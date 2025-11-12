Sabrina Carpenter à l'affiche d'une comédie musicale inspirée d’Alice au pays des merveilles

Le film, encore sans titre, sera écrit et réalisé par Lorene Scafaria, connue pour le film Queens de 2019, ou ses épisodes de Succession ou New Girl. La pop-star Carpenter fera ici ses premiers pas en tête d’affiche d’un grand studio hollywoodien. Les détails de l’intrigue n'ont pas été dévoilés, mais le projet s’annonce comme une relecture contemporaine et musicale du classique de Carroll, révèle Deadline.

Le projet est produit par Marc Platt, figure incontournable du cinéma musical, via Marc Platt Productions, installée chez Universal. Le producteur s’apprête d’ailleurs à sortir Wicked : Partie 2, prévu en France pour le 19 novembre.

Révélée par Disney Channel, Sabrina Carpenter a su s’imposer au fil des années comme l’une des figures majeures de la pop américaine contemporaine. En parallèle de sa carrière musicale, elle a déjà tourné dans plusieurs films, dont Emergency (Prime Video) et The Short History of the Long Road, tous deux présentés à Sundance, ainsi que dans Tall Girl (Netflix), Clouds (Disney+) et The Hate U Give (20th Century Fox).

En 2025, l’artiste connaît un succès retentissant : son album Man’s Best Friend a débuté en tête du Billboard 200 en août et cumulé plus de 180 millions d’écoutes aux États-Unis dès la première semaine. L’artiste a décroché six nominations aux Grammy Awards 2026.

Récemment, Lorene Scafaria, a dirigé et produit le pilote de la série HBO I Love LA, portée par Rachel Sennott, et a signé pour réaliser Jonty, une comédie produite par A24, écrite par Jesse Armstrong (Succession) et Sam Bain, avec Jesse Plemons et Cole Escola dans les rôles principaux.

Alice et le cinéma : un héritage inépuisable

Depuis les débuts du septième art, le chef-d’œuvre de Lewis Carroll n’a cessé d’inspirer les cinéastes du monde entier. La toute première adaptation, un film britannique muet réalisé en 1903 par Cecil Hepworth, marque le point de départ d’une longue série de relectures. En 1915, W.W. Young en propose une version américaine, suivie en 1933 d’un Alice au pays des merveilles signé Norman Z. McLeod.

Le film musical britannique de William Sterling (1972), typique de son époque, se distingue par une approche audacieuse et onirique, tandis qu’en 1976, apparaît une version pour le moins inattendue : Alice in Wonderland: A Musical Porno, une adaptation érotico-musicale qui détourne l’univers de Carroll sur un mode parodique.

Au XXIᵉ siècle, Tim Burton signe en 2010 une relecture gothique et spectaculaire de l’histoire, avant que James Bobin n’en réalise la suite, Alice de l’autre côté du miroir, sortie en 2016. Ces deux productions, associées à Disney, donnent un nouveau souffle visuel et technologique au conte, tout en renouvelant son imaginaire.

Les adaptations animées occupent, elles aussi, une place majeure. En 1949, Dallas Bower réalise une coproduction franco-britannique, suivie de près par l’incontournable version des studios Walt Disney (1951), mise en scène par Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske. Ce film d’animation, devenu un classique du genre, a façonné l’imaginaire collectif autour d’Alice.

Dans un registre plus expérimental, le cinéaste tchèque Jan Švankmajer livre en 1988 Alice, une œuvre mêlant animation et prises de vues réelles, à l’esthétique surréaliste et troublante. Plus tard, en 1995, les réalisateurs japonais Toshiyuki Hiruma et Takashi Masunaga, associés aux producteurs américains Cayre Brothers, proposent leur propre lecture animée du conte. Alice au pays des merveilles - Plongée au pays des merveilles, film d'animation entièrement japonais cette fois, est sorti cette année.

Au-delà des adaptations directes, l’univers d’Alice au pays des merveilles a influencé un grand nombre de films de genres très différents. Dans Donnie Darko, un lapin géant guide le héros à travers ses visions, écho évident au lapin blanc de Carroll. Dans Matrix, la référence est explicite : le tatouage du lapin blanc et la chute dans le terrier symbolisent le passage vers un autre monde.

Guillermo del Toro, dans Le Labyrinthe de Pan, reprend la silhouette et la robe d’Ofélia, inspirées de celles d’Alice, tandis que la saga Resident Evil met en scène une héroïne prénommée Alice qui traverse un miroir pour accéder à un laboratoire souterrain dirigé par la Reine rouge, clin d’œil à la Reine de cœur.

Zack Snyder qualifie même son film Sucker Punch de « Alice au pays des merveilles avec des mitrailleuses ». Le cinéma québécois s’est lui aussi emparé du mythe avec L’Odyssée d’Alice Tremblay, qui transpose le conte dans un univers moderne et métaphorique.

De la radio à la télévision, en passant par la bande dessinée, les galeries d’art, le jeu vidéo ou encore l’opéra, Alice au pays des merveilles a envahi tous les domaines artistiques, preuve de la puissance évocatrice et de la modernité inépuisable de l’œuvre de Carroll.

Le chef-d’œuvre de Lewis Carroll

Publié en 1865 sous son titre complet Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, le roman de Lewis Carroll — de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson — est un pilier de la littérature fantastique. L’histoire suit une jeune fille curieuse qui tombe dans un terrier de lapin et explore un monde à la fois absurde, poétique et déroutant.

Peuplé de personnages aussi étranges qu’iconiques — le Chapelier fou, la Reine de cœur, le Chat du Cheshire —, le récit mêle humour, logique paradoxale et non-sens maîtrisé. Cette œuvre, souvent considérée comme un miroir de la société victorienne, parle autant aux enfants qu’aux adultes, oscillant entre conte d’initiation et critique sociale.

Lewis Carroll, mathématicien, logicien et photographe britannique né en 1832, enseignait à l’Université d’Oxford. Il imagina cette histoire pour Alice Liddell, la fille d’un de ses collègues, lors d’une promenade en barque, avant de la publier quelques années plus tard.

Son goût pour les jeux de langage, les énigmes mathématiques et les paradoxes philosophiques a donné naissance à un univers littéraire unique, où la logique se confond avec le rêve. Ce mélange d’intellect et d’imaginaire a profondément marqué la culture mondiale et continue d’inspirer d’innombrables créateurs.

Avec sa suite, De l’autre côté du miroir, Carroll prolonge l’aventure et explore encore davantage les thèmes de l’identité, du temps et du langage. Plus de cent cinquante ans après sa parution, Alice au pays des merveilles demeure une source inépuisable d’inspiration, un pont entre enfance et philosophie, entre rêverie et raison.

Crédits photo : Raph_PH (CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com