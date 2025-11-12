Un Week-End à l’Est : la Roumanie en trois temps musicaux

La musique s’installe cette année au cœur du festival Un Week-End à l’Est comme un fil d’or reliant les époques et les sensibilités. Vendredi 21 novembre à 20h30, l’Église Saint-Germain-des-Prés vibrera au son du Lemanic Modern Ensemble, pour un concert intitulé Le Dialogue roumain. Sous la direction de Dylan Corlay, la formation franco-suisse réunira notamment Julien Libeer et Mădălina Constantin autour d’un programme tissant les influences musicales roumaines et européennes.

Le lendemain, samedi 22 novembre à 18h30, place au jazz acoustique d’Amphitrio à Reid Hall – Columbia Global Centers (Paris). Né à Bucarest, ce trio emmené par Andrei Petrache, Mike Alex et Philip Goron conjugue la rigueur du classique à la liberté du jazz. Leurs compositions originales, aux accents nordiques et balkaniques, ouvrent un espace sonore subtil, à la fois méditatif et incandescent. Lauréats du prix de la meilleure composition au Jazz in the Park 2023, les musiciens déploient ici un dialogue complice où l’improvisation devient langue commune.

Dimanche 23 novembre à 20h, le Théâtre de l’Alliance Française accueillera une soirée singulière où se mêleront musique et performance. Mihaela Drăgan, artiste et performeuse rom, unira son univers futuriste et militant à l’énergie du Taraf de Caliu, héritier du légendaire Taraf de Haïdouks. Ensemble, ils feront résonner les rythmes tziganes, la virtuosité des lautari et la puissance du Roma Futurism.

Trois concerts, trois visages d’une Roumanie musicale plurielle. Du langage contemporain du Lemanic Modern Ensemble aux envolées improvisées d’Amphitrio, jusqu’à la transe populaire de Mihaela Drăgan et Taraf de Caliu, Un Week-End à l’Est 2025 compose un parcours sensible entre tradition et avant-garde. Une traversée où chaque note devient passerelle entre Bucarest et Paris, entre héritage et invention.

Retrouver tout le programme de Un Week-end à l'Est 2025.

Par Inès Lefoulon

