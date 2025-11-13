Inscription
Éditions du Palémon, le polar en grands caractères à l’ancre bretonne

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères est une initiative portée par l’Association des Amis des Grands Caractères, en partenariat avec la Librairie des Grands Caractères. Ce prix met à l’honneur la qualité éditoriale des ouvrages publiés en grands caractères et donne la parole aux lecteurs concernés. Il a pour ambition de faire connaître cette édition encore trop méconnue, pensée pour rendre la lecture accessible à tous.

Le 13/11/2025 à 10:00 par Clotilde Martin

Chaque jour, nous présenterons les maisons d’édition participantes et leurs livres en lice. Chacune d’elles incarne, à sa manière, la diversité et la vitalité de l’édition en grands caractères. Ces portraits mettent en lumière leur démarche et les œuvres retenues pour cette première édition du Prix.

Les Éditions du Palémon

Installées à Quimper, les Éditions du Palémon incarnent depuis leur création l’esprit d’une Bretagne à la fois enracinée et ouverte sur le large. La maison s’est imposée comme l’un des piliers de l’édition indépendante régionale. Spécialisée dans le roman policier et noir, elle explore les paysages, les ports et les mystères d’une terre où le réel et la légende se croisent.

Son catalogue rassemble chaque année une quarantaine d’ouvrages écrits par une trentaine d’auteurs. Ce rythme soutenu, fidèle à une exigence littéraire constante, témoigne du dynamisme d’une maison dont les lecteurs, toujours plus nombreux, suivent les parutions comme on retrouve des amis de longue date.

En lice pour le Prix des lecteurs de livres en grands caractères, Retour à Belle-Île de Jean Failler met une nouvelle fois en scène Mary Lester, héroïne emblématique de la série policière bretonne. Cette fois, la commissaire est confrontée à une affaire déroutante : des jeunes femmes seraient retenues prisonnières à bord d’une goélette, la Shéhérazade.

Pourtant, rien ne prouve la véracité des accusations d’Aude Larmenciel, une jeune femme instable qui prétend avoir elle-même été captive. Entre doutes, fausses pistes et procédures impossibles, Mary doit naviguer à vue, de Quimper à Lorient, du Cap Sizun à Belle-Île, pour dénouer une intrigue où la vérité se dissimule derrière les apparences.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Par Clotilde Martin
Commenter cet article

 

Retour à Belle-Ile

Jean Failler

Paru le 11/04/2025

260 pages

Palémon

11,00 €

Lire un extrait
