Éditions de La Loupe, lire pleinement en grands caractères

Chaque jour, nous présenterons les maisons d’édition participantes et leurs livres en lice. Chacune d’elles incarne, à sa manière, la diversité et la vitalité de l’édition en grands caractères. Ces portraits mettent en lumière leur démarche et les œuvres retenues pour cette première édition du Prix.

Éditions de La Loupe

Fondées en 2002, les Éditions de La Loupe ont fait de la lisibilité leur exigence et de la qualité littéraire leur signature. Chaque année, une cinquantaine d’ouvrages rejoignent leur catalogue, soigneusement sélectionnés parmi des centaines de manuscrits. La notoriété de l’auteur n’est jamais un critère : seule compte la force du texte et la sincérité du propos.

Depuis janvier 2025, la maison a adopté la typographie Luciole, conçue pour améliorer le confort de lecture de tous les publics, en particulier les lecteurs empêchés. Qu’il s’agisse de romans contemporains, de récits d’émotion ou de textes du patrimoine littéraire, chaque livre bénéficie d’une composition rigoureuse et d’une attention constante portée à l’objet imprimé.

Trois ouvrages des Éditions de La Loupe participent cette année au Prix des lecteurs de livres en grands caractères, témoignant de la richesse d’un catalogue où se rencontrent les voix du passé et celles du présent.

Dans La Chatte, Colette explore les tensions entre amour et possession à travers un triangle singulier : Alain, son épouse Camille et la chatte Saha. Entre l’homme, prisonnier de son enfance bourgeoise, et la jeune femme en quête d’émancipation, se joue un drame intime où s’entrelacent attachement et dépendance.

Par la finesse de son analyse et la musicalité de sa langue, Colette exprime tout ce que l’amour peut contenir de douceur cruelle et d’impossible détachement.

Avec Le vent souffle sur Little Balmoral, Sophie Jomain déploie un roman à la fois drôle et sensible, où le deuil et la reconstruction se mêlent aux sortilèges d’un manoir écossais. Héritière d’une demeure hantée par ses souvenirs, Phèdre Demay y affronte son passé et redécouvre le pouvoir des émotions enfouies. Entre fantômes réels ou imaginaires, l’autrice joue avec les codes du roman d’amour et du mystère pour célébrer le courage d’aimer encore.

Enfin, Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapì raconte, à hauteur d’enfant, l’enlèvement d’une fillette par son père et l’apprentissage douloureux de la liberté. Dans une langue épurée, l’autrice donne voix à une enfance blessée mais lucide, où la résistance passe par l’observation et la mémoire. Ce roman, à la fois intime et universel, explore la manière dont la désobéissance devient un chemin vers soi.

