Une montagne mystérieuse au cœur du nouveau roman de Ronan Hession

Un matin, une montagne surgit en bordure d’une petite ville paisible. Ce qui n’était qu’un paysage ordinaire se trouve bouleversé : la communauté découvre une nouvelle silhouette à l’horizon, présence mystérieuse et vertigineuse absence de réponses.

Dans ce roman choral à la douceur poignante, des voix s’entremêlent, sans vraiment se répondre : Ruth et Ocho, dont l’amour s’étiole ; le cartographe qui dresse les contours de l’impossible ; Dominic, dont la solitude vacille face à l’inconnu. Entre tendresse et humour délicat, La Montagne Fantôme explore la fragilité humaine, la force des liens invisibles, et l’inévitable confrontation à l’absence et au vide.

Les éditions Grands Vents nous en offrent les premières pages en avant-première :

Rónán Hession, né à Dublin en 1975, est l’une des voix les plus originales de la littérature contemporaine. Depuis la parution de son premier roman, Leonard and Hungry Paul — prochainement publié en français aux éditions Les Grands Vents —, il conquiert un large lectorat avec ses romans traduits et maintes fois primés.

Reconnu pour la subtilité, l’humanité et l’humour de sa plume, il explore la fragilité du quotidien et la puissance des liens humains. Il occupe également la fonction de Secrétaire général adjoint au Département de la protection sociale irlandais.

Par Clotilde Martin

