La place d’un écrivain n’est pas en prison” : La Grande Librairie dédiée à Boualem Sansal

Depuis les premiers jours de son incarcération, il y a presque un an, chaque Grande Librairie s’ouvre par un soutien à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Cette semaine, l'émission lui est dédiée. Parce que la place d’un écrivain n’est pas en prison. Rendez-vous à 21h05 sur France 5, ce 12 novembre.
Kamel Daoud, est l’un des premiers à avoir dénoncé sans réserve l’emprisonnement de Boualem Sansal. Prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), roman qui revenait sur la guerre civile qui déchira son pays entre 1992 et 2002, farouche critique du régime et des dogmes religieux, il est lui aussi considéré comme une voix dissidente en Algérie. Il nous éclairera notamment sur les complexités politiques et diplomatiques de l’emprisonnement de son compatriote et ami.
À ses côtés, une autre romancière et journaliste dont la famille vient aussi d’Algérie et sur laquelle elle a écrit : la jeune Lilia Hassaine, qui, dans Soleil amer (Gallimard) racontait l’intégration des populations algériennes au sein de la société française. Deux romanciers, donc, de la rencontre. Du lien. Et du métissage.
À LIRE - Le paradoxe Sansal : couronné pour son œuvre, emprisonné pour ses mots
Daniel Pennac fait également partie des soutiens de la première heure et s’est toujours positionné comme un fervent défenseur de la liberté d’expression. Dans un discours, prononcé le 18 février 2025 à L’institut du Monde Arabe, le père de la Saga Malaussène appelait le Président Algérien Abdelmadjid Tebboune à rendre sa liberté à Boualem Sansal au nom de « l’amour de l’intelligence » et de « la douceur humaine ».
La journaliste et écrivaine Florence Aubenas sait mieux que quiconque ce que coûte la liberté. Sa détention de cinq mois en Irak, il y a vingt ans, avait mobilisé l’opinion publique et fait d’elle un symbole. De quoi Boualem Sansal est-il devenu l’incarnation ? Pour Abnousse Shalmani, journaliste et romancière, il incarne précisément les Lumières face à l’obscurantisme. Née en Iran, naturalisée française, elle a la révolte chevillée au corps, célèbre l’esprit critique et pourfend l’oppression sous toutes ses formes.
Les éditeurs de Boualem Sansal, Jean-Marie Laclavetine et Antoine Gallimard viendront nous parler de son œuvre féroce, courageuse et passionnée. Du Serment des barbares, son premier roman, à 2084 en passant par Le village de l’Allemand, ils évoqueront sa langue puissante et novatrice. Une langue à découvrir ou à redécouvrir de toute urgence. Car lire ou relire Boualem Sansal : c’est le soutenir !
Ce ne sont pas nos libraires qui diront le contraire ! Cette semaine, Philippe Touron et Constance Bernard-Rousseau nous ouvriront les portes de la librairie « Le Divan » (Paris, XVe) pour mettre à l’honneur des livres de Boualem Sansal. Quant à Yann Courtiau de la librairie « Le temps d’un livre » à Genève et Maritza Boghossian de la librairie « Pleine Lune » à Tassin-la-Demi-Lune (69) nous parleront de l’œuvre d’écrivains ayant eux aussi connu la prison.
ARCHIVE 2024 - Algérie : la libération de Boualem Sansal refusée
Enfin, rendez-vous avec Éric Fottorino qui a fait lire aux élèves du club de lecture du Collège Danton de Levallois-Perret Vie et destin de Vassili Grossman. Roman dont le manuscrit fut confisqué par le KGB au début des années 1960, avant d’être introduit clandestinement en Occident où sa publication, en 1980, fut un évènement ! À mercredi, lisez bien !
Le vendredi 7 novembre à 23h, l'émission Au bonheur des livres annonce un programme « Au nom du père et de la mère ». Claire Chazal a en effet invité deux auteurs qui se penchent sur leur généalogie et des figures familiales.
