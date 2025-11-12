Evergreen Yeh : de la peinture à la BD, voyage entre mythes taiwanais et récits modernes

Evergreen Yeh est un artiste taiwanais, illustrateur et auteur de bande dessinée. Il a étudié la peinture à l’huile à l'université de Melbourne (Australie) avant de débuter comme animateur, puis de se consacrer pleinement à la BD et à l’illustration. Il enseigne également à l’université Chung Yuan Christian. Il sera présent lors du 42e BD boum de Blois, du 21 au 23 novembre 2025.
Le 12/11/2025 à 10:54 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
12/11/2025 à 10:54
0
Commentaires
0
Partages
Quand on évoque la bande dessinée contemporaine taïwanaise, certains noms émergent avec évidence. Parmi eux, celui de Evergreen Yeh s’impose aujourd’hui comme une figure singulière : auteur-illustrateur né à Taïwan, il bâtit une œuvre qui mêle avec subtilité les héritages culturels, les formes graphiques hybrides et les préoccupations écologiques. Un profil idéal pour un festival qui souhaite s’écarter des sentiers balisés de la « BD mainstream ».
Formé à la peinture à l’huile à l’université de Melbourne, Yeh a d’abord œuvré dans l’univers de l’animation nippone avant de se consacrer pleinement à la création graphique.
Cette trajectoire témoigne déjà d’un métissage fertile : entre l’Asie et l’Océanie, entre le studio et l’atelier personnel, entre l’illustration pure et la narration séquentielle. Son œuvre s’ancre dans un monde visuel foisonnant — mais toujours mesuré.
Chez Yeh, le trait est fluide, souvent ponctué d’aquarelles ou de lavis : les planches respirent, la texture importe autant que l’intrigue.
Mais ce qui frappe, c’est cette alliance de l’imaginaire et du réel. Les monstres issus de la mythologie taïwanaise, les esprits-arbres et les créatures dormantes se meuvent dans des décors organiques, peuplés de végétation et d’îles perdues. L’univers visuel évoque à la fois le folklore, l’animation japonaise et l’illustration contemporaine occidentale. Le tout sans effet gratuit : l’énigme écologique ou territoriale n’est jamais très loin.
Prenons Chroniques de l'île de l'éphémère (trad. Léa Chow, Editions Nazca): cette bande dessinée situe son action dans un futur post-écologique, sur une île-archipel menacée, inspirée par les cultures austronésiennes, où des protagonistes féminines interrogent la vie après la catastrophe. Le livre a été récompensé du Bronze Award lors du 15ᵉ Japan International Manga Award — preuve d’une reconnaissance internationale qui sort des circuits habituels.
De son côté, Lost gods - Maxa la sorcière aux yeux de chat (trad. Soline Le Saux, Patayo Editions) explore la quête d’un esprit-arbre emprisonné, confronté à sa forêt d’origine. Gabriel Montel, éditeur français, explique que ce type de récit « transporte le lecteur européen dans un univers de fantasy bâti sur Taïwan ».
L’écologie, le territoire, la mémoire profonde sont au cœur du travail de Yeh. L’île dans Chroniques devient symbole et terrain d’exploration : graines, récifs, forêts disparues, tout se noue autour d’une fragilité assumée. Puis, avec Lost Gods, c’est le sacré, l’esprit, le monstre (dans le sens de « l’autre ») qui surgissent et interrogent notre rapport aux lieux et aux légendes locales.
L’hybridation culturelle — entre Taïwan, Japon, Europe — nourrit ces récits sans jamais verser dans l’éclectisme superficiel : l’ensemble reste cohérent, porté par une ligne esthétique affirmée.
À l’heure où la bande dessinée est souvent réduite à l’éclat visuel ou à la frénésie narrative, Yeh propose une alternative : un rythme plus lent, une visualité qui appelle la méditation et une narration qui laisse respirer l’espace et le silence — l’espace comme territoire, le silence comme mémoire. Son œuvre ne se contente pas d’illustrer le spectaculaire : elle invite à réfléchir. Le lecteur est convié à accompagner un esprit-arbre vers sa forêt, à traverser une mer d’éphémères et d’îles troublées, à sentir le poids des mythes oubliés.
