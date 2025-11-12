Elon Musk vs Joyce Carol Oates : le duel littéraire le plus improbable de X

Tout part d’une observation postée par Joyce Carol Oates sur X. L’autrice s’étonne qu’Elon Musk, « si riche », ne publie jamais rien qui témoigne d’un simple plaisir partagé : scènes de nature, chien ou chat, louanges pour un film, de la musique, un livre, fierté pour un proche, condoléances, joie sportive, références à l’histoire. Elle conclut, sèche : « Il semble totalement inéduqué, inculte. Les plus pauvres sur Twitter ont peut-être plus accès à la beauté et au sens que “la personne la plus riche du monde”. »

Le message se propage aussitôt, engrangeant des millions de vues et des dizaines de milliers de likes, et provoquant l'ire du multimilliardaire sur son réseau.

Elon Musk vexé

Il balaie d’abord la charge comme « fausse, preuves à l'appui », traite la romancière, respectée par une majorité de ses pairs, de « menteuse paresseuse », et même de « fanatique des points-virgules » — aurait-il sollicité Grok pour identifier un détail assez savant afin de donner l’illusion qu’il a lu toute son œuvre ?

Il insiste : « Oates est une menteuse et prend plaisir à être méchante. Pas une bonne personne. » Puis vient l’attaque littéraire : « Manger un sac de sciure serait immensément plus agréable que de lire le verbiage laborieusement prétentieux d’Oates. »

Dans la foulée, il tente de nourrir son fil de références culturelles. Sous un compte cinéma qui évoque Edge of Tomorrow, il lâche un « grand film ». Quelques minutes plus tard, il renoue avec la romancière : elle « doit être un vrai boulet en soirée ». Et puisqu’on parlait de livres, il recommande l’audiobook de L’Iliade… en partageant un lien vers L’Odyssée. Le message est aussitôt supprimé, mais, comme on sait, « Internet n’oublie jamais »...

La scène amuse X : commentaires, détournements, mèmes. Grok, l’IA du réseau social de Musk, s’autorise aussi un diagnostic : un choc entre « hyper-rationalisme » et « errance humaniste ». Le débat glisse sur un terrain familier : la place de l’art face à l’ingénierie, l’empathie contre l’efficacité.

Joyce Carol Oates répond avec une pique d’une élégance glaciale : « Quel que soit le club qui l’invite, l’invitation le dévalue. » Autrement dit, être associé à Elon Musk suffit à faire perdre de sa valeur à n’importe quel cercle — une manière subtile de dire que sa seule présence abîme ce qu’il touche.

Elle glisse aussi un compliment à Vivian Wilson, la fille de Musk : « Un parent normal en serait très fier. » Elle a publiquement rompu tout lien avec son père après avoir fait sa transition de genre, et a souvent été ignorée ou moquée par lui sur X. Elle note également, à propos de la liberté d’expression : « Il est impressionnant qu’Elon Musk permette des critiques de lui sur X. » Musk, de son côté, est formel : « Une simple recherche » suffirait à réfuter point par point la romancière.

Les doutes sur Musk

L’épisode Elden Ring illustre le décalage entre l’image qu’Elon Musk veut projeter et la réalité perçue. En 2022, il avait décrit le jeu comme « la plus belle œuvre d’art qu’il ait jamais vue », avant de publier les détails de sa configuration de personnage. Les joueurs ont aussitôt relevé un ensemble de choix incohérents : trop d’armes lourdes, un équipement qui le ralentissait, une stratégie sans logique.

Le personnage de Musk est devenu un mème, symbole de la prétention du riche amateur à se dire expert sans en avoir la pratique. D’autant que l’entrepreneur s’était vanté d’être « très bon » aux jeux vidéo. Certains internautes l’ont même soupçonné d’avoir fait jouer d’autres à sa place. Une dissonance dans sa posture de génie touche-à-tout.

Côté inspiration culturelle d'Elon Musk, on peut citer Blade Runner, référence pour ses projets chez Tesla, notamment dans le lancement du robot-taxi « Cybercab », qui a fait l’objet d’un litige avec la société de production du film adapté de l'oeuvre de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?

Cette passe d’armes naît à l’ombre d’un autre sujet : le fameux « package » de rémunération Tesla, chiffré à des hauteurs qui nourrissent l’idée qu’il pourrait devenir le premier trillionaire. Début novembre 2025, les actionnaires de Tesla ont validé à une large majorité un plan de rémunération colossal pour Elon Musk, estimé à 1000 milliards $ s’il atteint plusieurs objectifs industriels d’ici 2035.

Ce plan prévoit, entre autres, que la capitalisation boursière de Tesla grimpe à 8,5 billions $, que l’entreprise vende 20 millions de véhicules par an et déploie un million de robotaxis et un million de robots humanoïdes.

Présenté comme une incitation à l’innovation, il a été jugé par certains analystes « sans précédent » et par d’autres « moralement indéfendable ». Elon Musk, lui, a qualifié ses détracteurs de « terroristes corporatifs », soutenant que cette rémunération reflète « le risque et la vision » nécessaires à la révolution industrielle qu’il promet.

Dernier épisode en date de l’univers Musk, ses chatbots sexuels. Il a lancé via sa société xAI des avatars virtuels destinés aux adultes, capables de discussions intimes et de simuler des relations affectives. L’un d’eux, Ani, est même apparu dans une vidéo postée par Musk lui-même, dansant en lingerie sur X pour promouvoir le service. Derrière cette initiative, le milliardaire affirme vouloir « renforcer les liens sociaux » et même « relancer la natalité ».

Mais de nombreux témoignages relatent des échanges déroutants : certains utilisateurs disent avoir ressenti un véritable attachement, d’autres se sont sentis manipulés ou insultés. Les autorités américaines enquêtent déjà sur les dérives de ces « sexbots », accusés d’exploiter la solitude au nom du profit.

À LIRE - Après Madrigall, éditeurs et libraires rompent avec Elon Musk

Un regard sur l'Amérique

L’autrice, de son côté, continue d’écrire : avec Fox, publié en octobre chez Philippe Rey, dans une traduction de Claude Seban et Christine Auché, Joyce Carol Oates signe un nouveau thriller psychologique qui s’ouvre sur l’arrivée d’un professeur charismatique, Francis Fox, à la Langhorne Academy, école huppée du New Jersey.

Derrière son charme et son aura d’intellectuel, l’homme dissimule un passé trouble, que personne ne parvient à percer. Lorsqu’on retrouve sa voiture au fond d’un ravin, près de restes humains, la façade s’effondre. À mesure que l’enquête progresse, un portrait de prédateur se dessine, révélant manipulations, secrets et silences complices...

Membre éminente de l’Académie américaine des arts et des lettres, Joyce Carol Oates a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, parmi lesquelles le National Book Award. Figure majeure des lettres contemporaines, elle s’impose depuis plusieurs décennies comme l’une des voix les plus puissantes et les plus prolifiques de la littérature américaine.

Romancière, nouvelliste et essayiste, elle est l’autrice d’une œuvre considérable comprenant des dizaines de recueils, récits et romans traduits dans le monde entier. Parmi ses ouvrages les plus remarqués figurent Les Chutes (Prix Femina étranger 2005), Mudwoman (désigné meilleur livre étranger par le magazine Lire en 2013) et Boucher, autant de jalons d’une carrière marquée par la virtuosité stylistique et la lucidité de son regard sur l’Amérique.

Crédits photo : Elon Musk (Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0) / à droite : Joyce Carol Oates (Larry D. Moore, CC BY 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com