07/11/2025, 11:36
La plateforme de diffusion à la demande M6+, lancée en 2024 par le groupe M6 (RTL Group, Bertelsmann), fait une place à des animes d'Anime Digital Network (ADN, groupe Média-Participations). Au sein du catalogue, quelques poids lourds venus du manga, comme Dragon Ball, d'après le manga d'Akira Toriyama (trad. Fédoua Lamodière, Glénat), ou Berserk, tiré de l'œuvre de Kentarō Miura (trad. Anne-Sophie Thévenon, Glénat).
06/11/2025, 09:33
Le vendredi 28 novembre prochain, France 5 réserve une soirée complète à l'écrivain Joseph Kessel, figure de l'écrivain aventurier et engagé, notamment, dans la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Le film L’Armée des ombres (Jean-Pierre Melville, 1969), adapté de son roman paru en 1943, sera suivi par un documentaire inédit de Patrick de Saint-Exupéry, Joseph Kessel, la mallette de l'ogre.
05/11/2025, 09:25
Cette semaine, La Grande Librairie s’interroge : que nous transmettent nos anciens ? À travers récits intimes, hommages familiaux et secrets longtemps tus, les écrivains invités, de Jean-Christophe Grangé à Léonor de Récondo, de Fatou Diome à Raphaël Sigal, explorent la mémoire, l’amour et l’héritage des générations passées.
03/11/2025, 16:38
France 5 consacre un documentaire inédit à Henry de Monfreid, écrivain, photographe et navigateur légendaire, dans le cadre de La case du siècle, dimanche 16 novembre à 22h35. Réalisé par Valérie Manns, ce film s’appuie sur un riche matériel d’archives, dont plusieurs centaines de photographies colorisées par Monfreid lui-même, et sur sa correspondance.
28/10/2025, 16:30
Le 16 novembre prochain, l'émission 13h15 le dimanche reviendra sur l'une des affaires les plus énigmatiques du 9e art : le vol de 250 planches originales signées Edgar P. Jacobs, créateur de Blake et Mortimer. À la fin des années 2000, ces pièces rarissimes se retrouvent vendues aux enchères...
28/10/2025, 15:21
Comment se reconstruire après un traumatisme ? Cette semaine dans La Grande Librairie, on interroge la résilience et le pari des mots, des récits, de la littérature pour s’en sortir. De la résilience à la rédemption, de la musique à la justice, ces ouvrages explorent les chemins multiples de la reconstruction. De Boris Cyrulnik à Aurélie Silvestre, d’Agnès Desarthe à Antoine Sénanque, chacun rappelle le pouvoir des mots et de l’art pour comprendre, apaiser et, peut-être, réapprendre à vivre.
27/10/2025, 13:13
Vendredi 24 octobre à 23h, Claire Chazal proposera un nouveau numéro d’Au bonheur des livres, placé sous le signe de l’imagination romanesque et de ses héroïnes. Deux invités pour célébrer cette veine littéraire : Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Joseph Incardona.
22/10/2025, 15:53
Tournée en début d'année, la mini-série Désenchantées, supervisée par Claire Kanny et Solenn Le Priol, sera diffusée dès le jeudi 23 octobre sur france.tv et le mercredi 12 novembre à 21h10 sur France 2. La production est tirée du livre homonyme de Marie Vareille.
22/10/2025, 15:50
À Nuremberg, la fine fleur du journalisme et de la littérature a partagé pendant plusieurs mois le même château, celui de Faber-Castell, pour rendre compte de l’horreur des crimes nazis. Dans Au cœur de l'histoire, le procès de Nuremberg, l'auteur Alfred de Montesquiou propose un regard inédit sur le « procès du siècle ». Un documentaire en deux parties, diffusé sur Arte le mardi 18 novembre 2025 à 21h et sur arte.tv du 11 novembre 2025 au 17 mai 2026.
22/10/2025, 11:06
Anna Cabana et Gérard Holtz consacrent un numéro de l'émisson « Le Banquet » à un sujet emblématique de l’automne culturel français : les prix littéraires. Intitulée « Les prix littéraires, cette passion française », l’émission réunit Amélie Nothomb, Hervé Le Tellier, Muriel Beyer et Jules Stimpfling pour débattre de cette institution mêlant littérature, reconnaissance et médiatisation. Le programme sera diffusé les 7, 9, 11 et 14 novembre sur LCP, avant d’être disponible en replay jusqu’en 2027.