Il apporte une géographie peu explorée de la bande dessinée (Taïwan, Asie insulaire), une esthétique hybride (illustration/BD/animation) et un propos original (écologie, territoire, mythes). Son approche calme et contemplative peut créer un contraste stimulant avec des œuvres plus mainstream — et permettre des temps de discussion, d’atelier ou d’exposition autour de l’art du récit graphique nourri par la mémoire et le territoire.
Evergreen Yeh incarne une facette essentielle de la création contemporaine : celle qui accepte de prendre le temps, de tisser les liens entre traditions et innovations, entre les mythes d’hier et les enjeux d’aujourd’hui. Pour les lecteurs comme pour les organisateurs, sa présence est un signal : celui d’un art de bande dessinée ouvert, pluriel, et profondément humain. Un art qui ose « autre chose » — et qui le fait avec élégance.
Crédits photo : CNA
DOSSIER - 42e bd BOUM : un festival toujours gratuit et accessible à tous
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 17/01/2025
96 pages
Patayo Editions
11,00 €
Paru le 10/01/2024
120 pages
Editions Nazca
12,50 €
Plus d'articles sur le même thème
À l’été 2026, le Musée de l’Air et de l’Espace présentera « Drôles de vols, caricaturer les expériences aériennes ». L’exposition proposera au public de découvrir l’histoire des ballons et des avions à travers les dessins de caricaturistes, du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Ce parcours mettra en lumière la manière dont les dessinateurs ont accompagné et commenté les inventions aéronautiques.
12/11/2025, 10:30
La reconduction de la société 9eArt +, dirigée par Franck Bondoux, pour l'organisation du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême semble n'avoir fait que des mécontents. Après les auteurs et les éditeurs indépendants, les poids lourds du secteur éditorial pourraient eux aussi bouder l'événement en 2026. Ce qui menace plus directement encore son existence.
12/11/2025, 09:37
Du 12 au 23 novembre 2025, le festival Lettres du monde parcourt la Nouvelle-Aquitaine, de Niort à Bayonne en passant par Bordeaux, Mont-de-Marsan ou Villeneuve-sur-Lot. Cette 22ᵉ édition, placée sous le signe des lumières, célèbre la vitalité des littératures poétiques et politiques venues d’ailleurs. Portée par une quinzaine de librairies et une trentaine de médiathèques partenaires, la manifestation fait dialoguer autrices, auteurs, traducteurs et éditeurs autour de textes qui franchissent les frontières.
11/11/2025, 18:02
La Ville de Courbevoie organise la 5e édition des 24H des Mots le 6 décembre 2025 avec pour thème « les mots se mettent à table ». L’événement réunit 33 auteurs, dont 9 de Courbevoie, pour une journée de rencontres autour du livre, de la lecture et de l’écriture. Le public est attendu au Café des Mots et à l’Espace Carpeaux. Au programme : expositions, ateliers, dédicaces, cafés littéraires et temps forts toute la journée.
10/11/2025, 17:37
À la veille de sa cinquante-deuxième édition, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD) traverse l’une des plus graves crises de son histoire. L’association fondatrice du festival devait choisir ce samedi 8 novembre le gestionnaire du rendez-vous pour les dix prochaines années. Et l'option retenue provoque de vives levées de boucliers : et si cette année, il n'y avait pas d'année FIBD ?
08/11/2025, 11:59
Du 12 au 23 novembre 2025, le festival Lettres du Monde s’ouvre à Bordeaux avec Jens Christian Grøndahl, figure majeure des lettres danoises. Avec Au fond des années passées, il explore la mémoire, l’amour et la fuite du temps dans une prose d’une lumineuse mélancolie.
07/11/2025, 12:08
Les 14 et 15 novembre 2025, la troisième édition du Salon du livre de Choisy-le-Roi réunira petits et grands autour d’un thème aussi universel qu’inépuisable : l’amour. Ce rendez-vous littéraire et artistique, né en 2022, célèbre le plaisir de lire et de partager, tout en faisant rayonner la richesse culturelle de la ville. Cette année, un temps fort festif mettra l’amour à l’honneur, sous toutes ses formes, entre mythes, musique et éclats de rire.
