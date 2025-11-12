Retraites non versées, argent mal géré : “Pour la reconnaissance du scandale Agessa

Lettre ouverte des créateurs et créatrices aux organismes de gestion collective (SACEM, SACD, SCAM, ADAGP)

“Pour la reconnaissance du scandale Agessa”

À l’attention des directions des organismes de gestion collective,

Aux membres de leurs conseils d’administration,

Et à tous ceux qui, comme nous, créent, diffusent, racontent, composent, filment.

Madame, Monsieur,

Nous, créateurs et créatrices, vos sociétaires, apprenons avec consternation que vos organismes ont participé, directement ou indirectement, au lobbying en faveur de l’article 5 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2026 du gouvernement.

Ce texte, soutenu par un communiqué envoyé à l’Assemblée nationale prétendant parler au nom de « l’intérêt général », réduit la mobilisation inédite des artistes-auteurs à l’action d’une soi-disant « minorité » ou de « coquilles vides ». Avez-vous conscience que derrière cette mobilisation se trouvent également vos sociétaires ? Ou bien les partenaires créatifs, collègues d’ateliers, voisins de festivals de vos sociétaires ? C’est de nos vies, et de celles de nos pairs, qu’il s’agit aujourd’hui.

À LIRE - Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée

Comment parler de majorité ou de minorité, alors que nous sommes la seule profession privée d’élections professionnelles et d’un dialogue social conforme au droit du travail ? Comment parler de majorité et minorité, alors que jamais les organismes de gestion collective n’ont consulté l’ensemble des sociétaires sur cette question ?

Aujourd’hui, nous faisons le constat de 40 années d’un scandale institutionnel, un scandale sans équivalent dans le monde de la culture.

Un scandale social que vous ne pouvez ignorer

Pendant plus de 40 ans, l’AGESSA — dont vous avez été pour certains les fondateurs ou partie prenante au conseil d’administration — a privé environ 190 000 auteurs et autrices de leurs droits à la retraite, alors même que le contraire leur était indiqué.

La Cour des comptes, le Défenseur des droits, le rapport Racine et plusieurs inspections ministérielles ont reconnu la gravité des manquements de l’Agessa/SSAA : infraction du code de la sécurité sociale, absence de recouvrement, défaut d’affiliation, gouvernance défaillante, systèmes informatiques obsolètes, comptes non certifiés, absence de contrôle, loyer à 600 000 euros par an, etc.

Les enquêtes d’investigation se multiplient pour mettre au jour l’ampleur du scandale : Le Monde, Libération, Actualitté, etc. Le récit mis en place visant à faire croire aux artistes-auteurs et autrices que tout cela était « de leur faute » ne tient plus. Il est temps de replacer les responsabilités aux bons endroits.

L’article 5 du PLFSS que vous soutenez entérine la survie de cette même structure — rebaptisée SSAA — en la désignant « interlocuteur des artistes-auteurs auprès des pouvoirs publics » et « organisme de consultation obligatoire pour toute législation concernant les artistes-auteurs ».

À LIRE - “Sauver la maison” : une réforme conçue pour protéger à tout prix la SSAA

Il supprime la commission d’action sociale pour les plus précaires, supprime les commissions professionnelles et maintient un système exclu du droit commun, sans élection, sans transparence, sans légitimité démocratique. Personne ne souhaite la « liquidation » de la SSAA mais simplement qu’elle cesse d’assurer la gouvernance de notre régime de sécurité sociale.

La SSAA, c’est toujours l’AGESSA

C’est bien la SSAA qui est appelée en procès face aux créateurs et créatrices lésés. Ce sont toujours les fondateurs de l’Agessa à l’assemblée générale de la SSAA. Ce sont toujours les mêmes défaillances de pilotage qui demeurent encore en 2025.

À LIRE - SSAA : le récit mensonger d’une “refondation”

Il y a quelques mois encore, cette association s’est vue maintenir son agrément, malgré l’alarme de la Cour des comptes sur les faits suivants :

• Des dizaines de milliers d’auteurs privés de trimestres de retraite ;

• Des contentieux avec des artistes-auteurs et autrices ;

• L’argent de la sécurité sociale utilisé pour attaquer en appel les artistes-auteurs et autrices ayant obtenu condamnation de l’association ;

• Manque de transmission des données nécessaires à la CNAV ;

• Absence de certification des comptes encore une fois ;

• Une indemnité de 300 000 euros octroyée à son ex-directeur jugé fautif, pendant que les artistes-auteurs doivent eux-mêmes racheter leurs trimestres à leurs frais au prix de démarches quasi-impossibles.

Et c’est cette association, mise en cause par la Cour des comptes, qui a recommandé le retrait de son agrément, que vous choisissez de défendre au détriment de l’intérêt général. Rappelons ce qu’est l’intérêt général : ce qui est bénéfique à l’ensemble des membres d’une communauté.

Adhérer à une OGC n’est pas un choix libre

Nous rappelons une évidence : adhérer à la SACEM, à la SCAM ou à la SACD n’est pas un choix libre. C’est une condition obligatoire pour pouvoir percevoir les revenus issus de nos droits d’auteur, selon les répertoires.

Vous percevez et répartissez les droits d’auteurs et autrices vivants, mais aussi d’auteurs et autrices morts. Cette mission est d’une grande importance. Mais vous n’avez jamais été mandatés pour parler au nom des professions sur notre sécurité sociale.

Nous vous avons mandaté pour gérer nos droits d’auteur, pas nos droits sociaux. À l’égard de vos sociétaires, vous devez une exemplarité absolue :

• Garantir la transparence et la probité de vos prises de position publiques.

• Ne jamais instrumentaliser la voix des auteurs pour soutenir une politique contraire à leurs intérêts.

Ce que nous demandons

• Le retrait immédiat de votre soutien au communiqué pro-SSAA.

• Une clarification publique de votre position pour reconnaître la gravité du scandale Agessa, dans l’intérêt des auteurs et autrices victimes.

• La réaffirmation de votre retrait sur les questions de gouvernance sociale, conformément au principe fondamental de liberté syndicale.

• Un soutien clair en faveur de la création d’un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs, inscrit dans le Code de la sécurité sociale, administré par les bénéficiaires eux-mêmes, et accompagné d’élections professionnelles garantissant un véritable dialogue social.

Pour tourner la page de la SSAA et restaurer la confiance

Nous voulons enfin un pilotage de la sécurité sociale des artistes-auteurs à la hauteur des enjeux de notre siècle. Un système transparent, équitable, et gouverné par celles et ceux qu’il concerne : les assurés eux-mêmes.

Nous vous appelons, organismes historiques de la culture française, à vous rappeler pour qui et pourquoi vous existez.

Le courrier des sociétaires est à consulter ci-dessous :