21/10/2025, 16:49
Comment écrire la France ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, on s’interroge sur ce que veut dire être Français et on met la lumière sur des territoires qu’on n’a pas l’habitude de lire…
21/10/2025, 09:59
France 3 Occitanie diffusera, le jeudi 6 novembre prochain à 23h, L'éloge de la rature, un documentaire de Lucie Lahoute et Stéphane Miquel, produit par Keren Production et France Télévisions. En 52 minutes, il vient rappeler que la création flirte souvent avec l'échec, l'erreur, avant l'éventuelle correction...
16/10/2025, 09:42
Lundi 3 novembre à minuit, France 3, La1ere.fr et france.tv diffuseront un documentaire consacré à Loïc Léry, ancien braqueur devenu écrivain. Réalisé par Sonia Medina et Stéphane Krausz, ce film de 52 minutes retrace le parcours hors du commun de l’auteur du Gang des Antillais, passé de la criminalité à la littérature. À travers son récit, il évoque la prison comme une école de rédemption et de réflexion, et la manière dont l’écriture lui a offert une seconde vie.
15/10/2025, 17:33
Les créatures tachetées imaginées par André Franquin reviennent sur les écrans. Une nouvelle série d’animation 3D, coproduite par Ellipse Animation et Belvision avec la participation de Gulli, sera disponible à partir du 24 octobre 2025 sur M6+ et sur l’application Gulli. Intitulée simplement Les Marsupilami, la série met en scène trois jeunes marsupilamis, Hope, Punch et Twister, dans un décor urbain inspiré d’une métropole sud-américaine.
15/10/2025, 11:32
Le tournage du téléfilm Les justicières de Saint-Flour, adaptation du roman homonyme de Sylvie Baron, a commencé le 14 octobre dernier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Réalisé par Anne Péjean et produit par Delante Productions, la production a confié à Cécile Bois et Léonie Simaga ses rôles principaux. Le téléfilm sera diffusé sur France Télévisions. Le tournage se poursuivra jusqu’au 7 novembre.
15/10/2025, 10:45
Diffusé le 3 novembre 2025, à la veille de la remise du Prix Goncourt 2025, un documentaire de 54 minutes, écrit et réalisé par Myrtille Serre et Jérémy Frey, se penchera sur sa déclinaison pour les personnes détenues. Depuis 2022, un Prix Goncourt des détenus est en effet décerné, chaque année.
15/10/2025, 09:34
Cette semaine dans La Grande Librairie, de l’amour, du rire et du lien. D'Alain Mabanckou à John Fante, en passant par Sarah Chiche, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patrick Modiano et Christian Mazzalai, Camille Bordas et Thomas VDB
13/10/2025, 15:55
France Télévisions annonce le début du tournage du téléfilm Notre fils, écrit par Vincent Robert et inspiré de son propre livre, L’île aux deux paons, récit d’une adoption homoparentale, paru en 2021 au Lys bleu et bientôt réédité chez StudioFact Éditions.
10/10/2025, 09:31
Une nouvelle série s'annonce, sur Lumni, la plateforme éducative numérique de France Télévisions. Dès le mardi 14 octobre prochain, les premiers épisodes de La Caravane Lumni seront disponibles : vingt enfants âgés de 8 à 12 ans y présenteront leurs coups de cœur littéraires du moment.
09/10/2025, 09:50
Ce vendredi 10 octobre à 23h, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal en partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, réunit deux écrivains majeurs de la littérature contemporaine : Rachid Benzine et David Diop.
08/10/2025, 17:25
France 3 Corse ViaStella inaugure un nouveau créneau consacré à l'histoire et au patrimoine avec l'émission Temps d'Histoire, proposée et présentée par Dominique Lanzalavi. Un vendredi par mois, il recevra des spécialistes en plateau pour échanger sur des périodes et des questions historiques. Avec, comme cadre, la bibliothèque Fesch d'Ajaccio.
