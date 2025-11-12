Louis-Henri de la Rochefoucauld remporte le Prix Interallié 2025

Le jury du Prix Interallié 2025 a couronné Louis-Henri de La Rochefoucauld pour son roman L’Amour moderne, publié aux éditions Robert Laffont. Le jury, fidèle à la tradition qui veut que cette distinction soit la dernière remise parmi les grands prix littéraires d’automne, s’est réuni pour départager les quatre finalistes encore en lice. La proclamation officielle a eu lieu ce mercredi 12 novembre, à 13 heures, dans le cadre feutré du restaurant Lasserre, à Paris.
Le 12/11/2025 à 13:09 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
12/11/2025 à 13:09
Dans L’Amour moderne, le journaliste et écrivain explore la question : comment raconter l’amour aujourd’hui ? Il y entrelace les destins d’un couple de conte de fées, d’une actrice exploitée par son mari producteur et d’amants pris dans la violence des sentiments.
Sous sa plume ironique et mélancolique, les portes closes des appartements bourgeois s’entrouvrent pour révéler les fissures du désir et les drames cachés. Le romancier interroge avec une élégance désabusée la possibilité d’aimer encore au XXIᵉ siècle.
La sélection finale comprenait Christian Authier pour Comme un père (Du Rocher), Nathan Devers pour Surchauffe (Albin Michel), Fabrice Pliskin pour Le Fou de Bourdieu (Le Cherche Midi), et enfin Louis-Henri de La Rochefoucauld pour L’Amour moderne (Robert Laffont).
Fondé en 1930 alors que ses initiateurs attendaient l’annonce du lauréat du Prix Femina, le Prix Interallié fut attribué pour la première fois à André Malraux pour La Voie royale. Il distingue traditionnellement des écrivains ayant également une carrière journalistique, fidèle à son esprit d’origine, né dans le cercle de l’Union interalliée.
Le jury 2025 réunit Jean-Marie Rouart, président, Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Thibault de Montaigu, lauréat de l’édition 2024 pour Cœur (Albin Michel).
Par Hocine Bouhadjera
