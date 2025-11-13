La Réunion entre mythe et Histoire : Une île à l’envers

Le livre s’ouvre sur la légende : le jour de sa pendaison, sur l’île Bourbon, en 1730, Olivier Levasseur, dit La Buse, jette aux hommes un défi qui deviendra obsession. Deux siècles plus tard, Jo, convaincu d’approcher le magot, s’éreinte à éventrer la roche. À l’ombre des manguiers en fleurs, sa femme Léone, créole noire déterminée à s’élever dans la bonne société française, « se cuisine un visage blanc » et regarde « dans le dos la vie maritale et le monde des pirates » : elle n’aime ni l’océan ni les marins.

Le temps passe, Jo creuse toujours. Le couple a deux enfants, France et Gilles, qui arpentent les rues en rêvant de la tour Eiffel et des couvertures de Paris Match. À leurs côtés, Nénène, la nourrice, « recoud les femmes à qui l’État français s’applique à vider le ventre ». Porté par les songes, les superstitions et une langue sensuelle, le récit déploie une fresque réunionnaise où le mythe nourrit le réel, où l’ascension sociale croise la violence faite aux corps, et où la promesse d’un trésor révèle l’envers d’une histoire.

Les éditions Héliotrope nous en offrent les premières pages en avant-première :

Léa Arthemise est née à Meaux (France) en 1987, d’un père réunionnais et d’une mère alsacienne. Elle vit depuis 2015 au Québec, où elle est éditrice. Une île à l’envers est son quatrième roman. Elle est aussi l’autrice de Question de géométrie (Liana Levi, 2016) et d’Un grondement féroce (Héliotrope, 2023).

DOSSIER - Résistance, poésie et famille : la rentrée d'hiver 2026 chez Harmonia Mundi Livre

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com