08/10/2025, 12:15
Sur arte.tv dès le 27 octobre et à l’antenne du 3 au 5 novembre 2025, ARTE présente Mondes sauvages, une série documentaire en trois volets inspirée de la collection éponyme publiée chez Actes Sud.
07/10/2025, 17:21
Cette semaine, La Grande Librairie explore notre soif de lumière et de sens. De la foi à l’art, de la photographie à la littérature, cinq voix singulières interrogent la spiritualité sous toutes ses formes, entre croyance, résilience et quête d’absolu.
06/10/2025, 16:58
Vilipendés lors de leur publication avant d’être reconnus comme des chefs-d’œuvre, certains livres continuent de troubler, de diviser et d’inspirer. La collection documentaire Arte « Les grands romans du scandale » revient pour une sixième saison et explore trois histoires littéraires marquées par la transgression et l’engagement. Trois récits puissants qui, des décennies après leur parution, n’ont rien perdu de leur acuité.
02/10/2025, 14:33
France 3 annonce, à partir du dimanche 19 octobre, à 21h10, la diffusion de la saison 5 de la série Les enquêtes de Dan Sommerdahl, inspirée des livres de l'autrice danoise Anna Grue. Quatre épisodes d'une durée de 90 minutes sont prévus.
01/10/2025, 10:27
Okoo, l’offre jeunesse de France Télévisions, continue d’éveiller les plus jeunes aux enjeux environnementaux et au développement durable. À l’occasion des vacances scolaires, la plateforme met en avant une création 100 % française : Compostman et moi.
30/09/2025, 17:20
La série Les Détectives du Yorkshire, signée par Julia Chapman et publiée en France par les éditions Robert Laffont dans des traductions de Dominique Haas et Stéphanie Leigniel, fait son retour sur France 3. Tel épris (ira se faire pendre), nouvel épisode de Rendez-vous avec le crime, sera diffusé le mardi 14 octobre à 21h10.
30/09/2025, 09:31
Vous êtes-vous déjà dit qu’un classique faisait partie de votre vie ? Ces livres qui, un jour, nous ont bouleversés, éclairés ou accompagnés dans nos choix, ces voix du passé qui continuent de résonner aujourd’hui… Cette semaine, La Grande Librairie vous invite à redécouvrir ces textes intemporels qui n’ont rien perdu de leur puissance. Redonnons vie à nos classiques, relisons-les, partageons-les. Rendez-vous le mardi 1er octobre à 21h sur France 5, et en streaming sur le site de France TV.
29/09/2025, 13:49
Coproduction Ripley Films et Merlin Productions (Mediawan), la mini-série en quatre épisodes Le parfum du bonheur adapte le roman (presque) éponyme de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, paru chez Fayard en 2017. Déjà disponible sur france.tv, l'adaptation sera diffusée à la télévision à partir du 8 octobre, sur France 2.
26/09/2025, 10:50
Claire Chazal accueille pour ce nouveau numéro de « Au bonheur des livres », deux romanciers formidables et bien connus, Régis Jauffret et Justine Lévy, qui ont en commun, comme beaucoup d'écrivains de cette rentrée littéraire, de consacrer leur nouveau livre aux liens familiaux, et plus particulièrement à leur mère défunte.
25/09/2025, 12:34
France 2 diffusera le dimanche 12 octobre à 21h10 Sur les chemins noirs, adaptation du récit de Sylvain Tesson par Denis Imbert, porté à l’écran par Jean Dujardin. Inspiré d’une histoire vraie, ce voyage à travers la France raconte la reconstruction d’un écrivain explorateur après un grave accident.
24/09/2025, 16:36
Paru en 2018 dans la collection blanche, Le discours marquait le retour de Fabrice Caro aux éditions Gallimard, douze ans après Figurec. Le succès fut au rendez-vous, avec une déclinaison au cinéma (Laurent Tirard, 2020), mais aussi sur les planches. France 4 et france.tv diffusent une captation de cette pièce.
