liberté de penser le sexe comme une question politique, humaniste et scientifique.
27/10/2025, 12:22
Que s’est-il passé dans la vie de William Shakespeare entre 1585 et 1592, de ses 21 à ses 28 ans ? Personne ne le sait. Ce sont ces « années perdues » que Stéphanie Hochet, formidable conteuse, imagine ici avec brio dans ce roman historique d’apprentissage. Par Laurence Biava.
27/10/2025, 11:23
Dans son dernier recueil poétique, Lettres, publié à la Rumeur libre, Guillaume Dreidemie livre un triptyque, cette figure artistique, par excellence : ce sont trois lettres somptueuses déclinées en prose. Ces Lettres émanent de trois personnes différentes : la première est écrite par un peintre, la deuxième par la mère, et la dernière, la plus intime, la plus complexe, par une voix qui est comme un écho, que l’on dirait revenue de la nuit des temps. Par Laurence Biava.
27/10/2025, 09:30
La suite des aventures indochinoises de la reporter Elizabeth Cole, une Bob Morane au féminin. Un récit fait de glamour, d'exotisme et d'aventures, qui nous ramène aux origines des trafics d'opium des armées coloniales dans les années 50.
27/10/2025, 08:08
A.M - la vérité nue. Aimer est un grand roman d’amour qui vise à sauver la part d’enfance que nous avons en chacun de nous. Aimer est une fresque éblouissante sur ces instants déterminants de l’existence que l’on appelle les signes du destin. Les chassés-croisés narrés dans le livre prouvent s’il en était encore besoin que rien ne semble en vérité jamais dû au hasard. Pour en témoigner, on ne saurait passer sous silence la réussite du montage et l’écriture extraordinaire des pages 237 et 238, entre autres. Par Laurence Biava.
25/10/2025, 08:30
Trois existences, trois manières d’entrer dans le vif du monde. Dans Vers le réel II, paru le 28 août dernier dans la belle collection Quarto, Gallimard réunit trois livres qui, chacun à sa manière, donnent prise à la formule de Lacan : « Le réel, c’est quand on se cogne. »
24/10/2025, 18:33
Après les excellents Shangri-La et Carbone & Silicium sortis respectivement en 2016 et 2020 chez Ankama, Mathieu Bablet est de retour avec une nouvelle œuvre graphique d'anticipation qui conclut de façon magistrale ce cycle science-fictionnel. Cette fois, le scénariste et illustrateur de 38 ans nous emmène dans un monde stérile dans lequel les insectes pollinisateurs ont disparu, décimant par la même occasion la population humaine qui doit sa survie à ces mêmes animaux qu'elle a exterminé.
24/10/2025, 10:41
Le 28 août 1876, dans une auberge d’Asakusa, un marchand de fripes est retrouvé la gorge tranchée. Sur la table, un billet : « Pour venger ma sœur aînée ». En deux jours, la police arrête Takahashi Oden, vingt-six ans, jeune veuve sans fortune. Trois ans plus tard, elle est décapitée. L’histoire pourrait s’arrêter là…
24/10/2025, 07:00
Après La Horde, ouvrage plus que remarqué, Marie Favereau revient non pour rejouer la partition mongole, mais pour diriger un orchestre mondial. Sous sa baguette paraît chez Perrin, en octobre, Les Empires anciens, une fresque richement illustrée qui traverse la Mésopotamie, l’Égypte, la Chine, Rome, Byzance, Venise, le Maghreb, l’Afrique sahélienne, le Japon, les mondes mésoaméricains jusqu’à la Moscovie. On y lit moins un défilé de puissances qu’une enquête sur une idée : l’empire comme art de gouverner la pluralité.
23/10/2025, 18:33
Récit de vengeance en terre épique, La Rage des dragons (trad. Clément Martin) ouvre une saga de fantasy africaine entre Gladiator et Game of Thrones. Dans un monde impitoyable, Tau, jeune homme sans don, décide de devenir le plus grand épéiste pour venger les siens. À la fois roman initiatique, fresque guerrière et réflexion sur la rage, le pouvoir et le racisme, ce premier tome renouvelle le genre.
23/10/2025, 13:30
Bienvenue dans un petit village de Bretagne. La basse-saison, pendant laquelle les touristes disparaissent et les habitants reprennent leurs habitudes sans bruit. Thomas est le patron du Cap Horn, l’unique bar des environs dont il a repris l’activité récemment. Une idée en l’air finalement concrétisée lorsqu’il est revenu dans les parages, afin de tenir compagnie à sa maman, Annie, à la santé fragile.
