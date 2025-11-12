Evergreen Yeh : de la peinture à la BD, voyage entre mythes taiwanais et récits modernes

Quand on évoque la bande dessinée contemporaine taïwanaise, certains noms émergent avec évidence. Parmi eux, celui de Evergreen Yeh s’impose aujourd’hui comme une figure singulière : auteur-illustrateur né à Taïwan, il bâtit une œuvre qui mêle avec subtilité les héritages culturels, les formes graphiques hybrides et les préoccupations écologiques. Un profil idéal pour un festival qui souhaite s’écarter des sentiers balisés de la « BD mainstream ».

Formé à la peinture à l’huile à l’université de Melbourne, Yeh a d’abord œuvré dans l’univers de l’animation nippone avant de se consacrer pleinement à la création graphique.

Cette trajectoire témoigne déjà d’un métissage fertile : entre l’Asie et l’Océanie, entre le studio et l’atelier personnel, entre l’illustration pure et la narration séquentielle. Son œuvre s’ancre dans un monde visuel foisonnant — mais toujours mesuré.

Visions graphiques et hybrides

Chez Yeh, le trait est fluide, souvent ponctué d’aquarelles ou de lavis : les planches respirent, la texture importe autant que l’intrigue.

Mais ce qui frappe, c’est cette alliance de l’imaginaire et du réel. Les monstres issus de la mythologie taïwanaise, les esprits-arbres et les créatures dormantes se meuvent dans des décors organiques, peuplés de végétation et d’îles perdues. L’univers visuel évoque à la fois le folklore, l’animation japonaise et l’illustration contemporaine occidentale. Le tout sans effet gratuit : l’énigme écologique ou territoriale n’est jamais très loin.

Des récits à la croisée des mondes

Prenons Chroniques de l'île de l'éphémère (trad. Léa Chow, Editions Nazca): cette bande dessinée situe son action dans un futur post-écologique, sur une île-archipel menacée, inspirée par les cultures austronésiennes, où des protagonistes féminines interrogent la vie après la catastrophe. Le livre a été récompensé du Bronze Award lors du 15ᵉ Japan International Manga Award — preuve d’une reconnaissance internationale qui sort des circuits habituels.

De son côté, Lost gods - Maxa la sorcière aux yeux de chat (trad. Soline Le Saux, Patayo Editions) explore la quête d’un esprit-arbre emprisonné, confronté à sa forêt d’origine. Gabriel Montel, éditeur français, explique que ce type de récit « transporte le lecteur européen dans un univers de fantasy bâti sur Taïwan ».

Territoire et mémoire

L’écologie, le territoire, la mémoire profonde sont au cœur du travail de Yeh. L’île dans Chroniques devient symbole et terrain d’exploration : graines, récifs, forêts disparues, tout se noue autour d’une fragilité assumée. Puis, avec Lost Gods, c’est le sacré, l’esprit, le monstre (dans le sens de « l’autre ») qui surgissent et interrogent notre rapport aux lieux et aux légendes locales.

Lost gods - Maxa la sorcière aux yeux de chat

L’hybridation culturelle — entre Taïwan, Japon, Europe — nourrit ces récits sans jamais verser dans l’éclectisme superficiel : l’ensemble reste cohérent, porté par une ligne esthétique affirmée.

À l’heure où la bande dessinée est souvent réduite à l’éclat visuel ou à la frénésie narrative, Yeh propose une alternative : un rythme plus lent, une visualité qui appelle la méditation et une narration qui laisse respirer l’espace et le silence — l’espace comme territoire, le silence comme mémoire. Son œuvre ne se contente pas d’illustrer le spectaculaire : elle invite à réfléchir. Le lecteur est convié à accompagner un esprit-arbre vers sa forêt, à traverser une mer d’éphémères et d’îles troublées, à sentir le poids des mythes oubliés.

Il apporte une géographie peu explorée de la bande dessinée (Taïwan, Asie insulaire), une esthétique hybride (illustration/BD/animation) et un propos original (écologie, territoire, mythes). Son approche calme et contemplative peut créer un contraste stimulant avec des œuvres plus mainstream — et permettre des temps de discussion, d’atelier ou d’exposition autour de l’art du récit graphique nourri par la mémoire et le territoire.

Evergreen Yeh incarne une facette essentielle de la création contemporaine : celle qui accepte de prendre le temps, de tisser les liens entre traditions et innovations, entre les mythes d’hier et les enjeux d’aujourd’hui. Pour les lecteurs comme pour les organisateurs, sa présence est un signal : celui d’un art de bande dessinée ouvert, pluriel, et profondément humain. Un art qui ose « autre chose » — et qui le fait avec élégance.

Crédits photo : CNA

DOSSIER - 42e bd BOUM : un festival toujours gratuit et accessible à tous

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com