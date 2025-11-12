Quelques minutes d’écriture chaque jour pour améliorer son bien-être mental

L’écriture thérapeutique, aussi appelée écriture expressive, transforme l’acte d’écrire en une thérapie. Elle s’appuie sur le principe qu’écrire ses émotions et sentiments atténue progressivement la sensation de traumatisme ou le malaise psychique.

Les bienfaits de l’écriture

Plusieurs études scientifiques ont permis de démontrer les vertus de l’écriture expressive. En effet, écrire ses émotions permet d’accéder à une meilleure connaissance de soi : la pratique va conduire l’individu à explorer ce qu’il a au plus profond de lui, lui permettant ainsi de verbaliser ses non-dits. L’écriture se voit dépourvue de tout jugement, elle permet d’exprimer librement toutes ses pensées, même les plus noires ou les moins admissibles en société.

Cela permet également de déposer un fardeau, se délester de ses pensées obsessionnelles. La compréhension de ses émotions permet une prise de recul sur les événements traumatisants vécus, engendrant la réduction de l’anxiété autour de ces expériences.

L’écriture apporte donc un bien-être généralisé, avec des effets bénéfiques sur la santé, qu’elle soit physique ou mentale. La prudence reste cependant de mise et il est important de souligner que la pratique de l’écriture ne peut se substituer à un suivi médical ou psychologique.

Comment débuter : seul ou accompagné ?

Rien de plus simple pour démarrer : un papier, un crayon et le tour est joué. L’intégration de l’écriture dans sa vie quotidienne ne doit pas constituer une corvée, mais, au contraire, un moment pour soi, une bulle dans laquelle venir se réfugier. Cela peut devenir un rendez-vous à sanctuariser dans son agenda, pour se retrouver et exprimer librement ce que l’on ressent. Il est toutefois recommandé de maintenir une pratique régulière si on souhaite y voir de l’efficacité.

L’écriture libre consiste à noter tout ce qui vient à l’esprit, pensées et émotions, sans jugement et sans se soucier de la grammaire et de l’orthographe dans un premier temps. L’écriture expressive, quant à elle, est plus introspective : il s’agit de coucher sur le papier un évènement douloureux ou une expérience angoissante, voire traumatisante.

Et d’aller piocher au plus profond de son intimité pour commencer à comprendre ce qui se passe en soi. À noter qu’il n’est pas rare de ressentir un certain mal-être dans les heures suivant ce type de séance. Il s’estompera néanmoins rapidement, pour constater un effet bénéfique par la suite.

La participation à des ateliers d’écriture peut représenter une autre façon de s’atteler à l’écriture. Ces ateliers sont menés par petits groupes (8-15 personnes), auxquels un animateur propose un thème d’écriture. Après un certain temps laissé pour écrire son texte, chacun lit ses écrits à haute voix devant les autres membres du groupe, l’objectif étant de s’aider mutuellement. Lorsqu’il est à visée thérapeutique, l’atelier d’écriture peut se pratiquer en séance individuelle avec une personne spécialisée.

Enfin, si vous souhaitez réaliser un véritable livre de votre histoire, il est tout à fait envisageable de confier ce travail à un écrivain biographe professionnel. Même si vous ne prenez pas directement la plume, les confidences exprimées auprès du biographe permettent tout de même de se libérer. Le biographe saura vous guider, vous écouter, pour recueillir vos épreuves de vie et vos émotions, et les traduire en mots.

Ce livre pourra par la suite être partagé, ou non. Il peut faire office uniquement de livre thérapie pour soi, ou pour un cercle intime auquel on souhaite partager son histoire. Il peut aussi avoir vocation à être publié, pour témoigner au plus grand nombre.

Les différentes formes d’écriture

Lorsqu’on aborde l’écriture, surtout à visée thérapeutique, on pense immédiatement au journal intime, si répandu. Pourtant, il existe de multiples formes d’écriture qui peuvent tout autant soulager.

Les lettres, pour commencer. Il peut s’agir de lettres pour soi ou pour autrui. Dans ce dernier cas, on pourra choisir de les envoyer, de les conserver, voire de les brûler. L’utilisation des lettres permet la confession de l’intime, l’introspection. Elles entraînent une intériorité et une profondeur.

S’écrire permet de mettre une distance permettant l’éloignement du point de douleur ou à l’inverse l’appréciation d’un moment de grâce. Elles sont particulièrement intéressantes lorsque le dialogue est rompu ou lorsque la communication devient compliquée entre deux êtres ayant du mal à s’écouter.

La poésie, quant à elle, remonte à l’antiquité et utilise des mécanismes semblables à ceux du rêve. La poésie est une musique, une pensée dans une image. Elle permet une liberté de penser, et cette liberté permet de se libérer de ses émotions et de trouver des issues.

Les contes populaires éclairent sur le symbolisme qui peut nous échapper dans le réel. Le conte fait part d’une problématique de départ, qui sera résolue à la fin de celui-ci. Créer un conte permet donc de trouver ses propres solutions, sous un angle plus ou moins surprenant. Il permet de se montrer actif dans la recherche et la mise en œuvre de la solution et de transformer la vision posée sur le problème initial. Il permet de recourir à la fantaisie, à la magie.

Loin d’être un simple exercice créatif, l’écriture de fiction peut devenir une forme puissante de libération émotionnelle. En inventant des personnages, des situations ou des dialogues, on met en scène des parts de soi, parfois inconscientes, qu’on n’ose pas exprimer autrement.

Écrire, quelle que soit la forme privilégiée, représente donc un outil intéressant dans la palette des pratiques alternatives pour cultiver son bien-être !

