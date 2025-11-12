De Rives en Pages : quand la littérature met en mots l’écologie

Les organisatrices du prix et de l'événement racontent leur projet, de l'intérieur et partagent avec nous cet enthousiasme que porte De Rives en Pages.

Un prix né de l'urgence de comprendre

Créé pour donner voix à celles et ceux qui racontent le vivant dans sa complexité, le Prix distingue chaque année des œuvres — essais, romans ou récits — qui explorent le lien entre l’humain et la nature.

Chaque édition voit affluer près de 250 ouvrages venus de France, de Suisse, de Belgique et du Canada, évalués par un jury de présélection éclectique.

Vingt titres, dix « Adultes » et dix « Jeunesse », sont ensuite confiés à des jurys indépendants de bibliothèques, écoles et associations.

Un fonctionnement collégial et transparent qui séduit autant les éditeurs que les auteurs : « Être sélectionné, c’est déjà une reconnaissance », nous confiait l’un d’eux.

Un salon pour relier savoir et sensibilité

Pendant deux jours, le Palais Lumière, à Évian-les-Bains, devient un lieu d’échanges : conférences, tables rondes, expositions et animations jeunesse. Au programme : la place du loup, la santé des sols, la pêche durable, l’intelligence artificielle ou encore l’alimentation de demain.

L’événement se veut à la fois scientifique, littéraire et accessible. Les jeunes visiteurs y trouvent aussi leur place, entre contes, ateliers artistiques et lectures inspirantes.

Des éditeurs et auteurs venus de France et de Suisse participent à ces rencontres qui unissent réflexion et émotion.

Une initiative née sur les bords du Léman

De Rives en Pages tisse depuis plusieurs années des passerelles entre écologie, citoyenneté et littérature. L’association, soutenue par une équipe de bénévoles, défend l’idée que la lecture peut éveiller les consciences et recréer du lien entre l’humain et la nature.

Le bassin lémanique, territoire de coopération et d’innovation, constitue un laboratoire d’expérimentation de choix pour penser la transition écologique.

Mobilisation forte des scientifique et du monde du livre

Comme l’an dernier à Thonon-les-Bains, la communauté scientifique se mobilise à nouveau, des deux côtés de la frontière.

Des chercheurs et chercheuses de l’UNIGE, l’UNIL, HEPIA, le CNRS, Universités de la Sorbonne et du Pôle Halieutique de Rennes viendront partager leurs travaux dans un esprit de vulgarisation scientifique accessible à tous.

Un projet tourné vers l’avenir

L’association prévoit d’étendre la manifestation autour du bassin lémanique : Genève en 2026, Annemasse en 2027 puis Thonon-les-Bains en 2028, tout en renforçant la présence du Prix auprès de la jeunesse, des publics fragiles et des personnes en situation de handicap.

Les formats évolueront également : webinaires, rencontres hybrides et partenariats avec le Festival « Nature et Poésie », pour poursuivre le dialogue entre création et engagement.

Lire le monde, c’est déjà le changer

Ici, sur les rives du Léman, la littérature ne se contente plus de décrire le monde : elle y participe.

Entre art, science et engagement, De Rives en Pages tisse un fil de sens, fragile et vital, entre culture et environnement.

Lire le monde, c’est déjà le changer.

Plus d'informations.

Crédits photo : keepps, CC BY NC SA 2.0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com