Les musiques du roman

Dans cette optique, il y aurait les « romans rocks », puissants, énergiques, accessibles, qui s’adressent au corps avant tout. Leur mélodie est rythmée, elle entraîne le lecteur immédiatement. En regard, il y aurait les « romans classiques », tout en nuances, en harmoniques, en orchestrations allusives, insinuantes. Eux concernent l’âme, tendanciellement.

À travers ses livres, Stephen King illustre à merveille le premier type défini, Claude Simon, par les siens, le second, de manière aussi évidente. Vladimir Nabokov, russe et américain, proustien, démontre qu’il n’existe pas de frontières étanches entre ces deux types, bien que ses œuvres se situent davantage du côté classique.

Naturellement, à chaque lecteur ses goûts, ses préférences. À chaque lecteur la liberté d’opter pour la musique qui lui parle le plus, le touche le plus, qui le fait le plus frissonner. Par ailleurs, des facteurs tels que l’âge, la culture reçue, ce qu’on vit, influent sur nos envies, modifient nos besoins dans le temps.

Jeune et en bonne santé, on risque fort d’être tenté par des romans rocks, qui multiplient l’impression d’exister, quand, plus vieux et touché physiquement, moralement, on se tournera volontiers vers le baume que peut constituer un roman classique. La vie a ses saisons, ses riffs et ses nocturnes plus ou moins marqués.

Peu importe le type tant qu’on a l’ivresse : l’effet stimulant, euphorisant, des romans rocks, ou celui sédatif, analgésique, des romans classiques. Ce qui compte, c’est bien les transports que nous donnent les livres, les histoires qu’ils content par le biais d’une intrigue.

Reste qu’il serait dommage d’ignorer totalement l’un des deux styles de drogue que dispense la littérature narrative, telles deux cordes à notre arc, ou encore notre lyre de vie – tout comme on est plus épanoui, apte à sentir plus de plaisir lorsqu’on est à même de passer du registre familier au registre soutenu, sans omettre le registre courant, selon les circonstances dans lesquelles on se trouve et la nature des joies espérées, pouvoir passer d’une forme romanesque à l’autre est un gage de bonheur et de liberté indéniable, un prisme précieux, salutaire.

De ce point de vue – celui du plaisir pris –, s’il n’y a pas de hiérarchie entre les deux types de romans, il va de soi que les romans classiques sont plus exigeants, que leurs bénéfices réclament davantage de patience et d’écoute, de repères, également, que les romans rocks, sauf exception.

Le saut qualitatif qu’implique du spectateur ou de l’auditeur l’opéra, son esthétique sophistiquée, en font une image probante : il faut, pour en saisir les délices, être en mesure de quitter la réalité sans réserve, décoller en art, en fiction, de façon plus lointaine qu’en écoutant du rock, tout du moins plus distante, car ce n’est qu’à ce prix qu’on touche la quintessence des sentiments, des complexes existentiels que nous suggèrent ses pièces, ses mythes poétiques, sur un mode lyrique, éternel.

Il ne faut pas avoir peur de se perdre et il faut disposer de quelques clés culturelles – n’ayons pas peur des mots – pour que le charme opère, même s’il est vrai qu’il en faut également pour savourer pleinement un roman rock – les transfuges de classe en savent quelque chose, déchus ou promus, parvenus ou laissés pour compte.