07/11/2025, 09:00
Le Salon du livre de Montréal (SLM), prévu du 19 au 23 novembre au Palais des congrès de Montréal, est placé sous tension. En cause : un conflit de travail à la Société de transport de Montréal (STM) qui pourrait profondément perturber l’accès du public à cet événement majeur du livre. Depuis le 2 novembre, les employés d’entretien de la STM sont en grève, limitant fortement le service métro-bus.
06/11/2025, 17:12
Avec pour thème « Nos petits et grands héros », la 12e édition de Partir en Livre aura lieu du 17 juin au 19 juillet 2026. Au travers de cette thématique, Partir en Livre invite petits et grands à explorer l’univers foisonnant des héros. Une thématique forte, inspirante et fédératrice, qui résonne tout particulièrement avec les imaginaires de l’enfance et de l’adolescence.
06/11/2025, 16:39
Du 18 au 24 novembre 2025, Un Week-End à l’Est déploie son regard sur Bucarest à travers une programmation où le cinéma devient l’un des fils conducteurs du festival. Entre œuvres cultes et documentaires révélateurs, ces rendez-vous sur grand écran esquissent le portrait d’une Roumanie multiple, traversée par l’histoire, la mémoire et un sens aigu du réel.
06/11/2025, 12:00
Du 21 au 23 novembre 2025, Périgueux fêtera la 20ᵉ édition du Festival du Livre Gourmand, un rendez-vous emblématique où la littérature et la gastronomie se rencontrent. Depuis deux décennies, cet événement réunit auteurs, chefs, éditeurs et passionnés autour d’un même plaisir : celui du goût, des mots et du partage.
05/11/2025, 18:10
Après 18 mois de procédure, la chambre d’accusation d’Alger a confirmé un non-lieu dans l’affaire opposant Koukou Éditions au président de la commission de lecture du ministère de la Culture et au commissaire du Salon international du livre d’Alger (SILA).
05/11/2025, 16:41
Le Salon du livre de Choisy-le-Roi, né en 2022, célèbre le plaisir du livre et de la lecture autour d’un thème universel : l’amour. Parmi les temps forts de cette édition, le programme « Petits cœurs créatifs » propose une plongée dans la sensibilité et l’imaginaire des plus jeunes, avec trois rendez-vous ludiques et poétiques autour de la création artistique.
05/11/2025, 14:51
Le 14 novembre 2025, la Suisse vibrera une fois de plus au rythme des histoires : la Nuit du conte revient pour sa 30e édition. Organisé par l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), en partenariat avec Bibliomedia Suisse et UNICEF Suisse et Liechtenstein, cet événement national invite enfants, adolescents et adultes à se retrouver autour du plaisir de lire et d’écouter. Le thème de cette année est « Voyage dans le temps ».
04/11/2025, 17:41
Dans le cadre du Salon du livre d’Amour, organisé par la Ville de Choisy-le-Roi les 14 et 15 novembre 2025 à la médiathèque Aragon, une séquence haute en couleur mettra à l’honneur l’amour inclusif, ses visages multiples et ses récits singuliers...
04/11/2025, 15:24
La quatrième édition du salon Délivrées ! se tiendra à Paris du 14 au 16 novembre 2025, à l’Espace des Blancs Manteaux (4ᵉ arrondissement). L’événement, gratuit et ouvert à toutes et tous, proposera pendant trois jours tables rondes, lectures, projections, masterclass et performances autour de la littérature et des arts féministes.
04/11/2025, 10:42
Nepeta Liu, originaire de Tainan à Taïwan, est diplômée d’un Master en illustration à la Kingston University à Londres (2018-2019). Si Nepeta Liu n’a pas (à ce jour) une bande dessinée majeure publiée en France, elle a remporté un « Merit Award » au 10ᵉ Hiii Illustration International Competition dans la catégorie commercial. On la découvrira lors de la 42e édition du BD boum de Blois, du 21 au 23 novembre.
03/11/2025, 09:46
Depuis sa première étoile en 1981 dans son restaurant de Saint-Étienne – lui originaire d’Apinac, à une cinquantaine de kilomètres – le Chef Gagnaire a plus que démontré son talent. De Nîmes à Dubaï en passant par Londres ou Shanghai, on ne compte plus les établissements sous l’égide de Monsieur Pierre. Qui cette année, sera l’invité d’honneur du festival du livre gourmand de Périgueux.
