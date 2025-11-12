Culture : pour boucler 2025, le gouvernement annule 48 millions € de crédits

Créée par une législation de 2021, la loi de finances de fin de gestion (LFG) permet au gouvernement de « procéder à des ajustements de crédits (ouvertures et annulations) et d’emplois nécessaires à la fin de gestion de l’année, sans dispositions d’ordre fiscal », contrairement à la loi de finances rectificative.

Réputée plus consensuelle que cette dernière, la loi de finances de fin de gestion, dont le projet pour 2025 a été présenté en conseil des ministres le 10 novembre dernier, doit aussi, en théorie, être adoptée sans trop de difficultés par le Parlement. Néanmoins, comme le rappelle Le Monde, le PLFG de 2024 avait été rejeté par l'Assemblée nationale, dès la première lecture.

Les travaux d'examen de ce PLFG 2025 s'ouvrent ce mercredi 12 novembre à l'Assemblée nationale, avec l'audition, par la commission des finances, d'Amélie de Montchalin, ministre de l’Action et des Comptes publics.

Diminution de crédits pour la culture

Sans surprise, les annulations de crédits sont plus nombreuses, dans ce projet de loi, que les ouvertures. Ces dernières sont réservées à des « besoins ciblés et inévitables d’ici à la fin d’année », comme « la couverture du paiement de certaines prestations sociales (prime d’activité, allocation aux adultes handicapés) ; l’ajustement du financement du parc d’hébergement d’urgence pour le maintenir à 203.000 places ; l’accélération de l’effort de défense ou encore le paiement des missions de soutien et de protection des populations à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie », détaille le gouvernement.

Au sein du budget général de l'État, les annulations d'autorisations d'engagement s'élèvent ainsi à 10 milliards €, pour 10,3 milliards € de crédits de paiement annulés, contre 2,9 milliards € d'autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes et 2,99 milliards € de crédits de paiement supplémentaires ouverts.

Le ministère de la Culture, déjà peu épargné par le projet de loi de finances pour 2026, en prend aussi pour son grade à l'occasion de la fin d'année budgétaire. Il perd ainsi 123 millions € (123.612.258 € exactement) d'autorisations d'engagement, ainsi que 48 millions € (48.846.939 € exactement) de crédits de paiement.

Patrimoines et création en première ligne

Les plus importantes baisses se trouvent du côté de la mission « Patrimoines », malgré les fortes inquiétudes exprimées récemment par les parlementaires après le vol spectaculaire au Louvre. La ligne affiche 52 millions € d'autorisations d'engagement annulées, pour 23 millions € de crédits de paiement.

La mission « Création », elle, perd 37 millions € d'autorisations d'engagement, pour 10 millions € de crédits de paiement, quand la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » termine l'année avec 30 millions € d'autorisations d'engagement et 13 millions € de crédits de paiement en moins.

Le « Soutien aux politiques du ministère de la Culture » limite un peu plus les dégâts, avec 3,4 millions € d'autorisations d'engagement retirées, pour 1,4 million € de crédits de paiement annulés.

À LIRE - Poids économique de la culture : la valeur ajoutée du livre stagne

Enfin, la mission « Médias, livre et industries culturelles » est privée de 3,1 millions € d'autorisations d'engagement et de 3 millions € en crédits de paiement. Toutefois, ces suppressions sont entièrement assumées par le programme « Presse et médias », accordant un peu de répit au programme « Livre et industries culturelles ».

Toutes ces annulations, assure le gouvernement dans son projet de loi, portent « intégralement sur la réserve de précaution ». Cette dernière représente une part des crédits ouverts en lois de finances, rendus immédiatement indisponibles dès le début de la période de gestion, pour constituer « une enveloppe de crédits plus facilement mobilisables pour faire face aux aléas survenant en cours de gestion ».

Les annulations paraissent ainsi indolores aux ministères qui les subissent, puisque ces crédits n'étaient, en théorie, pas mobilisables pendant la période de gestion : en réalité, ces mécanismes participent à l'amoindrissement des budgets et à la baisse des moyens de l'action publique...

Le Projet de loi de finances de fin de gestion 2025 est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Nikowsk, CC BY-SA 4.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com