23/09/2025, 09:34
Particulièrement remarqué à l'occasion de la rentrée littéraire 2020, le récit autobiographique du rappeur Gringe, Ensemble, on aboie en silence (HarperCollins) est en cours d'adaptation par Maxime Cormier et Guillaume Scaillet. La diffusion est attendue sur France Télévisions.
22/09/2025, 10:26
Le 22 janvier 2026, Netflix dévoilera Kaguya, princesse cosmique, un film d’animation musical original signé Shingo Yamashita. L’animateur japonais, connu pour ses séquences spectaculaires sur les génériques de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man ou encore Urusei Yatsura, signe ici son premier long-métrage.
10/11/2025, 13:07
L'acteur et metteur en scène Éric Ruf investit la station France Culture, en cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 novembre, et plus particulièrement deux programmes, « L'Instant poésie » et « Lectures du soir ». Mais la station accueille également Pénélope Bagieu et Lola Lafon, Aurélie Olivier ou encore Oliver Le Cour Grandmaison...
10/11/2025, 09:22
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. Surnommé The House, Christ Church, fondé au XVIe siècle, est l’un des plus vénérables colleges de l’université d’Oxford. Un historien britannique fait le portrait, pas toujours tendre, de huit des dons les plus réputés qui y ont enseigné l’histoire sur une période allant de la veille de la Première Guerre mondiale jusqu’aux lendemains de la Seconde. Food for thought.
08/11/2025, 11:38
Peut-on offrir Les Cahiers d’Esther à un enfant de 8 ans ? À partir de quel âge lire Captive, la célèbre dark romance de Sarah Rivens ? Et l'histoire de Boucle d’or et les trois ours, est-ce vraiment judicieux dès 3 ans — ou alors avant, pour les amateurs de contes du soir ? Babelio Jeunesse a la réponse... celles des lectrices et lecteurs.
07/11/2025, 17:04
Sous les sables brûlants du Pérou, des figures géantes dessinées à même la terre fascinent les scientifiques depuis des décennies. Ces tracés, visibles seulement du ciel, ont trouvé leur plus fervente interprète en Maria Reiche, mathématicienne allemande exilée au Pérou, qui consacra sa vie à en percer le mystère.
04/11/2025, 17:33
Le 5 novembre 2025, jour de la remise du Prix Goncourt, marque aussi la naissance d’Open Book, un podcast littéraire d’un genre singulier. Porté par Agathe Le Taillandier, journaliste passée par Radio France et Louie Média, le programme entend « donner la part belle aux contre-récits » et placer l’intimité au centre de la conversation littéraire.
04/11/2025, 13:01
Chaque semaine, le magazine ELLE et Louie Media s’associent pour offrir aux auditeurs un nouveau voyage littéraire à la tombée de la nuit. Dans Nocturne, Olivia de Lamberterie présente une œuvre avant d’en confier la lecture à une voix familière du paysage culturel français.
03/11/2025, 12:14
Le Prix Goncourt mobilisera l'attention cette semaine, mais la littérature ne s'arrête pas aux récompenses de la rentrée. France Culture l'a bien compris, et la station multiplie, dans sa grille, les occasions d'évoquer les auteurs, les textes et les imaginaires. Cette semaine, Laurent Gaudé, Sophie Benech, Grégory Le Floch ou Felwine Sarr sont conviés.
03/11/2025, 09:45
Le héros interstellaire Buck Rogers, l’un des piliers de la SF pulp, reprendra du service : Legendary Pictures, à qui l’on doit notamment la saga Dune, relance une adaptation majeure du personnage, incarné en littérature dès 1928 par Philip Francis Nowlan. Une annonce d'octobre dernier révèle que le scénariste Zeb Wells (co-auteur de Deadpool & Wolverine) est attaché au projet.
02/11/2025, 09:55
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. De Vienne à Berlin, de Freud à Gropius, l’Europe d’avant le nazisme bouillonnait d’idées, d’arts et de révolutions intellectuelles. Mais tandis que le continent façonnait la modernité, il préparait aussi ses dérives : populismes renaissants, débats identitaires, utopies technologiques et interrogations métaphysiques.
