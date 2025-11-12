Selon lui, la gourmandise, avant d’être un appétit, relève du souvenir : « Chacun garde en soi des moments d’enfance liés à la gourmandise : des histoires intimes, des odeurs familières, des saveurs partagées. »

Le maire est notre invité, à l'approche de l'événement qui se tiendra ces 14 et 15 novembre, à découvrir dans notre nouvelle émission :

Depuis 1990, ce rendez-vous singulier fait dialoguer écrivains, chefs et producteurs autour d’une même passion : celle du goût et des mots. Devenu annuel en 2021, il réunit aujourd’hui plus de 20.000 visiteurs. Une longévité que le maire explique par « l’universalité du sujet : tout le monde possède un livre de cuisine chez soi, et l’alimentation est devenue un enjeu de société majeur ».

Pierre Gagnaire, invité d’honneur

Pour sa 20ᵉ édition, le festival accueillera Pierre Gagnaire, invité de prestige dont la créativité culinaire résonnera avec l’esprit de l’événement. « C’était l’invité idéal », confie Émeric Lavitola, qui voit dans cette présence un symbole d’ouverture et d’exigence.

D’année en année, le festival s’est imposé comme un rendez-vous attendu : « Les habitants nous demandent : “Alors, c’est quand, cette année ?” » Cette familiarité, presque affective, témoigne d’un attachement profond entre la manifestation et la population locale.

Une cité qui s’approprie son festival

Faire en sorte que toute la ville vive le festival, tel était le défi. Les commerçants se parent de couleurs gourmandes, les rues bruissent d’animations, et la place Badinter devient le cœur battant de la manifestation. À deux pas, le théâtre accueille débats et ateliers, tandis qu’un marché met en valeur les produits du Périgord. « À Périgueux, nourrir le corps et nourrir l’esprit vont de pair, » résume le maire.

Impossible de parler de Périgueux sans évoquer son célèbre marché au gras, temple du canard et de la convivialité. Émeric Lavitola en parle avec un mélange de fierté et d’humour : « Quand on entre dans le marché, on visite littéralement le canard : on le découvre sous toutes ses formes ! »

Des prix qui engagent et rassemblent

Le festival se distingue aussi par la diversité de ses prix littéraires, notamment celui de l’Engagement, né d’une évolution récente du paysage éditorial. « De plus en plus d’auteurs prennent position, avec une vraie réflexion sur nos modes d’alimentation », explique le maire.

L’événement accorde une place particulière au jeune public, invité à débattre et à voter pour son propre prix littéraire : une initiation joyeuse à la lecture et à la réflexion.

Le « Village des saveurs », vitrine du terroir

Depuis 2021, le Village des saveurs s’est imposé comme un espace incontournable. C’est là que se rencontrent producteurs, chefs et curieux, dans une ambiance chaleureuse et directe. « Certains viennent pour les grands noms vus à la télévision, d’autres pour retrouver les goûts de leur enfance », remarque le maire.

Mais derrière la fête, il revendique aussi un engagement : valoriser le monde agricole, sans lequel, dit-il, « il n’y aurait ni alimentation, ni livre, ni festival du livre gourmand ».

La municipalité prolonge cet esprit à travers des actions concrètes : restauration bio et locale dans les écoles, soutien aux circuits courts, promotion des filières agricoles du territoire.

Quand la cuisine rejoint la lecture

Au fil de l’entretien, Émeric Lavitola tisse un parallèle inattendu entre la gastronomie et la littérature : « Lire et cuisiner exigent la même vertu : la patience. Il faut du temps pour que les choses soient bonnes. »

Et lorsqu’on l’interroge sur son plat préféré, il esquisse un sourire : « Je raffole de la blanquette de veau. Ce n’est pas périgourdin, mais c’est mon plat repère : un test infaillible pour juger une cuisine. »

S’il devait incarner Périgueux en un mets, le maire n’hésite pas : « Le canard, bien sûr, et la sauce Périgueux — une fierté locale que tout apprenti cuisinier apprend à maîtriser. »

Une philosophie du partage

À la fin de l’entretien, il résume l’esprit du festival en une formule simple : « Convivialité et partage : tout est là. » Avant d’ajouter, presque en clin d’œil, qu’il faudrait sans doute « prendre le temps de cuisiner comme on prend le temps de lire ». Une invitation à ralentir, à savourer, à se rassembler — comme on feuillette un livre ou comme on savoure un plat entre amis.

