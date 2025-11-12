Versailles raconte les alliances franco-amérindiennes du XVIIIᵉ siècle

L’exposition 1725. Des alliés amérindiens à la cour de Louis XV, présentée du 25 novembre 2025 au 3 mai 2026 à Versailles, revient sur un épisode diplomatique méconnu : la venue en France de quatre chefs et d’une femme amérindienne de la vallée du Mississippi.

Cette mission, initiée par la Couronne de France, visait à renforcer les alliances avec les nations autochtones dans un contexte de rivalités coloniales. Le parcours mettra en lumière les échanges culturels et politiques tissés à cette époque entre la France et ces nations, notamment la Choctaw Nation of Oklahoma, la Quapaw Nation, la Miami Tribe of Oklahoma et la Peoria Tribe of Indians of Oklahoma.

Conçue conjointement par Paz Núñez-Regueiro, conservatrice générale au musée du quai Branly – Jacques Chirac, et Bertrand Rondot, conservateur général du patrimoine à Versailles, l’exposition s’inscrit dans une démarche collaborative inédite. Objets diplomatiques, peintures, cartes et témoignages autochtones y seront présentés pour retracer l’histoire des peuples de la vallée du Mississippi au XVIIIᵉ siècle.

Calumet. Bois, pierre, plumes d’aigle, piquants de porc-épic, bec de pic-vert, laine © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Pauline Guyon

Ces collections, issues des anciens fonds royaux français, sont parmi les plus anciennes traces matérielles des cultures autochtones nord-américaines. Peaux peintes, sacs à tabac, mocassins ou coiffes témoignent de la richesse des échanges et de la complexité des relations diplomatiques entretenues entre les deux continents.

Dialoguer, coécrire, transmettre : un colloque pour penser les collections autrement

Le colloque international Partager les collections, coécrire l’histoire, organisé les 19 et 20 novembre 2025 au musée du quai Branly – Jacques Chirac, prolongera la réflexion initiée par le projet CRoyAN. Chercheurs, conservateurs, représentants autochtones et responsables de musées américains et canadiens y débattront des nouvelles formes de coopération scientifique et muséographique. L’objectif : repenser la manière dont les institutions conservent, étudient et présentent les objets issus des cultures autochtones.

Entre 2019 et 2024, une première collaboration avec les Nations Seneca, Mohawk, Abénaki et Huronne-Wendat avait déjà donné lieu à l’exposition Wampum. Perles de diplomatie en Nouvelle-France. Ce travail commun, mené en France, à New York et à Montréal, a jeté les bases d’une méthodologie partagée entre chercheurs et communautés concernées. Un second cycle, intitulé Retisser les liens, poursuit depuis 2023 cette dynamique autour des nations alliées de la Louisiane française.

Selon Paz Núñez-Regueiro, « le projet CRoyAN vise une approche interdisciplinaire et collaborative, associant chercheurs, restaurateurs, chimistes, experts autochtones et artistes ». Ces échanges, précise-t-elle, permettent d’accorder une place centrale à la parole des descendants des communautés d’origine des objets, tout en renouvelant les approches scientifiques.

Une histoire partagée à lire dans Gradhiva

Le troisième volet de cette actualité scientifique est la parution du n°40 de la revue Gradhiva, intitulé Les Nations du Grand Fleuve. Une histoire partagée de la Louisiane coloniale. Ce numéro, coordonné par Jonas Musco et Paz Núñez-Regueiro, réunit des contributions franco-amérindiennes qui invitent à reconsidérer le récit historique traditionnel centré sur l’expansion européenne.

S’appuyant sur des cartes anciennes, des objets et des archives rares, les auteurs y retracent l’autonomie et la vitalité des sociétés autochtones du XVIIIᵉ siècle. Une rencontre publique avec les conseillers scientifiques de l’exposition se tiendra le 21 novembre 2025 à 17h30 au Salon de lecture Jacques Kerchache du musée du quai Branly – Jacques Chirac. Elle permettra d’échanger autour des résultats du projet et des perspectives qu’il ouvre pour l’avenir des collections patrimoniales partagées.

Crédits illustration : Manteau « des Trois Villages », Quapaw, vers 1740, peau de bison, pigments © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Claude Germain

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com