01/11/2025, 08:00
Sous la neige de Nancy, un homme reconnaît une silhouette. Dressée au-dessus de la ville, la statue du sergent Blandan, héros officiel de la conquête de l’Algérie, surgit devant lui comme un spectre. Cet homme, c’est Malek, un réalisateur algérien exilé en France. Enfant, il la voyait déjà à Boufarik, trônant sur son piédestal au cœur de l’Algérie coloniale. Des décennies plus tard, la sculpture semble avoir traversé la Méditerranée pour continuer de le hanter.
30/10/2025, 15:30
Le troisième numéro du Papier Déchaîné est sorti. Cet apériodique annuel de l’Association pour l’écologie du livre s’empare cette fois de la notion d’écologie symbolique, clôturant ainsi un cycle de réflexion consacré aux trois piliers de son action : l’écologie matérielle, l’écologie sociale et l’écologie symbolique. Après avoir exploré la chaîne du livre dans sa dimension physique et humaine, cette nouvelle parution s’aventure du côté de l’imaginaire, du langage et de la création – ces territoires où se joue aussi notre rapport au monde. Rien que cela, oui !
30/10/2025, 15:23
Les moustaches frémissent, les Romains tremblent : les deux Gaulois les plus célèbres de la bande dessinée font leur grand retour. Astérix & Obélix : Mission Babylone, le nouveau jeu signé Balio Studio et édité par Microids, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
30/10/2025, 11:56
Depuis quelques mois, les réseaux sociaux ne sont plus seulement des vitrines pour les éditeurs : ils deviennent des points de vente à part entière. TikTok, fort de son influence sur les tendances littéraires, a ouvert la voie avec sa fonctionnalité TikTok Shop. Dans ce sillage, IziBook, la solution e-commerce développée par Nuxos Publishing Technologies, se positionne comme un acteur clé de cette mutation.
29/10/2025, 12:30
Le studio américain Blumhouse, spécialiste du cinéma d’horreur, a remporté les droits d’adaptation de Something Is Killing the Children, la célèbre série de comics de James Tynion IV et Werther Dell’Edera publié par Boom! Studios. Après plusieurs tentatives avortées à Hollywood, le projet renaît sous la houlette de Jason Blum, qui prévoit à la fois un film en prises de vues réelles et une série télévisée d’animation pour adultes.
27/10/2025, 14:51
Comme chaque semaine, Books propose une sélection d’articles où la lecture devient une clé de compréhension du monde contemporain. Au programme : une méditation sur la disparition annoncée des librairies indépendantes face aux géants du numérique ; les souvenirs d’un grand éditeur espagnol, Enrique Murillo, qui dévoile les coulisses d’un métier en mutation ; une exploration historique des origines et des paradoxes du mot « antisémitisme » signée Mark Mazower... et plus encore
25/10/2025, 09:38
Johnny Depp fera son retour au premier plan dans Ebenezer: A Christmas Carol, nouvelle adaptation du conte de Charles Dickens mise en scène par Ti West et portée par Paramount Pictures. Le film, écrit par Nathaniel Halpern (Tales from the Loop, Legion), est annoncé pour une sortie le 13 novembre 2026.
24/10/2025, 18:09
La plateforme de vidéo à la demande Netflix a remporté des enchères serrées pour les droits de diffusion d'une série tirée de la bande dessinée Black Hole, de Charles Burns. Jane Schoenbrun, réalisateurice et scénariste (I Saw the TV Glow), sera derrière la caméra.
24/10/2025, 15:52
Audrey Fleurot viendra concurrencer Pierre Niney, le chouchou du cinéma français, en proposant sa propre version du roman d'Alexandre Dumas. Le tournage de La Comtesse de Monte-Cristo, une mini-série en huit épisodes portée et produite par la star de HPI, vient de débuter.
