Le président allemand appelle à la libération de Boualem Sansal

Ce lundi 10 novembre, le président de la République fédérale d'Allemagne a appelé à la libération de Boualem Sansal par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. « Un tel geste serait l'expression d'une attitude humanitaire et d'une vision politique à long terme. Il refléterait ma relation personnelle de longue date avec le président Tebboune et les bonnes relations entre nos deux pays », a expliqué Frank-Walter Steinmeier dans un communiqué.

Le chef d'État invite son homologue à un « geste humanitaire », selon l'AFP. D’après lui, Boualem Sansal pourrait être transféré en Allemagne pour « y bénéficier de soins médicaux [...] compte tenu de son âge avancé [...] et de son état de santé fragile ». Âgé de 76 ans, l'auteur souffre d'un cancer de la prostate, selon sa fille, Sabeha Sansal.

Peu après la publication du communiqué de la présidence allemande, les services d'Abdelmadjid Tebboune auraient accusé réception de la demande. Un écho lui a également été donné par la télévision publique algérienne, ce qui, pour certains observateurs, serait un gage de bonne volonté.

Toutefois, aucune réponse positive à la demande n'a pour l'instant été donnée, ni aucune date concernant une éventuelle décision du président algérien.

Rappelons que l'arrestation de l'écrivain franco-algérien faisait apparemment suite à des propos tenus dans le média d'extrême droite Frontières, dont il est membre du comité stratégique. Sansal y abordait la question des frontières de l'Algérie, qui, selon lui, empiétaient sur le territoire marocain, un sujet très polémique pour l'ancienne colonie française.

L'Allemagne plutôt que la France

L'intervention allemande pourrait changer la donne pour Boualem Sansal, arrêté en novembre 2024 et condamné à cinq ans de prison par la Cour d'appel d'Alger en juillet 2025 pour « atteinte à l’unité nationale, outrage à corps constitué, pratiques de nature à nuire à l’économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays ».

La stratégie française pour obtenir sa libération n'a pas porté ses fruits. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, avait engagé un bras de fer avec les autorités algériennes, multipliant les déclarations incendiaires et autres menaces, comme celle de ralentir les procédures d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Algérie...

Le nouveau locataire de la Place Beauvau, Laurent Nuñez, tenterait une nouvelle approche, plus apaisée. L'incarcération de Boualem Sansal a cependant été au cœur d'une proposition de résolution du Rassemblement national, adoptée par l'Assemblée nationale, le jeudi 30 octobre dernier, à l'occasion de la niche parlementaire du parti d'extrême droite.

À LIRE - L'appel désespéré de la fille de Boualem Sansal à Emmanuel Macron

Cette proposition de résolution « visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968 », sans valeur juridique mais à portée symbolique, évoquait l'emprisonnement de Boualem Sansal, mais aussi du journaliste Christophe Gleize, considérés comme des « manquements répétés de l’Algérie au “respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’Homme” que l’Algérie s’est elle‑même engagée à respecter en ratifiant l’accord euro‑méditerranéen établissant une association entre l’Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire en 2005 ».

Notons qu'une proposition de résolution européenne, portée par Constance Le Grip (Ensemble pour la République, Hauts-de-Seine), avait déjà été adoptée par l'Assemblée nationale en mai dernier.

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com