23/10/2025, 10:43
Un siècle et demi après leur parution, Les Contemplations de Victor Hugo s’offrent un nouvel écrin. Le 23 octobre 2025 paraîtra aux Éditions Diane de Selliers une édition exceptionnelle du recueil, enrichie de 136 photographies réalisées entre 1826 et 1910, issues de collections publiques et privées d’Europe et d’Amérique. Trois ans de recherche auront été nécessaires pour rassembler ces images pionnières et redonner vie, en vis-à-vis des vers du poète, à une époque où la lumière se fixait sur le papier comme un miracle.
22/10/2025, 16:49
Avec Hyde Street, Tome 1 : Pour une poignée d’âmes, Geoff Johns (scénario) et Ivan Reis (dessin) signent une œuvre d’épouvante troublante, presque hypnotique – sur une traduction de Julien Di Giacomo. Le principe est d’une simplicité déconcertante : dans chaque ville, chaque quartier, chaque route isolée, existe une rue qu’aucune carte ne mentionne. On ne la trouve pas ; on y tombe. Par erreur. Par malchance. Ou peut-être qu'on le mérite ?
22/10/2025, 12:06
Autres articles de la rubrique Livres
Le meilleur café d’Amérique, de François Moreau-Martinez, paraît aux éditions Gospel. Entre road-trip halluciné et confession intime, le journaliste musical traverse les États-Unis à la poursuite de mythes déjà en train de s’effondrer, un gobelet de café brûlant à la main. Un livre où l’on suit un homme qui vieillit, une génération qui doute, et un pays qui se raconte encore comme une promesse, alors même que tout semble sur le point de s’écrouler.
14/11/2025, 09:00
Dans Comme pour se battre, premier roman d’Hélène Lotito publié aux Éditions Fugue, une jeune fille quitte l’Algérie de la décennie noire pour découvrir, en France, la douleur de l’exil et la force de la liberté.
14/11/2025, 07:00
Une île à l’envers, Léa Arthemise (Héliotrope). Sur l’île Bourbon devenue La Réunion, un mythe de pirate embrase les imaginaires et fissure les vies : une chasse au trésor lancée en 1730 par La Buse hante Jo et les siens, révélant l’envers d’un territoire tiraillé entre empire colonial et République.
13/11/2025, 09:00
Dans La Montagne Fantôme, de Ronan Hession, traduit de l’anglais (Irlande) par Charles Roux, une montagne surgit du jour au lendemain aux abords d’une ville paisible, bouleversant les vies et révélant la beauté fragile de l’humanité.
13/11/2025, 08:00
François Iᵉʳ appartient à ce petit panthéon de figures qui structurent l'Histoire traditionnelle de la France - aux côtés des Jeanne d’Arc, Louis XIV et autres Napoléon. Quelques mots suffisent à convoquer le roman national : Marignan, Pavie, Blois, Chambord, Fontainebleau… et, bien sûr, Léonard de Vinci serré dans les bras du roi mécène.
12/11/2025, 18:29
Naguère, à sa demande à elle, il l’avait guidée au sommet de cette montagne des Alpes. Ensemble, ils avaient cheminé et depuis le haut, ils avaient scruté les paysages, ceux qui s’ouvraient et ceux qui, tapis au-delà des horizons, aiguisaient leur conscience du monde. Et puis elle était repartie dans son pays. Le voici de retour sur ces pentes, seul cette fois.
12/11/2025, 08:00
Sigisbée : chevalier servant d’une dame, choisi par son mari, qui s’engage à l’assister et à l’accompagner en toutes circonstances, palliant ainsi les absences, ou parfois l’indifférence, de celui-ci. La pratique est courante dans l’Italie du XVIIIe siècle.
12/11/2025, 07:00
Dès son arrivée à Parme, un écrivain français qui tente de trouver l’inspiration en Italie, s’installe à la terrasse du mythique Gran Caffè Cavour. Là, un homme à la silhouette étrangement familière lui sourit. Il jurerait que c’est cet écrivain américain flamboyant et sulfureux dont il révère l’œuvre. Le souci, c’est que l’écrivain en question, Nick Tosches, est mort depuis deux ans ! Déstabilisé, le Français cherche à comprendre.
11/11/2025, 09:00
Les Hauts de Hurle-Vent est le chef-d’œuvre unique d’Emily Brontë, romancière et poétesse anglaise née en 1818 et morte en 1848 dans le Yorkshire. Elle y a grandi entourée de paysages sauvages, qui ont profondément marqué son imaginaire et imprégné toute son œuvre. Publié pour la première fois en 1847, ce roman s’impose comme un monument de la littérature romantique et gothique.
