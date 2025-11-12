Boualem Sansal est libre : Alger gracie l'écrivain franco-algérien

L’Algérie évoque une décision de clémence, rendue publique après des signaux convergents ces derniers jours : l’intervention du président allemand Frank-Walter Steinmeier auprès de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, et des interventions diplomatiques croisées.

Depuis un an, l’affaire Sansal empoisonnait la relation Paris-Alger : expulsions de diplomates, coopération gelée, et appels répétés de la France à une issue « pour raisons humanitaires ». Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, avait engagé un bras de fer avec Alger, multipliant déclarations incendiaires et menaces, notamment celle de ralentir les procédures d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Algérie.

Son successeur, Laurent Nuñez, a privilégié la voie du dialogue et de la discrétion diplomatique, rompant avec la confrontation directe et les menaces de rétorsion brandies jusque-là.

Arrêté en novembre 2024, Boualem Sansal a été condamné le 27 mars 2025 pour « atteinte à la sûreté de l’État », « atteinte à l’intégrité du territoire » et « intelligence avec des parties étrangères »—des chefs contestés par sa défense et critiqués par Paris. La cour d’appel avait confirmé la peine de cinq ans le 1er juillet. Son âge et son état de santé (cancer) ont été au cœur des demandes de clémence.

L’arrestation de l’écrivain franco-algérien s’inscrirait dans le prolongement de propos tenus au sein du média d’extrême droite Frontières, dont il siège au comité stratégique. Dans cet entretien, Boualem Sansal évoquait la question des frontières de l’Algérie qui, selon lui, empièteraient sur le territoire marocain.

Reste la mise en œuvre : calendrier de libération, modalités de sortie du territoire, et éventuel cadre médical. Côté culturel, la communauté littéraire française s’était mobilisée de longue date.

Les premières réactions

Plusieurs personnalités ont déjà réagi à la grâce accordée à Boualem Sansal, saluant unanimement sa libération prochaine et soulignant l’importance du combat pour la liberté d’expression. L'ancien ministre de la Culture et actuel Président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang, partage : « C’est avec joie et soulagement que nous accueillons la nouvelle de sa libération prochaine. Merci au président Tebboune d’avoir agi avec humanité. Merci à tous ceux, en France et à travers le monde, qui se sont mobilisés depuis un an. »

Gabriel Attal, Président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale, a salué une victoire de la justice : « Enfin gracié ! Au bout d’un combat de près d’un an pour la liberté et contre l’arbitraire, le régime d’Alger accepte enfin de libérer notre compatriote Boualem Sansal. À travers lui, ce sont la liberté d’expression, le refus de l’obscurantisme et de l’autoritarisme qui étaient faits prisonniers. C’est un soulagement immense. C’est, surtout, la Justice qui l’emporte. »

Il a également remercié les services diplomatiques français pour leur mobilisation et rappelé que Christophe Gleizes, un autre Français, reste détenu en Algérie.

Sébastien Lecornu, actuel Premier ministre, a exprimé lui aussi son, à l'Assemblée, son « soulagement », saluant « tous ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d’une méthode faite de respect et de calme ». L’imam Hassen Chalghoumi, de son côté, assure : « La liberté de penser triomphe toujours. »

Parmi ceux qui se sont déjà félicités de cette libération, on peut également citer les visages du RN, Jordan Bardella et Marine Le Pen, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, ou à gauche, le député LFI Aurélien Taché, par un « tant mieux pour lui ! », avant de parler d' « humiliation totale de Retailleau et des partisans de "la ligne dure" avec l'Algérie ».

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com