02/11/2025, 14:47
Le Salon du Livre Environnement, premier du nom, se tiendra les 29 et 30 novembre au Palais Lumière d’Évian-les-Bains, dans une mise en scène volontairement immersive du pacte entre culture et écologie. Pour la seconde journée, une thématique globale soutendra les rencontres : Écrire l’avenir du vivant.
02/11/2025, 08:22
L’association Couleurs Gaies donne rendez-vous pour la cinquième édition du Salon du livre LGBTQIA+, samedi 1er et dimanche 2 novembre 2025, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Metz. Deux jours de rencontres, de dédicaces et de débats pour célébrer les écritures et les récits LGBTQIA+.
30/10/2025, 18:14
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) confirme la tenue de la deuxième édition de Shoot The Book! TCCF, organisée en partenariat avec TAICCA (Taiwan Creative Content Agency), avec le soutien de l’Institut français et du Bureau Français de Taipei. L’événement se tiendra à Taipei, dans le cadre du Taiwan Creative Content Festival, du 4 au 7 novembre 2025.
30/10/2025, 11:46
Du 21 au 23 novembre 2025, l’association L’Autre Livre organise une nouvelle édition de son Salon international de l’édition indépendante à la Mairie du 5ᵉ arrondissement de Paris. Plus d’une centaine d’éditeurs, auteurs et autrices y présenteront leur travail et débattront autour des enjeux de la création libre et de la bibliodiversité. Trois jours de rencontres, de lectures et de conférences pour défendre la pluralité des voix dans un monde éditorial dominé par la concentration des grands groupes.
29/10/2025, 15:55
Du 5 au 9 novembre 2025, Villeneuve lez Avignon accueillera la 21ᵉ édition de son Festival du Polar, placée sous le thème « À armes égales ? ». L’événement mettra en lumière la représentation des femmes dans le roman noir et policier, à travers des tables rondes, expositions, projections, ateliers et rencontres avec des autrices et auteurs venus de France et de l’international.
29/10/2025, 13:59
Trois jours de festivités, 46 000 visiteurs, 800 auteurs venus de tous horizons : la 44ᵉ édition du festival Quai des Bulles s’est clôturée dimanche 26 octobre sur un air de réjouissance. La fréquentation, stable par rapport aux années précédentes, a confirmé la fidélité d’un public multigénérationnel – avec un vendredi particulièrement animé cette fois.
29/10/2025, 09:14
Organisée en partenariat avec ActuaLitté, la journée professionnelle du festival Lire en Poche offrait cette année un véritable laboratoire de réflexion sur les enjeux contemporains de l’édition en format poche. Entre tables rondes thématiques et rencontres d’auteurs à destination des lycéens, l’événement réunissait plusieurs acteurs majeurs du secteur — parmi lesquels Gallimard, J’ai Lu, Le Livre de Poche et la librairie Mollat — afin d’explorer la diversité des pratiques éditoriales et des modèles économiques qui façonnent aujourd’hui ce segment incontournable du marché du livre.
27/10/2025, 11:25
À l’approche de l’édition 2025 du BD boum, à Blois, du 21 au 23 novembre prochains, ActuaLitté propose un portrait des autrices taiwanaises mises à l’auteur. Débutons ce cyle avec Li-Chin Lin. Une autrice-passeuse qui, d’un trait de crayon, relie, questionne et unit.
27/10/2025, 10:00
Depuis 2022, la Ville de Choisy-le-Roi célèbre le plaisir de lire et le partage des mots à travers son Salon du livre. Pensé comme un moment de convivialité, l’événement invite chaque année habitants et curieux à se rassembler autour d’une thématique fédératrice. En 2025, c’est l’amour, ce sentiment universel et multiple, qui sera au cœur de la troisième édition du salon, les 14 et 15 novembre.
25/10/2025, 10:30
À Paris, un rendez-vous sensuel et lettré. Le dimanche 30 novembre 2025, de 14 h à 20 h, la Bellevilloise (20ᵉ) accueillera la neuvième édition du Salon de la littérature érotique. L’événement, organisé par Flore Cherry avec le soutien de Lelo et de la librairie-éditeur La Musardine, promet—une fois encore—une plongée sans détour dans les écritures du désir.
