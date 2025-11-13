Arthur Cahn lauréat du Prix International du Roman Gay 2025

Créé en 2013 par l’association Verte Fontaine et les éditions du Frigo, le Prix International du Roman Gay distingue chaque année des œuvres francophones et étrangères qui explorent les thématiques de l’homosexualité masculine. Cette édition 2025 s’est tenue dans une atmosphère conviviale au Tango, haut lieu des cultures queer parisiennes, où le jury a récompensé romans, essais, récits et créations théâtrales. Le palmarès témoigne de la vitalité de la production littéraire LGBTQI+, où se côtoient voix confirmées et nouvelles plumes.

Le Grand Prix du Roman Gay a été attribué à Berceuse pour Octave et Paul d’Arthur Cahn, publié chez Christian Bourgois Éditions. Le prix du Roman Étranger a été décerné ex aequo à Les larmes rouges sur la façade de Navid Sinaki (Le Bruit du Monde) et L’homme camouflage de José Ando (Fayard). Le Prix spécial du Jury revient à Frédéric : un amour infini de Dominique Faure, publié chez Ex Aequo Éditions.

Autre distinction notable, le Prix Gérard Goyet a salué L’Eden à l’aube de Karim Kattan (Elyzad), tandis que le Coup de Cœur du jury est allé à Vie sexuelle landaise de Laurent Kiefer (Dunombril). Ces récompenses mettent en lumière des approches variées de la narration, du roman intime à la fresque sociale.

Diversité des genres et des regards

Le palmarès 2025 reflète une pluralité de genres et de sensibilités. Le Prix Découverte distingue Doses X-statiques de Marc Kiska (Abstractions Éditions), et le Premier Roman est partagé entre Chœur infime de Billy-Ray Belcourt (Dépaysage Éditions) et La voix des fauves de Julien Pellaton (Paulette Éditions). La mention spéciale du Roman Queer revient à Lui(t) à la folie de Gabriel Kevlec (OLNI).

Dans la catégorie Autobiographie, Tu m’as volé mon étoile de Jean Nainchrik (Récamier) a été couronné. L’essai Ce que Grindr a fait de nous de Thibaut Lambert (Jean-Claude Lattès) a obtenu le Prix de l’Essai, tandis que Baptiste Beaulieu a reçu la Plume Militante pour Tous les silences ne font pas le même bruit (Iconoclaste).

La catégorie Récit a vu un double lauréat : Ablation de Giacoma Zangara (Le Livre en Papier) et Vous vouliez ma chaleur, vous aurez mon feu de Paulo Higgins (Hors d’Atteinte). Ces textes explorent les parcours intimes et les luttes identitaires avec une intensité marquée.

Encore plus de prix

La distinction de la Meilleure Autrice a été attribuée à Djenny Bergiers pour La révolte de l’été (Plume Blanche Éditions). Un hommage posthume a également salué Victor Heringer pour L’amour des hommes singuliers (Denoël).

Les jurés ont récompensé d’autres formes littéraires : Im-posture de Stéphane Couppez (Le Buisson Noir) dans la catégorie Œuvre théâtrale, Tremblements de ciel de Jean-Christophe Galiègue (5 Sens Éditions) pour la poésie, et Le regard de Mathieu de Jérôme Goy (Lamiroy) pour la nouvelle.

Enfin, le Prix d’honneur a distingué H&O Éditions pour son travail de réédition des œuvres complètes d’Yves Navarre, figure majeure de la littérature gay. Les Éditions OLNI ont été sacrées Meilleure Maison d’Édition, représentées par Ariane Frontezak et Valérie Collado.

