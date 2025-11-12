DG Diffusion crée sa branche DG Distribution

Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.
Le 12/11/2025 à 12:39 par Dépêche
12/11/2025 à 12:39
Fondée en 1987, DG Diffusion est une entreprise française indépendante spécialisée dans la diffusion et la distribution d’ouvrages et de produits consacrés à l’épanouissement personnel. Son expertise réside dans l’accompagnement des éditeurs et des marques, en leur offrant un soutien sur mesure dans leur développement commercial et logistique, fondé sur une approche à la fois humaine et qualitative.
Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la mission de DG Diffusion : accompagner les éditeurs et renforcer les liens entre les acteurs du monde du livre, pour une commercialisation et mise à disposition plus ouverte, fluide et accessible à tous.
INTERVIEW - Amélie Maillot “priorité aux relations durables” chez DG Diffusion
Jusqu’à présent, DG Diffusion proposait une offre globale combinant diffusion et distribution. Cette complémentarité demeure au cœur de son savoir-faire. Avec la création de DG Distribution, l’entreprise enrichit désormais son offre pour répondre aux attentes spécifiques des maisons d’éditions indépendantes, en leur permettant de confier uniquement la distribution de leurs ouvrages.
Le tout en conservant la liberté de choisir le mode de diffusion qui leur convient le mieux — qu’elle soit assurée en interne ou par un partenaire diffuseur. À travers cette nouvelle offre, DG Diffusion réaffirme son engagement auprès des éditeurs indépendants, sa volonté de répondre aux enjeux actuels du marché et de mettre à leur service une distribution qualitative, efficiente et performante.
Afin de déployer cette nouvelle offre, le groupe français fort de ses 38 ans d’expertise, s’appuie sur la qualité et la maîtrise reconnues de son service logistique. Grâce à une gestion informatisée, optimisée et internalisée, le groupe fait preuve d’une grande réactivité dans l’expédition des ouvrages (2 à 3 jours maximum) et soutient ses partenaires à un pilotage simplifié de leurs stocks.
À LIRE - Le pari gagnant de DG Diffusion pour renforcer la confiance des éditeurs
Ouverte et collaborative, la branche DG Distribution travaillera en proximité avec les éditeurs, et également en partenariat avec d’autres diffuseurs afin d’offrir une solution complète et adaptée à leurs ambitions.
Crédits photo : DG Diffusion
