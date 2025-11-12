Qui a remporté le Grand Prix de Littérature Américaine 2025 ?

Le jury a salué la puissance et la finesse d’une autrice capable de saisir les paradoxes de l’Amérique contemporaine : « Avec Taffy Brodesser-Akner, c’est toute la complexité de l’Amérique contemporaine qui s’offre à nous, dans une langue à la fois incisive, drôle et profondément humaine. Son roman nous emporte, nous bouscule, nous touche — et nous rappelle que la littérature n’est jamais plus vivante que lorsqu’elle explore les zones d’ombre et de lumière de nos existences. (...) Taffy Brodesser-Akner incarne tout ce que nous aimons dans la littérature américaine : la liberté, l’audace et le plaisir de lire. »

Journaliste au New York Times Magazine, Taffy Brodesser-Akner s’est fait connaître par son premier roman, Fleishman a des ennuis, traduit dans une douzaine de langues et adapté en série sous le titre Anatomie d’un divorce. Son écriture, vive, drôle et empathique, dissèque avec précision les relations humaines et les failles d’une société en quête de sens.

Une tragédie domestique à l’ombre du rêve américain

Traduit par Diniz Ghalos, le roman s’ouvre sur une phrase qui donne le ton : « Vous voulez connaître une histoire avec une fin horrible ? Le mercredi 12 mars 1980, Carl Fletcher, l’un des hommes les plus riches de la banlieue de Long Island, fut kidnappé dans l’allée de son garage alors qu’il se rendait à son travail. » Les Fletcher incarnent à merveille le rêve américain : prospérité, réussite, respectabilité. À la tête d’une usine florissante, installés dans une grande demeure à deux pas de New York, ils semblent protégés des revers de la vie. Jusqu’au jour où Carl Fletcher, père et héritier de l’entreprise, est enlevé contre rançon.

S’il est finalement libéré, l’événement laisse derrière lui une fêlure invisible. La violence de ce rapt agit comme une onde de choc, fissurant les apparences et révélant les fragilités d’une famille construite sur la promesse illusoire que la richesse protège de tout.

À travers cette histoire à la fois intime et politique, Taffy Brodesser-Akner ausculte les blessures d’une Amérique dévorée par son propre mythe du succès. Elle signe un roman aussi ironique qu’émouvant, où la satire sociale se mêle à une méditation sur la peur, le pouvoir et les liens familiaux.

Finaliste aux côtés de Jesmyn Ward (Nous serons tempête, Belfond), Jess Row (Un monde nouveau, Albin Michel) et Rita Bullwinkel (Combats de filles, La Croisée), Taffy Brodesser-Akner rejoint un palmarès qui réunit les grandes voix de la littérature américaine contemporaine. Avant elle, le prix avait déjà honoré Laird Hunt, Atticus Lish, Richard Russo, Richard Powers, Kevin Powers, Stephen Markley, Joyce Maynard, Anthony Doerr, Aleksandar Hemon et, en 2024, Nathan Hill pour Bien-être (Gallimard).

Le jury, composé de dix passionnés de littérature, réunit trois journalistes : Oriane Jeancourt Galignani (Transfuge), Philippe Chevilley (Les Échos) et Nicolas Carreau (Europe 1) ; quatre libraires : Sylvie Loriquer (L’Attrape-Cœurs), Géraldine Mausservey (Librairie de Paris), Jean-Christophe Millois (École de la Librairie) et Pascal Thuot (Millepages) ; trois éditeurs : Caroline Ast (Belfond), Francis Geffard (Albin Michel) et Juliette Ponce (Dalva).

La lauréate recevra son prix à Paris dans les prochaines semaines, lors d’une cérémonie dont la date sera bientôt annoncée.

Crédits photo : Emil Cohen (Calmann-Lévy)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com