25/10/2025, 09:03
Le festival Marseille Séries Stories revient les 20 et 21 novembre 2025 pour sa cinquième édition, avec deux journées consacrées au dialogue entre la production audiovisuelle et l’édition littéraire. Sous le soleil de Marseille, cet événement unique en son genre continue d’affirmer sa vocation : donner envie de lire à travers la série, en tissant des passerelles entre le livre et l’écran.
23/10/2025, 17:11
La 22ᵉ édition du festival Lettres du monde – Lumières ! se tiendra du 12 au 23 novembre à Bordeaux et dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Créé pour promouvoir la diversité des littératures étrangères, le festival Lettres du monde réunit chaque année, à la mi-novembre, une vingtaine d’écrivains et d'écrivaines français et internationaux, ainsi que des traducteurs et traductrices et éditeurs et éditrices.
23/10/2025, 10:57
Depuis 1985, les Journées d’AROLE constituent une véritable plateforme de réflexion sur la littérature pour la jeunesse et la promotion de la lecture. Entre colloque et formation, ces rendez-vous réunissent tous les deux ans près d’une centaine de participants, professionnels du livre ou non, autour d’un thème spécifique. Les 21 et 22 novembre prochains, les Journées d’AROLE se pencheront sur un sujet central : le traitement de l’illustration dans la littérature jeunesse contemporaine.
23/10/2025, 10:54
Samedi 15 novembre, le Salon du livre d’Amour de Choisy-le-Roi explore les liens du couple à travers deux rendez-vous : le Brunch romantique et la table ronde D’amants à parents. Une journée placée sous le signe des émotions, entre passion, rupture et reconstruction.
22/10/2025, 17:27
Du 27 octobre au 9 novembre 2025, la Quinzaine du livre suisse mettra à l’honneur la création littéraire romande. Initiée par LivreSuisse, l’association interprofessionnelle des métiers du livre, cette manifestation réunira 17 librairies réparties dans l’ensemble des cantons romands.
22/10/2025, 10:37
Le Salon des Éditeurs de Corse, organisé par l’Association des Éditeurs de Corse, revient à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint-Germain-des-Prés, à Paris, les 8 et 9 novembre 2025. Chaque année, par la richesse et la diversité de leurs parutions, les éditeurs et éditrices de Corse partagent une même ambition : offrir le plaisir de lire la Corse, ou « U piacè di leghje a Corsica », dans la langue de Île de Beauté.
21/10/2025, 15:19
D'une saison à l'autre, les préoccupations des organisateurs de festivals ne changent pas, d'après les données du baromètre du ministère de la Culture. Les réponses collectées sur la première moitié de l'année 2025 font état de tensions économiques, tandis que la tendance à la baisse des subventions publiques se confirme.
21/10/2025, 12:13
Le salon du livre d’histoire de Versailles, Histoire de Lire, revient pour sa 18ᵉ édition les samedi 22 et dimanche 23 novembre, de 14h à 18h30. Devenu un rendez-vous majeur en Île-de-France pour les amateurs d’Histoire, l’événement rassemblera plus de 200 auteurs, des romanciers aux historiens, en passant par des créateurs de bandes dessinées et des auteurs jeunesse. Entre conférences, débats et dédicaces, le public découvrira une programmation riche et variée au cœur de la ville royale.
20/10/2025, 16:56
Autres articles de la rubrique Sortir
Un long-métrage entré en production racontera les dernières années de l'écrivain américain Ernest Hemingway, miné par l'alcool, des conflits familiaux et une paranoïa dévorante. L'arrière-petite-fille de l'auteur, Dree Hemingway, sera la productrice exécutive du film, intitulé The Hemingway Files.
07/11/2025, 09:37
Du 2 mai au 30 septembre 2026, le Pavillon Flaubert de Dieppedalle-Croisset (Seine-Maritime) exposera le travail du photographe Émile Zola. Le chef de file du naturalisme littéraire fut en effet un pratiquant passionné de cet art, qui faisait installer dans chacune de ses résidences un laboratoire afin de développer ses clichés...
04/11/2025, 12:02
La Galerie Robillard présente une exposition inédite des œuvres de Joanna Concejo, consacrée à l’édition illustrée du roman Le Vieux qui lisait des romans d’amour de Luis Sepúlveda, publiée aux éditions Tishina. Le public pourra découvrir près de 80 planches originales à Paris, du 6 au 12 novembre, avec un vernissage en présence de l’artiste le 5 novembre à partir de 18h. L’entrée est libre, au 38 rue de Malte, dans le 11ᵉ arrondissement.
