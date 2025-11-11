Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible

John Boyne ouvre le bal avec le Prix du Roman Fnac et le clôt en beauté avec le Femina étranger (Les Éléments, trad. Sophie Aslanides). Les favoris de la fin août — Laurent Mauvignier, Nathacha Appanah, Emmanuel Carrère — ont tous décroché leur trophée, comme s’il suffisait de relire la presse culturelle pour connaître le palmarès avant l’heure.

Et au milieu de cette rentrée parfaitement calibrée, quelques fausses notes bienvenues : Laura Vazquez, Joseph Incardona et Mathilda Di Matteo, venus rappeler qu’il reste, dans la mécanique bien huilée des prix, quelques interférences imprévues.

Sous la surface des podiums et des couvertures, cette rentrée 2025 dessine pourtant une géographie littéraire très nette : une domination écrasante du roman (80 %) et, dans une moindre mesure, du récit (20 %), presque toujours ancré dans la mémoire, la famille ou la reconstruction de soi.

Côté maisons, les poids lourds tiennent toujours le pavé : Minuit avec Mauvignier (donc Madrigall), JC Lattès avec Boyne et Alani, Grasset avec Clermont-Tonnerre et Chalandon (cette fois le groupe Hachette).

Mais la rentrée doit aussi beaucoup à des structures plus singulières : Le Sous-sol, qui abrite la poétique Laura Vazquez, et Philippe Rey, qui place Ramsès Kefi et Joyce Maynard dans la lumière.

Les champions du consensus

En tête du tableau d’honneur, Laurent Mauvignier rafle tout : Goncourt, Prix Le Monde, Prix des Libraires de Nancy – Le Point, Prix Landerneau des lecteurs. La Maison vide, roman familial sur fond de silences et de honte, devient le cœur battant d’une rentrée obsédée par la mémoire et la filiation.

Derrière lui, Laura Vazquez crée la surprise avec Les forces, publié aux éditions du Sous-sol, récompensé par trois prix — Décembre, Blù Jean-Marc Roberts et Les Inrockuptibles. Une écriture poétique, exigeante, sans concession, qui déjoue les logiques de consensus et réaffirme la place de la littérature la plus singulière dans un paysage dominé par la gravité réaliste.

Dans le sillage de ces deux pôles — le consensuel et le disruptif —, d’autres titres moins attendus ont tiré leur épingle du jeu :

Le monde est fatigué de Joseph Incardona (Finitude), fable noire et sociale récompensée par le Prix des Deux Magots, et La bonne mère de Mathilda Di Matteo (L’Iconoclaste), Prix Talent Cultura, chronique populaire et pudique entre Marseille et Paris.

Deux romans plus libres, plus directs, qui déplacent le centre de gravité d’une rentrée jugée parfois trop homogène.

La fabrique de la gravité

Les romans primés les mieux notés ne sont pas les plus spectaculaires : Éclaircie de Carys Davies (trad. David Fauquemberg), La Maison vide de Laurent Mauvignier, Les éléments de John Boyne, La nuit au cœur de Nathacha Appanah, Kolkhoze d’Emmanuel Carrère, Le monde est fatigué de Joseph Incardona, Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi, La bonne mère de Mathilda Di Matteo...

Des textes sobres, écrits à hauteur d’homme, où la douleur n’explose pas, mais persiste.

C’est là que se fabrique la cohérence de la rentrée : non dans les salons feutrés, mais dans la réception patiente des lecteurs. La blogosphère, qu’on dit volontiers brouillonne, agit comme un baromètre : elle capte les émotions dominantes, les amplifie, puis les renvoie aux jurys.

Les prix littéraires viennent simplement confirmer ce que les lecteurs avaient déjà perçu : les mêmes émotions, les mêmes récits, les mêmes voix. Ils ne tranchent plus, ils valident.

Oui, cette année, on pouvait prédire le Goncourt

Souvenez-vous de cet article d’ActuaLitté : “Comment un stagiaire inventa l’algorithme qui prédit le prix Goncourt”. En 2025, inutile d’en rire : l’algorithme aurait eu bon. Laurent Mauvignier avait tout pour plaire au modèle prédictif. Une visibilité médiatique parfaite — de France Inter à Télérama, de Libération à Le Monde, sans le moindre creux d’attention. Un consensus critique sans nuages : pas une seule réserve, pas un « mais ».

Et des thèmes sur mesure : la filiation, la mémoire, la honte, le deuil — autrement dit, les fondamentaux du Goncourt moderne. On aurait pu tracer sa courbe de progression comme celle d’un titre boursier : stable, régulier, irrésistible. Le stagiaire visionnaire aurait simplement branché son tableur sur la presse culturelle et la blogosphère : résultat garanti.

L’effet Gouincourt

Ce qui frappe dans les autres prix, c’est la contagion douce du modèle Mauvignier. Pas une imitation, plutôt une atmosphère : une écriture retenue, un ton grave sans pathos, une sincérité morale qui fait consensus. Les jurys semblent désormais sensibles à ce qu’on pourrait appeler la littérature de la gravité apaisée.

Le Femina reste fidèle à son territoire : La nuit au cœur de Nathacha Appanah, roman de femmes, de filiation et de mémoire, où la lumière l’emporte sur l’oubli.

Le Médicis poursuit, lui, la veine introspective avec Kolkhoze d’Emmanuel Carrère, récit d’un deuil qui devient réflexion collective sur la représentation nationale.

Le Deux Magots se singularise en allant vers le noir : Le monde est fatigué de Joseph Incardona, satire sociale et désenchantée d’un monde saturé de conformisme.

Le Talent Cultura choisit le versant populaire avec La bonne mère de Mathilda Di Matteo, chronique vive et pudique où Marseille et Paris se croisent dans une même tension humaine.

Le Gouincourt, enfin, avec Jouer le jeu de Fatima Daas, rappelle que la gravité peut aussi s’écrire au féminin, dans une langue vibrante et confiante, entre désir, identité et affirmation de soi. Au fond, chaque prix choisit son registre émotionnel — le souvenir, la perte, la colère ou la tendresse — mais tous partagent une même tonalité : la gravité sans éclat.

Le « Gouincourt », c’est ça : la mécanique des résonances, cette façon qu’ont les prix de se répondre, chacun validant une nuance d’un même climat littéraire. Un prix, puis un autre, puis encore un, qui prolongent la même émotion — jusqu’à ce que la surprise devienne l’exception.

Conclusion : la mécanique des prix

Au terme de ce grand carrousel, tout le monde a raison. D’où ce titre, du Goncourt au Gouincourt — pour désigner ce moment où les prix littéraires, à force de s’accorder, finissent par sonner à l’unisson.

Les jurys pour leur sérieux, les critiques pour leur flair, les lecteurs pour leur intuition.

La rentrée 2025 restera celle de la gravité tranquille : des romans lucides, tendus, moraux, qui cherchent moins à innover qu’à tenir.

Un équilibre parfait — presque trop parfait — où le Goncourt n’est plus une surprise, mais une confirmation.

Un monde où le stagiaire d’ActuaLitté aurait eu raison : le Goncourt se prédit – presque aussi efficacement que la météo, et tout aussi scientifiquement.

Avec, de temps en temps, une éclaircie.

Crédits photo : Laurent Mauvignier - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com