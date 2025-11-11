David Szalay, Booker Prize 2025 pour Flesh : triomphe d’un roman viscéral

Publié chez Jonathan Cape, Flesh suit István, un homme d’origine hongroise dont l’existence, marquée par le passage du temps, oscille entre désir, solitude et ascension sociale. De son adolescence dans un lotissement de province jusqu’aux cercles des ultra-riches londoniens, Szalay esquisse une fresque sur la fragilité du corps et la quête de sens dans un monde dominé par l’argent et le pouvoir.

L’auteur confiait récemment avoir voulu « écrire sur la vie comme expérience physique », une ambition rare dans le paysage littéraire contemporain.

Écriture d’une sobriété radicale

Le jury, présidé par le romancier Roddy Doyle — lui-même lauréat du Booker en 1993 —, a salué « un livre sombre, mais d’une joie de lecture singulière ». Il a décrit Flesh comme un texte où « chaque mot compte, et les silences en disent autant que les phrases ». Les cinq juges, parmi lesquels Sarah Jessica Parker et Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, ont longuement débattu avant de désigner l’œuvre gagnante parmi 153 romans en lice.

Plébiscité par la critique dès sa parution, Flesh figurait parmi les favoris des bookmakers. Le Guardian y voyait « une œuvre métaphysique sur l’indicible », tandis que le Financial Times saluait un roman « émouvant, lucide et courageux ». Même la chanteuse Dua Lipa, via son club de lecture Service95, l’avait désigné comme « l’un des livres les plus stupéfiants qu’elle ait jamais lus ». Autant de voix qui annonçaient, déjà, la consécration.

La remise du prix s’est tenue à Londres, à Old Billingsgate, lors d’une soirée retransmise sur la BBC et en direct sur les réseaux sociaux du Booker Prize. Présentée par la journaliste Samira Ahmed, la cérémonie a rassemblé une foule d’auteurs et de personnalités du monde culturel, de Zadie Smith à Sarah Jessica Parker, en passant par Lenny Henry et Ruth Jones. Un extrait du roman, interprété par le musicien Stormzy, y a été projeté.

Depuis plus d’un demi-siècle, le Booker Prize distingue les écrivains qui renouvellent la fiction anglophone. Après Salman Rushdie, Hilary Mantel ou Margaret Atwood, David Szalay rejoint cette lignée d’auteurs qui marquent durablement le paysage littéraire. Son roman, à la fois précis et bouleversant, semble rappeler une évidence : dans la chair du réel se cache encore la plus grande des littératures.

Crédits photo : David Szalay © Jonas Matyassy

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com