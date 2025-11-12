L'infatigable Détective Conan de retour au cinéma

Ce mercredi 12 novembre, le très endurant Détective Conan entame une nouvelle enquête au cinéma, avec le film Détective Conan : La Mémoire Retrouvée. Le personnage créé par Gōshō Aoyama évolue cette fois dans un long-métrage réalisé par Katsuya Shigehara.
Le scénariste Takeharu Sakurai signe la trame de ce nouveau long-métrage Détective Conan, qui bénéficie d'une sortie dans certaines salles françaises, distribuée par Eurozoom. Sakurai a déjà signé plusieurs scénarios pour la franchise, 7 au total.
Détective Conan compte aujourd'hui 28 films, avec un 29e d'ores et déjà annoncé pour 2026.
La série de mangas, elle, a atteint au Japon le 107e tome, toujours écrit et dessiné par Gōshō Aoyama, publié par Shōgakukan. En France, le tome 105 de la série est paru en mai 2025 chez Kana, dans une traduction de Cyril Coppini et une adaptation assurée par Éric Montésinos.
