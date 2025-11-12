Ludovic Guillot prend la direction de la création à l’Institut français

Avant de rejoindre l’Institut français, Ludovic Guillot a exercé diverses responsabilités dans le domaine de la coopération culturelle et de la communication institutionnelle. Au sein de la COFREX, il a dirigé la programmation et la communication du Pavillon France à l’Exposition universelle d’Osaka, contribuant à la valorisation du savoir-faire et de la créativité française à l’international.

Entre 2020 et 2024, il a également occupé le poste de conseiller de coopération et d’action culturelle – directeur de l’Institut français de Corée du Sud, sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Cette expérience en Asie a permis à Ludovic Guillot de consolider les liens entre les scènes artistiques française et coréenne. « En Corée du Sud, j’ai eu l’opportunité de décliner les programmes proposés et soutenus par l’Institut français dans des domaines aussi variés que le numérique et l’audiovisuel, le cinéma et les séries, le livre et l’édition, les arts visuels, l’architecture, le design et la mode », explique-t-il. Il évoque des échanges fructueux, donnant naissance à « des dialogues et des collaborations qui se sont inscrits dans le temps ».

Parmi ses réalisations, il cite l’organisation de deux éditions du programme ICC Immersion, conçu pour accompagner les entreprises françaises des secteurs culturels dans leur développement à l’international. Cette initiative a permis à une trentaine d’entreprises d’explorer le marché sud-coréen, dans une logique de partenariat durable et d’innovation partagée.

Un engagement au service de la culture

De 2018 à 2020, Ludovic Guillot a également travaillé au ministère de la Culture, en tant que conseiller du ministre chargé de la communication, des relations avec la presse et des relations institutionnelles. Ce parcours témoigne d’une connaissance approfondie des politiques culturelles et des dynamiques de coopération entre acteurs publics et privés.

Diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en gestion européenne et internationale, il a débuté sa carrière au sein de collectivités territoriales et du Parlement, avant de fonder l’agence de communication idéeAL Conseil, qu’il a dirigée plusieurs années. Cette double expérience, politique et opérationnelle, éclaire sa vision du rôle des industries culturelles dans la diplomatie d’influence.

« Contribuer au rayonnement culturel de la France, c’est croire en la force de la création, du dialogue et de la liberté », déclare Ludovic Guillot.

