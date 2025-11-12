ActuaLitté confie sa publicité programmatique à Young ID pour renforcer sa stratégie numérique

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’ActuaLitté d’accompagner l’évolution des usages numériques et de renforcer la durabilité de son modèle économique. En s’appuyant sur l’expertise de Young ID, le média bénéficiera d’outils avancés d’analyse, de ciblage et d’automatisation pour offrir aux annonceurs des environnements publicitaires à forte valeur ajoutée, respectueux de la ligne éditoriale et de l’expérience de lecture.

« La publicité programmatique constitue aujourd’hui un levier essentiel pour conjuguer indépendance éditoriale et performance économique. En nous associant à Young ID, nous faisons le choix d’une approche qualitative, tournée vers la transparence et l’efficacité », déclare Nicolas Gary, directeur de la publication de ActuaLitté.

Un levier stratégique pour les éditeurs

Dans un contexte où les médias culturels doivent repenser leurs sources de revenus, la publicité programmatique permet d’automatiser et d’optimiser la vente d’espaces publicitaires tout en assurant une cohérence entre le contenu, les attentes des annonceurs et les valeurs du média.

Grâce à ce partenariat, ActuaLitté entend consolider sa position de référence dans le domaine du livre et de l’édition, tout en affirmant sa capacité à innover dans la gestion de ses ressources publicitaires.

Jean-Marc Yildiz, président de Young ID, assure : « Ce partenariat illustre parfaitement notre vision : mettre la technologie au service de la valeur éditoriale. Nous sommes fiers d’accompagner ActuaLitté dans une stratégie programmatique alliant performance, transparence et respect de l’expérience de lecture. Ensemble, nous démontrons qu’il est possible de concilier monétisation efficace et indépendance des médias. »

À propos de Young ID :

Fondée en 2022 par Jean-Marc Yildiz, Vincent Ramos et Kilian Diogo, Young ID est une agence média digitale spécialisée dans l’optimisation web et la transformation de la monétisation des éditeurs de presse. Grâce à ses solutions Adboost et Advise, elle s’impose comme un partenaire de référence pour la transformation, le redressement et la croissance durable des revenus publicitaires des éditeurs.

À propos de ActuaLitté :

Fondé en février 2008, ActuaLitté est le premier média francophone sur le livre et la lecture. Avec plus d’un million de lecteurs chaque mois, il s’adresse tout à la fois aux professionnels et au grand public.