04/11/2025, 11:06
La comédienne et sociétaire de la Comédie-Française Dominique Blanc a annoncé, dans les colonnes de L’Humanité, avoir adressé une lettre au président de la République pour restituer l’insigne d’officière de la Légion d’honneur, que lui avait remise François Hollande en 2014.
03/11/2025, 17:31
Dans le feuilleton des mégafusions hollywoodiennes, un détail a fait tiquer les cinéphiles : si le rapprochement Paramount–Warner Bros. Discovery (WBD) aboutit, le nouveau patron de Paramount, David Ellison, compterait s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour augmenter la cadence de films et de séries...
02/11/2025, 15:38
Du 1er au 15 novembre, la 8e édition de la Quinzaine des Librairies du Grand Est s’annonce comme un rendez-vous majeur pour les amoureux du livre. Près de 50 librairies indépendantes, réparties sur l’ensemble du territoire, s’uniront pour mettre à l’honneur la lecture sous toutes ses formes.
31/10/2025, 16:04
Cahier d’un retour au pays natal : c’est autour de cette œuvre phare d’Aimé Césaire, publiée en 1939, que s’articule l’exposition « Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre », présentée du 14 novembre 2025 au 10 janvier 2026 dans la salle historique de la Bibliothèque des Lettres de l’École normale supérieure – PSL. Un lieu hautement symbolique : c’est « sur les bancs de laquelle ce livre fut en partie écrit ».
30/10/2025, 13:28
Deux cents ans après son invention, l’écriture braille continue d’ouvrir les portes du savoir, de la culture et de l’autonomie. Le 13 novembre 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) célèbrera cette révolution toujours en marche lors du colloque Révolution Braille, placé sous le haut patronage du président de la République, en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati et de Santosh Kumar Rungta, président de l’Union mondiale des aveugles.
30/10/2025, 11:36
Pour sa 53e édition, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera une vaste rétrospective à Kazuo Umezz, figure emblématique du manga d’horreur disparu en octobre 2024. Intitulée Kazuo Umezz, conjurer la peur, l’exposition se tiendra au Musée d’Angoulême, du 29 janvier au 15 mars 2026.
28/10/2025, 12:10
Les Assises du livre numérique changent d’échelle : rebaptisées « Nouvelles Assises du livre et de l’édition », elles se tiendront le jeudi 4 décembre à la Bibliothèque nationale de France (site François-Mitterrand, Paris) autour d’un thème fédérateur : « Le pouvoir des livres ».
27/10/2025, 18:06
Du 29 octobre au 22 novembre 2025, la galerie Daniel Maghen, située au 36 Rue du Louvre, 75001 Paris, consacre une grande exposition à Bernard Cosendai, alias Cosey. L’auteur et dessinateur suisse y présentera plus de cent trente œuvres. Cet hommage coïncide avec la sortie de Yiyun (Le Lombard), son nouvel album inspiré d’un voyage entre les Alpes et Taïwan.
27/10/2025, 09:51
L’Association des correcteurs de langue française (ACLF) relance son cycle « Convergences », en partenariat avec Fontaine O Livres, pour une cinquième édition placée sous le signe du graphisme. Le premier rendez-vous, intitulé « Le texte part en maquette ! », se tiendra le mercredi 5 novembre 2025, de 18 h à 19 h 30, en visioconférence.
25/10/2025, 18:34
À Saint-Rémy-de-Provence, jusqu’au 1ᵉʳ mars 2026, l’espace Hôtel de Lagoy présente David Bowie, Mr Jones’ Long Hair, une exposition conçue comme un récit : 150 photographies dialoguent, entre autres, avec un panthéon d’auteurs — Cocteau, Burroughs, Fitzgerald, Hemingway, Aragon — pour montrer un Bowie que l’on lit autant qu’on le contemple.
23/10/2025, 18:09
Jusqu’au 24 janvier 2026, la Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP) consacre son exposition d’automne-hiver à Isao Takahata (1935-2018), figure essentielle de l’animation mondiale. Cofondateur du Studio Ghibli aux côtés de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki en 1985, il a marqué l’histoire du cinéma d’animation par une œuvre à la fois poétique, engagée et profondément novatrice.
