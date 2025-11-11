À Bordeaux, deux projections engagées au festival Lettres du monde 2025

À Bordeaux, le Cinéma Utopia accueille deux temps forts du programme : un hommage à Howard Zinn et une projection-rencontre autour du film Leila et les loups.

Heiny Srour : la mémoire insurgée des femmes arabes

Le dimanche 16 novembre à 11 h, le Cinéma Utopia Bordeaux projettera Leila et les loups (1984), long métrage majeur de la réalisatrice libanaise Heiny Srour.

Née en 1945, militante pour la décolonisation et l’émancipation des femmes, Srour a signé deux œuvres essentielles : L’heure de la libération a sonné (1974) et Leila et les loups.

Ce film, coproduit entre le Liban, la France, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas et la Suède, retrace le voyage d’une jeune femme à travers quatre-vingts ans d’histoire, révélant la mémoire effacée des femmes palestiniennes et libanaises.

La version restaurée en 4K sera suivie d’une conversation entre l’autrice Rim Battal et Touda Bouanani des éditions Intilak, qui portent la Collection Intilak, projet éditorial franco-maghrébin consacré aux textes de cinéma oubliés, notamment ceux des femmes cinéastes du monde arabe.

L’événement, organisé en partenariat avec Éducation Gaza 33, sera accompagné d’une table de vente tenue par la librairie La Machine à Lire (tarif : 5 €).

Howard Zinn : l’Amérique des oubliés

Une semaine plus tard, le dimanche 23 novembre à 14 h, Utopia accueillera la projection en avant-avant-première du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 (France, 2025, 1 h 37), en présence de Daniel Mermet, journaliste et co-réalisateur avec Olivier Azam.

Le film, dont la sortie nationale est prévue en 2026, prolonge la fresque documentaire Du pain et des roses, sortie dix ans plus tôt.

À travers la vie du militant et l’œuvre de l’historien américain Howard Zinn (1922-2010), ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, pacifiste et défenseur des droits civiques, cette seconde partie retrace les luttes d’émancipation du peuple américain, des années folles à la guerre du Vietnam, du rêve américain à la réalité sociale.

Humaniste hors dogme, Zinn s’était attaché à renverser le regard sur l’histoire officielle dans son ouvrage majeur, Une histoire populaire des États-Unis (1980, trad. Diniz Galhos), traduit dans le monde entier.

Une table de vente des éditions Agone, qui publient plusieurs de ses textes (Se révolter si nécessaire, Désobéissance civile et démocratie, Marx le retour…), accompagnera la projection. Les préventes seront disponibles à partir du 13 novembre à Utopia (tarif plein : 8 € ou abonnement).

Deux projections, une même exigence de mémoire

D’un côté, la quête féminine et politique d’Heiny Srour redonne corps à l’histoire occultée des femmes arabes ; de l’autre, la lecture sociale et engagée de Zinn met en lumière les luttes du peuple américain.

Ces deux films, portés par le même souci de justice et de transmission, s’inscrivent pleinement dans l’esprit de Lettres du monde, festival où la littérature, le cinéma et la pensée critique se conjuguent pour éclairer notre rapport à l’histoire — et peut-être, à notre propre liberté.

Informations pratiques

Festival Lettres du monde 2025 du 12 au 23 novembre 2025 à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine.Programme complet : lettresdumonde33.com

