Exposition : des caricatures de haut vol sur les expériences aériennes

Depuis les premiers envols de ballons à la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux essais d’avions solaires, l’aventure aérienne a inspiré de nombreuses représentations. À côté du registre héroïque, les caricatures ont développé une approche parodique, raillant tour à tour la forme des fuselages, la crédulité des foules ou l’orgueil de certains inventeurs. Ces dessins traduisent la curiosité et parfois la méfiance suscitées par les innovations techniques.

Cette exposition propose une histoire longue de ces inventions, en s’appuyant sur les images diffusées auprès du grand public. Elle montre comment les caricaturistes ont participé à la diffusion des avancées aéronautiques tout en en révélant les aspects sociaux et symboliques.

À travers ces œuvres, le musée présente la diversité des regards portés sur le progrès aérien. Les caricatures témoignent autant de l’admiration que de la critique, reflétant les débats et les représentations de chaque époque.

"Plus de sceptiques", affiche éditée par l'exposition officielle du Salon de l'Aéronautique, 1928. Coll. musée de l’air et de l’espace – Le Bourget / Georges Villa - Inv 996/46/17

Entre humour, propagande et représentation populaire

L’exposition dépasse la simple opposition entre éloge et raillerie. Elle met en évidence la manière dont les dessinateurs, par le rire, ont pu valoriser les aviateurs, contribuer à la propagande nationaliste en période de conflit ou questionner l’expérience du voyage à l’ère du tourisme de masse.

Les collections d’arts graphiques du Musée de l’Air et de l’Espace seront au centre du parcours. Elles seront complétées par des prêts de la Bibliothèque nationale de France, de la Contemporaine et du musée Tomi Ungerer.

Du 27 juin 2026 au 3 janvier 2027, le public pourra découvrir ou redécouvrir plusieurs dessinateurs ayant marqué la caricature aéronautique, parmi lesquels Cham, Daumier, Nadar, Cabu ou Riss. L’ensemble présentera un panorama des représentations populaires de l’aéronautique, dans leurs dimensions historiques, sociales et artistiques.

Crédits illustration : Gravure en taille douce "Mon oncle retrouvé". Coll. musée de l’air et de l’espace – Le Bourget / Anonyme – Inv 2006-52-1 (détail)

