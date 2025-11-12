Les Acharnés, un polar graphique incandescent signé Brubaker et Phillips

À des centaines de kilomètres, Angie Hyde, fille perdue d’un clan criminel, erre dans les rues. On l’a dépouillée de tout : famille, repères, amour. Elle n’a plus qu’une idée en tête : se venger. À seulement vingt-deux ans, elle était plus dure que la plupart des cinquantenaires. Angie est une flamme dans un monde de cendres, un personnage que Brubaker sculpte avec une rare intensité.

Enfin, Tracy Lawless, vétéran des forces spéciales et vieil habitué des marges, revient sur les lieux de son passé. Il cherche à tourner la page, mais la ville — cette City corrompue, terrain mythique de la série — ne lâche jamais ses enfants.

Trois trajectoires, trois enfers personnels : l’artiste désabusé, la survivante en furie, le soldat fatigué. Peu à peu, leurs chemins s’enroulent comme des serpents autour d’une même proie : un héritage trouble, des dettes, des secrets. Trois destins sombres tournoyant l’un autour de l’autre comme des requins ayant flairé leur proie.

Une narration polyphonique

Brubaker tisse une structure d’une rare maîtrise. Trois récits d’abord distincts, distants de plusieurs années, finissent par converger dans un final brutal. Le tempo est celui d’une symphonie noire : lente montée, tension sourde, puis déflagration.

Jacob, le dessinateur, cristallise la désillusion de l’artiste face à l’industrie : il comprend vite que les producteurs d’Hollywood s’imaginent experts en récits, parce qu’ils ont potassé vaguement à la fac. Angie, elle, incarne la rage pure, la violence héritée d’un monde sans horizon. Quant à Tracy, il avance comme un fantôme dans un territoire qu’il ne reconnaît plus.

L’interaction entre ces trois figures donne au livre sa densité. Chacun agit comme le miroir déformé de l’autre. Quand Angie surgit dans la vie de Jacob, tout bascule : le polar devient drame moral, l’intime rejoint le social.

Un style nerveux et poétique

Le texte de Brubaker conserve le tranchant du roman noir classique, mais avec une justesse moderne. Les dialogues claquent, brefs, parfois ironiques. La syntaxe, souvent elliptique, ménage des silences lourds de sens. L’auteur excelle à dire l’émotion dans les creux, dans ce qui n’est pas exprimé.

Le ton oscille entre désenchantement et lucidité : phrases sèches, descriptions minimales, mais une charge poétique affleure sans cesse — dans un reflet de néon, un visage marqué, un souvenir fugace. Le vocabulaire est précis, sans affectation. Le texte ne bavarde jamais ; il suggère.

La traduction d’Alex Nikolavitch restitue cette musique avec sobriété, en préservant les cassures, les rythmes syncopés et les inflexions du langage oral sans jamais les caricaturer.

L’élégance du noir visuel

Le dessin de Sean Phillips atteint ici un équilibre impressionnant : réalisme cru et élégance feutrée. Il multiplie les cadrages serrés, les visages traversés d’ombres, les décors ordinaires rendus inquiétants. Chaque lieu, du bar miteux à la villa hollywoodienne, est habité. Les corps parlent autant que les mots : crispations, regards, silences.

La mise en couleur, signée Jacob Phillips, joue un rôle narratif essentiel. Les tons chauds — oranges et pourpres profonds — traduisent la nostalgie et la corruption ; les bleus et les gris installent la tension, la solitude, la peur. Les flashbacks adoptent un sépia feutré, presque poussiéreux, comme un vieux film retrouvé.

Le rythme visuel épouse celui du récit : planches amples pour les moments d’émotion, vignettes étouffées pour les confrontations. La lecture coule sans heurts, tout en maintenant un suspense constant. C’est un polar en images, mais d’une sophistication rare, où chaque détail — lumière, grain, posture — compte.

Un sommet du polar graphique

Les Acharnés s’impose comme l’un des sommets du duo Brubaker-Phillips. On y retrouve la noirceur existentielle de Lawless ou Bad Night, mais avec une ampleur nouvelle, presque romanesque. Le récit explore le prix du talent, la transmission du mal, la fatalité du retour.

Dense, mélancolique, parfois d’une beauté désespérée, ce livre confirme qu’Ed Brubaker et Sean Phillips sont aujourd’hui les maîtres du roman noir dessiné. Le lecteur en ressort troublé, ébloui par cette manière de raconter le crime non comme un geste, mais comme une condition humaine.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com