Quand la littérature célèbre l’amour à Choisy-le-Roi

L’amour, source inépuisable d’inspiration

Cette thématique littéraire, parfois sous-estimée, est sous-représentée dans les festivals. Au-delà de la Romance, qui vit un véritable boom depuis quelques années, de nombreux auteurs, classiques et contemporains, ont créé des écrits qui interrogent, célèbrent, mettent à nu les sentiments. Nous souhaitons explorer l’amour sous toutes ses formes, dans ce qu’il a d’intime et de social, lors d’un Salon porté par la création littéraire et artistique.

Un salon ouvert à tous

La Ville de Choisy-le-Roi a souhaité créer en 2022 un Salon du livre afin de rassembler petits et grands autour du plaisir du livre et de la lecture. C’est l’occasion de faire rayonner l’offre culturelle de la ville de Choisy-le-Roi de manière conviviale, lors d’une célébration du livre ouverte à toutes les générations, autour de la thématique de l’amour, sentiment universel.

Pour cette 3e édition, nous souhaitons proposer de nouveau un rendez-vous à l’image de notre ville, diverse et inclusive : un salon abordant toutes les facettes de l’amour. Nous inviterons des auteurs, avec l’appui des libraires partenaires, et des artistes, pour construire un moment festif, accessible à tous, en famille, seul ou entre amis, un rendez-vous pour les passionnés de littérature comme pour les simples curieux.

Un festival qui s’inscrit dans le paysage littéraire francilien

Depuis 2022, c’est une fête du livre dans laquelle chacun peut échanger, découvrir, et interroger sa propre définition de l’amour : l’amour romantique, amical, filial, l’amour de soi et de l’autre, les différentes manières d’aimer... La thématique enthousiasmante de l’amour est une invitation au plus grand nombre, qui s’appuie sur différents supports (romans, BD, albums jeunesse...) afin de susciter la curiosité et de faire se croiser les regards. Les visiteurs peuvent découvrir des expositions, assister à des débats et des conférences, participer à des ateliers ou profiter des animations, jeux, concerts ou spectacles... afin de repartir le cœur plein d’amour et la tête fourmillant de questions.

Suite au succès des deux précédentes éditions, respectivement plus de 800 et 1000 visiteurs, cette année nous aurons l’occasion d’accueillir notamment Aurélie Razimbaud, Aurélia Aurita, Sixtine Dano, Gilles Bachelet… Des animations hautes en couleur égaieront la journée du 15 novembre à l’instar des Paillettes, collectif d’artistes drag et queer ou encore le Grand Karatoqué de l’Amour porté par l’Enjeu collectif.

Une programmation en amont du Salon avec les partenaires

Les semaines précédant le Salon, des actions ont été menées en partenariat avec les structures culturelles du territoire. Cette année, la médiathèque a accueilli l’exposition Archives d’amour proposée par le service Archives-Documentation-Patrimoine de la Ville, qui présentait correspondances intimes, cartes postales, extraits de journaux locaux, objets du quotidien… Différents groupes du champ médico-social, des classes et des centres de loisirs ont bénéficié de temps de médiation autour de l’exposition Cyrano de Rébecca Dautremer.

Toute cette semaine, des auteurs jeunesse invités au Salon animent également des ateliers dans les écoles de la ville. Entre découverte de leurs univers graphiques poétiques et défis de créations, les Choisyens ont pu goûter en amont du festival aux joies de l’expression des émotions.

Bienvenue aux amoureux…du livre d’amour !

Dipa Traoré, Responsable de l'action culturelle au sein du réseau des médiathèques de Choisy-le-Roi

Crédits photos : ©Philippe Beranger