23/10/2025, 17:39
La Bibliothèque nationale de France exposera prochainement quelques-unes de ses plus belles cartes, et celles conservées par de grandes institutions internationales, à l'occasion d'un événement exceptionnel. « Cartes imaginaires, imaginaire des cartes » investira l'établissement patrimonial du 24 mars 2026 au 19 juillet 2026.
23/10/2025, 14:41
Le musée Flaubert et d’Histoire de la médecine de Rouen consacre une exposition-dossier au peintre et illustrateur Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938), figure majeure de l’illustration de l’œuvre flaubertienne.
22/10/2025, 12:04
Du 13 au 15 novembre 2025, Paris accueillera « La Révolution Braille », un événement international organisé à l’occasion du bicentenaire de l’écriture tactile inventée par Louis Braille. Trois lieux emblématiques seront mobilisés : la Bibliothèque nationale de France, le Campus Louis Braille et le Panthéon.
22/10/2025, 10:40
Du 19 novembre 2025 au 15 mars 2026, l'exposition « Alechinsky, Balzac, Picasso, Rodin… Les voies ardentes de la création » réunit, à la Maison de Balzac, quatre figures majeures de la littérature et des arts autour d’un même thème : la persévérance créatrice. L’exposition met en lumière le travail, les doutes et les reprises incessantes qui jalonnent tout acte de création.
21/10/2025, 13:08
L'actrice, scénariste et réalisatrice Judith Godrèche tourne, du 20 octobre au 28 novembre, en Île-de-France et en Normandie, Mémoire de fille, une adaptation d'un roman d'Annie Ernaux paru en 2016 chez Gallimard. Devant sa caméra, la propre fille de la réalisatrice, Tess Barthelemy.
21/10/2025, 09:49
La Bibliothèque Gulbenkian célèbre ses 60 ans avec une journée d’étude consacrée aux échanges culturels entre la France et le Portugal. L’événement, organisé par la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian, se tiendra le vendredi 24 octobre à la Maison du Portugal – André de Gouveia, à la Cité internationale universitaire de Paris. Chercheurs, écrivains et universitaires y exploreront les passerelles intellectuelles, artistiques et littéraires qui unissent les deux pays.
20/10/2025, 16:10
Le comédien Vincent Fernandel et le pianiste Franck Ciup interprètent Variations d’amour de Marcel Pagnol à l’Espace Georges Bernanos, à Paris, les 13, 14 et 15 novembre, dans une mise en scène de Nicolas Pagnol. Le spectacle réunit, pour la première fois, des textes d’amour issus des pièces, films, romans et correspondances de l’écrivain, portés par la voix de Vincent Fernandel et les créations au piano de Franck Ciup.
20/10/2025, 15:08
À l’occasion de son 15ᵉ anniversaire, l’Association Auteurs des Hauts-de-France (ADAN) organise, le 11 novembre 2025, une Marche pour la Paix à Ors, dans le Cambrésis. En partenariat avec la municipalité, l’événement réunira poètes, artistes et citoyens autour d’un hommage au poète britannique Wilfred Owen, tué sur ces terres en 1918. Cette initiative, apolitique et ouverte à tous, veut rappeler la fragilité de la paix et la force de la mémoire.
20/10/2025, 11:35
Du 17 au 19 octobre 2025, l’Abbaye royale de Fontevraud accueillera la première édition de « Contretemps – Les rencontres qui parlent d’Histoire au présent », un nouveau rendez-vous culturel mêlant savoir, création et réflexion. Historiens, écrivains, philosophes et artistes se réuniront au cœur de l’Anjou pour interroger notre rapport au temps et à l’avenir, autour d’un thème inaugural : l’utopie et les visions du futur.
15/10/2025, 13:14
L'agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce l'ouverture d'un cycle de recherches, formations et actions autour des enjeux d’inclusivité, de diversité et d’égalité dans le secteur du livre. Le 6 novembre, à Venelles, un premier rendez-vous lancera ce mouvement d'ouverture et d'échange.
