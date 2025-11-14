Comme pour se battre : grandir entre Alger et Villetaneuse

Nana grandit dans un monde où la joie et la peur se frôlent sans cesse. À Alger, elle partage ses journées entre ses amies, l’école française, les premiers émois amoureux et les boîtes de pastels achetées au trabendo. Mais l’insouciance s’effrite peu à peu, rongée par la violence des attentats, les barrages militaires et les disputes parentales.

Quand sa sœur aînée Souad part étudier en France, Nana s’accroche à leurs appels hebdomadaires, ces « tout va bien » qui sonnent comme une promesse. Un an plus tard, elle a douze ans et c’est à son tour de partir. À Villetaneuse, elle découvre le froid, la solitude, la grisaille – et surtout le mensonge. Car rien ne va plus pour Souad. Face à la dérive de sa sœur et au vertige d’une liberté nouvelle, Nana doit apprendre à grandir, à résister, à choisir son propre chemin.

Sur fond de décennie noire, ce premier roman retrace le passage de l’enfance à l’âge adulte d’une héroïne bouleversante. Hélène Lotito y explore la résilience et la joie tenace de ceux que l’histoire n’a pas épargnés, dans une langue claire et sensible.

Les éditions Fugue nous en offrent les premières pages en avant-première :

Après des études de philosophie et de musicologie et une carrière d'éditrice de livres audio, Hélène Lotito a créé en 2013 le studio d'enregistrement la Machinamot. Elle allie écoute musicale des textes, travail sur le son et direction artistique des comédiens.

Après une enfance passée en Algérie, elle vit aujourd'hui à Paris. Comme pour se battre est son premier roman.

DOSSIER - Résistance, poésie et famille : la rentrée d'hiver 2026 chez Harmonia Mundi Livre

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com