11/11/2025, 08:00
C’est la fin de l’année scolaire au lycée Tanmiya de Laâyoune, au cœur de la colonie marocaine du Sahara occidental. En cette fin de juin, Daha et ses camarades de classe, sahraouis comme lui, assistent au dernier cours de l’année. C’est le moment que choisit leur professeur d’histoire, contempteur des revendications d’indépendance sahraouies, pour une ultime humiliation. Pour Maalouma, jeune militante déterminée, cette injure impose un acte de protestation.
11/11/2025, 07:00
Bravo à Agnès Michaux d’avoir osé s’attaquer à Huysmans dans son épais volume publié au Cherche Midi il y a peu ! Il fallait le faire ! « Huysmans vivant » est la première biographie depuis celle de Robert Baldick publiée en 1958 chez Denoël). Vieil admirateur du romancier, je me la suis procurée aussitôt, curieux de voir comment cette romancière (La fabrication des chiens) et spécialiste de la fin du XIXème siècle a pu traité ce sujet vaste et ardu. En effet, aborder la vie de Huysmans, c'est aussi évoquer tout un pan de la littérature du XIXeme siècle.
Par Hervé Bel
09/11/2025, 09:00
Cette semaine, le classement des meilleures ventes d’Edistat (du 27 octobre au 2 novembre) ressemble à une radiographie politique et culturelle du pays. On y retrouve la France qui rit, la France qui s’inquiète, la France qui fulmine - et la France qui se replie. En attendant les conséquences des grands prix de l'automne, en commençant par le Goncourt.
07/11/2025, 11:44
Alain Kruger met les petits plats dans les grands avec On ne parle pas la bouche pleine : un festin littéraire et culturel inspiré de son émission de France Culture, où la gourmandise devient un art de vivre et de penser.
07/11/2025, 08:01
Arethusa Clayton meurt comme elle a vécu : libre. Elle exige que ses cendres soient dispersées sur une colline d’Irlande, forçant sa fille Faye à retourner sur les terres d’un passé longtemps tu. Le destin des Deverill — Filles d’Irlande, tome 4, de Santa Montefiore, traduit de l’anglais par Stéphanie Leignel et Dominique Haas, promet un nouveau dépaysement.
07/11/2025, 07:00
Abram promet depuis longtemps à ses filles le récit de sa vie, mais les mots pour raconter ne semblent pas venir. Pour provoquer les souvenirs, sa fille Sára retourne avec lui en Hongrie. Le roman chemine alors entre le récit de la Hongrie actuelle et celui de la vie d’Abram, exilé après l’Insurrection de Budapest en 1956. À travers son récit emblématique, il conte l’histoire hongroise de la deuxième moitié du XXe siècle, là où s’arrête Ce que j’ai voulu taire de Sándor Márai.
06/11/2025, 08:00
Voici un hymne à Maradona, l’un des plus grands artistes du XXe siècle avec Picasso et la Callas, dixit Bernard Morlino. Alors que l’on s’apprête à célébrer, le 25 novembre prochain, les cinq ans de la disparition du champion, Bernard Morlino s’adresse directement au fuoriclasse (surdoué) dans un soliloque émouvant, intime, qui refuse le deuil.
05/11/2025, 09:00
C’est un roman de formation. L’histoire d’un homme encore jeune, heureusement doué, partagé entre deux vocations incompatibles pour l’art et la vie pratique. La chance d’un héritage fait de lui un propriétaire foncier qui se consacre avec succès à l’agriculture, activité sacralisée par Stifter.
05/11/2025, 08:00
« Avez-vous des antécédents familiaux ? » Cette question qui la hante, qui la fait trébucher, Salwa refuse de la laisser sans réponse. Elle fait le choix de vouloir comprendre. D’aller vers l’autre, et l’autre c’est sa mère, sa mère aussi comme femme, sa mère comme toutes ces femmes, venues en France par « regroupement familial ».
05/11/2025, 07:00
Sélection de neuf nouvelles de jeunesse de Rilke, écrites entre 1897 et 1901. Textes expérimentaux d'un jeune poète, peuplés de personnages énigmatiques et d'épisodes aux multiples facettes
04/11/2025, 08:00
Avec Les jeux heureux de l’enfance, Charlotte Gneuss s'impose comme l’une des nouvelles voix littéraires les plus remarquées en Allemagne. Hautement récompensé, ce premier roman séduit par son intensité, son intelligence et la justesse de son regard sur une époque encore douloureuse : celle de la RDA des années 1970.
04/11/2025, 07:00
IL a vaincu le diable, IL a vaincu la guerre ; avant de disparaître, IL avait déjà tout remporté. Pas Dieu, non, mais le plus grand sportif de tous les temps, celui qui n’a jamais quitté la première place dans le cœur des hommes.
03/11/2025, 09:00
Commenter cet article