14/10/2025, 13:02
L’auteur Franck Thilliez rencontrera ses lecteurs le vendredi 17 octobre, de 17h30 à 19h30, à la librairie Le Furet du Nord de Roubaix. Cette séance de dédicace, organisée à l’occasion de la sortie de son roman jeunesse Le roman maudit publié aux éditions Auzou, est accessible sur inscription et réservée aux clients adhérents du programme Fidélité.
14/10/2025, 10:03
Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera en 2026 une grande exposition à l’œuvre de David Prudhomme. Intitulée La Vie d’un trait, cette rétrospective rassemblera plus de cent planches originales, des carnets, esquisses et croquis inédits. À travers ce parcours, le festival rendra hommage à un auteur qui, depuis plus de trente ans, explore le dessin sous toutes ses formes avec une curiosité et une liberté constantes.
14/10/2025, 10:00
Du 7 au 9 novembre 2025, Arles accueille la 42e édition des Assises de la traduction littéraire, organisées par ATLAS. Trois jours d’échanges, de conférences et d’ateliers où traducteurs, écrivains et lecteurs exploreront le thème « Traduire sous contraintes ». Entre censure, jeux de langue et défis formels, la manifestation invite à repenser la liberté créatrice qui naît parfois des entraves mêmes du langage.
13/10/2025, 17:18
Chaque mois, le musée de l’Orangerie ouvre la salle des Nymphéas à une rencontre entre littérature, musique et peinture. À partir d’octobre 2025, le cycle L’Écho des Nymphéas réunira des écrivains et écrivaines contemporains et des musiciens pour des lectures et créations musicales inspirées de l’œuvre de Claude Monet.
13/10/2025, 15:52
Sous les plafonds de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, le visiteur pénètre dans un monde d’enchantement et de symboles. Dragons, fées, ogres et licornes y côtoient sorcières et fantômes dans une exposition issue de L’Encyclopédie du Merveilleux, collection dirigée par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel Jeunesse.
11/10/2025, 17:50
Sous les voûtes de la médiathèque municipale de Tarentaize, à Saint-Étienne, les contes s’éveillent, s’incarnent et s’inversent. À l’occasion de la Fête du Livre 2025, l’exposition Il était plusieurs fois invite le public, du 16 septembre au 31 octobre, à redécouvrir ces récits qui ont façonné notre imaginaire collectif.
11/10/2025, 09:32
Ce vendredi 10 octobre, la Région Île-de-France donne le coup d’envoi de la 4ᵉ édition des Lectures à voix haute, un dispositif phare de sa politique de soutien au livre et à la lecture. L’événement sera lancé par Faten Hidri, déléguée spéciale chargée de l’éducation artistique et culturelle, à l’auditorium de la Région, à Saint-Ouen-sur-Seine.
10/10/2025, 09:58
Le géant américain Walt Disney Studios a acquis les droits d’adaptation de Impossible Creatures, la saga fantastique de l’auteure britannique Katherine Rundell, à l’issue d’une enchère estimée à plusieurs millions de dollars.
08/10/2025, 17:53
La Bibliothèque nationale de France (site Richelieu, salle Ovale) accueillera du 13 octobre 2025 au 8 juin 2026 la deuxième saison du cycle Chorégraphie pour une œuvre. Après une première série d’expériences chorégraphiques qui ont fait entrer le mouvement dans les collections, l’institution confie cette fois la direction artistique à Trajal Harrell. Le chorégraphe américain proposera une création en trois volets autour de Sonia Delaunay, Simone de Beauvoir et Édith Piaf.
08/10/2025, 12:48
Les Moomins, créatures imaginées par l’artiste finlandaise Tove Jansson, feront bientôt leur retour sur grand écran. Moomin Characters et le studio Annapurna annoncent en effet un film d’animation, réalisé et écrit par Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe. Ce projet, le premier long-métrage consacré aux Moomins produit aux États-Unis, convoque aussi la productrice Julia Pistor (Bob l'éponge, Les Razmoket).
08/10/2025, 11:47
Le 24 octobre 2025, le Cabaret Sauvage à Paris accueillera Résistances poétiques, un projet imaginé par Cyril Dion et Sébastien Hoog. Cette soirée réunira chanteurs, poètes et artistes autour d’un même élan : résister poétiquement face aux dérèglements du monde. Au programme, une conférence sonore, des concerts et des performances où l’art se fera manifeste de solidarité et de beauté partagée.
06/10/2025, 17:25
Commenter cet article