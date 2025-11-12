Lettres du Monde 2025 : la lumière comme fil conducteur

Le festival Lettres du Monde, qui se tient cette année du 12 au 23 novembre, a la particularité d’être itinérant, « présent dans plus de trente cinq villes et médiathèques », rappelle Cécile Quintin. Ce mouvement constant, à la fois contrainte et liberté, oblige à penser autrement la diffusion du livre. « Non, nous ne pouvons pas être partout, c’est impossible… il y a des territoires de la région Nouvelle-Aquitaine moins faciles d’accès, pour des raisons logistiques et/ou de distance pour nos invité.es, qui se déplacent déjà beaucoup… même si le cœur du festival reste Bordeaux. »

L’itinérance devient alors un engagement : celui d’aller vers, coûte que coûte. Contrairement à un salon du livre, ce sont les auteur.rices qui vont à la rencontre des publics.

La structure est légère, l’ambition immense. « Nous sommes deux : Manon Robin et moi-même, accompagnées de Martine Laval, conseillère littéraire, qui oeuvre à la programmation et nous rejoint pendant le festival. Mais aussi d'une équipe enthousiaste de bénévoles pour l’accompagnement des auteur.rices… c’est à peu près 67 rencontres sur dix jours, parfois six ou sept en même temps dans des villes différentes. » À cette organisation artisanale s’ajoute une éthique du soin : « L’idée n’est pas de donner un billet de train à un auteur pour qu’il se présente à sa rencontre. C’est de l’accompagner partout. » Dans cette attention constante, l’hospitalité devient une forme de culture.

Chaque édition se construit autour d’un mot, choisi en janvier après un long travail collectif. « Est-ce que c’est un titre, un thème, un fil rouge ? Je ne sais pas comment le dénommer, finalement. » Le choix s’accompagne d’une vigilance : ne pas se répéter, ne pas se laisser enfermer. « Nous essayons de proposer une diversité d’auteur.rices, parfois peu ou pas encore connus, pour susciter la curiosité et la découverte, sans se contraindre à suivre uniquement la rentrée littéraire. »

Le festival préfère ouvrir des chemins de traverse, en s’appuyant sur un solide réseau de médiathèques et de librairies indépendantes partenaires. « Nous travaillons avec elles dès le printemps. Après la présentation de la programmation par Martine, elles formulent des vœux, un à trois, puis nous construisons ensemble un canevas de rencontre en fonction des disponibilités et du parcours possible des auteur.rices. C’est une façon d’inciter les bibliothécaires à aller vers des littératures qu’elles connaissent mal. »

Cette année encore, la synergie prime sur la concurrence. « C’est toujours un plus de travailler avec d’autres. Le principe du festival, c’est ça : travailler avec le maximum de gens qui ont envie de le faire avec nous. C’est un pari, parfois une prise de risque que nous partageons à plusieurs. »

Quand tout s’aligne, les collaborations s’approfondissent : « L’autrice québécoise, Julie Bouchard va rester finalement une bonne semaine avec nous. Entre le festival Lettres du monde et Lettres d’Automne à Montauban. » Ce temps long, rare dans les tournées littéraires, permet de tisser des liens plus humains, moins éphémères.

Vingt-deux ans après sa création, Lettres du monde garde le même cap : « Sortir des sentiers battus », et faire de la Nouvelle-Aquitaine un archipel littéraire où se croisent auteur.rices, traducteur.rices et lecteur.rices. La lumière de 2025 n’est pas celle qui éblouit, mais celle qui révèle, douce, obstinée, et profondément humaine.

Crédits photos : @Richard Nourry

Par Inès Lefoulon

