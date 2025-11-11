La place d’un écrivain n’est pas en prison” : La Grande Librairie dédiée à Boualem Sansal

Kamel Daoud, est l’un des premiers à avoir dénoncé sans réserve l’emprisonnement de Boualem Sansal. Prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), roman qui revenait sur la guerre civile qui déchira son pays entre 1992 et 2002, farouche critique du régime et des dogmes religieux, il est lui aussi considéré comme une voix dissidente en Algérie. Il nous éclairera notamment sur les complexités politiques et diplomatiques de l’emprisonnement de son compatriote et ami.

À ses côtés, une autre romancière et journaliste dont la famille vient aussi d’Algérie et sur laquelle elle a écrit : la jeune Lilia Hassaine, qui, dans Soleil amer (Gallimard) racontait l’intégration des populations algériennes au sein de la société française. Deux romanciers, donc, de la rencontre. Du lien. Et du métissage.

Daniel Pennac fait également partie des soutiens de la première heure et s’est toujours positionné comme un fervent défenseur de la liberté d’expression. Dans un discours, prononcé le 18 février 2025 à L’institut du Monde Arabe, le père de la Saga Malaussène appelait le Président Algérien Abdelmadjid Tebboune à rendre sa liberté à Boualem Sansal au nom de « l’amour de l’intelligence » et de « la douceur humaine ».

La journaliste et écrivaine Florence Aubenas sait mieux que quiconque ce que coûte la liberté. Sa détention de cinq mois en Irak, il y a vingt ans, avait mobilisé l’opinion publique et fait d’elle un symbole. De quoi Boualem Sansal est-il devenu l’incarnation ? Pour Abnousse Shalmani, journaliste et romancière, il incarne précisément les Lumières face à l’obscurantisme. Née en Iran, naturalisée française, elle a la révolte chevillée au corps, célèbre l’esprit critique et pourfend l’oppression sous toutes ses formes.

Les éditeurs de Boualem Sansal, Jean-Marie Laclavetine et Antoine Gallimard viendront nous parler de son œuvre féroce, courageuse et passionnée. Du Serment des barbares, son premier roman, à 2084 en passant par Le village de l’Allemand, ils évoqueront sa langue puissante et novatrice. Une langue à découvrir ou à redécouvrir de toute urgence. Car lire ou relire Boualem Sansal : c’est le soutenir !

Ce ne sont pas nos libraires qui diront le contraire ! Cette semaine, Philippe Touron et Constance Bernard-Rousseau nous ouvriront les portes de la librairie « Le Divan » (Paris, XVe) pour mettre à l’honneur des livres de Boualem Sansal. Quant à Yann Courtiau de la librairie « Le temps d’un livre » à Genève et Maritza Boghossian de la librairie « Pleine Lune » à Tassin-la-Demi-Lune (69) nous parleront de l’œuvre d’écrivains ayant eux aussi connu la prison.

Enfin, rendez-vous avec Éric Fottorino qui a fait lire aux élèves du club de lecture du Collège Danton de Levallois-Perret Vie et destin de Vassili Grossman. Roman dont le manuscrit fut confisqué par le KGB au début des années 1960, avant d’être introduit clandestinement en Occident où sa publication, en 1980, fut un évènement ! À mercredi, lisez bien !