21/10/2025, 10:51
Quels auteurs et autrices feront entendre leurs voix, cette semaine, sur France Culture ? La radio publique offre une fois encore une belle place à la littérature, sous toutes ses formes. Romans, essais, poésie, bande dessinée seront ainsi évoqués, à l'occasion de chroniques, d'entretiens, de lectures ou bien de fictions radiophoniques...
20/10/2025, 09:27
C’est une des sorties les plus intrigantes de la phase 6 du Marvel Studios Cinematic Universe (MCU) : Wonder Man, centré sur le personnage de Simon Williams, renversera les codes habituels du super-héros. La série, attendue pour décembre 2025 (une fenêtre récemment réajustée au 27 janvier 2026 dans certains médias) sur Disney +, s’annonce comme une sorte de satire hollywoodienne — tout en restant raccord avec l’univers Marvel.
19/10/2025, 10:39
Ce 17 octobre 2025, Netflix lance une nouvelle adaptation de Roald Dahl sur sa plateforme avec Les Deux Gredins (The Twits), rejoignant ainsi d’autres projets précédents comme les courts-métrages de Wes Anderson, tirés de l'oeuvre du Britannique.
17/10/2025, 13:33
Ce mercredi 15 octobre marquait la naissance d’une nouvelle venue dans la galaxie Radio France : Mon petit France Inter, une radio « joyeuse et ludique à partager en famille... ou à savourer seul comme un grand ! ». Disponible en direct sur l’application Radio France, elle s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, mais promet d’enchanter aussi les adultes.
16/10/2025, 11:25
C’est une page de l’histoire du service public de la consommation qui s’apprête à se tourner. Le gouvernement a décidé de liquider l’Institut national de la consommation (INC), établissement public qui édite depuis plus d’un demi-siècle le magazine 60 millions de consommateurs. La mesure, inscrite dans le projet de budget du gouvernement Lecornu II, prévoit la dissolution de l’institution d’ici au 31 mars 2026, selon un document budgétaire consulté par l’AFP.
14/10/2025, 18:07
Le célèbre auteur jeunesse américain R.L. Stine, connu dans le monde entier pour ses séries Chair de poule (Goosebumps) et Fear Street, voit une nouvelle de ses œuvres adaptée à l’écran. Le studio canadien Limestone Animation développe actuellement une version animée de sa série Stinetinglers, une anthologie horrifique.
14/10/2025, 13:03
France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...
13/10/2025, 11:16
Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle et Alain Mabanckou, c’est désormais Denis Podalydès qui rejoint France Inter pour incarner la série Les Admirations littéraires, diffusée le dimanche à 19h15. Il proposera deux émissions exceptionnelles, programmées les 19 et 26 octobre, consacrées à Pierre Corneille et Laurent Mauvignier.
10/10/2025, 12:52
Du lundi 6 au dimanche 12 octobre, la station France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, avec les présences attendues de Laurent Mauvignier, Léonor de Récondo ou encore Nassera Tamer. Mais les ondes diffuseront aussi les échos du Prix Nobel de Littérature et des Rendez-vous de l’histoire à Blois.
06/10/2025, 15:12
François Civil sera à l'affiche d'une mini-série adaptée du roman de Charles Dickens Un Conte de deux villes (trad. Laure Terilli, Archipoche), dévoile Deadline. Il sera accompagné par Kit Harington et Mirren Mack. Créée et écrite par Daniel West (Top Boy) et réalisée par Hong Khaou, cette production, commandée par MGM+ et la BBC, est portée par Federation Stories et Thriker Films. Elle sera diffusée l’année prochaine.
01/10/2025, 12:58
La SCELF (Société civile des éditeurs de langue française) confirme la tenue de la deuxième édition de Shoot The Book! en Italie, dans le cadre du Mercato Internazionale Audiovisivo (MIA), les 8 et 9 octobre 2025. L’événement est organisé en partenariat avec l’Institut français Italia et bénéficie du soutien de l’Institut français Paris.
01/10/2025, 08:00
À compter du mois de novembre, Alexandre Gefen proposera un cycle de séminaires tournant autour des réseaux sociaux. Tous les jeudis, entre 18h et 20h, le Directeur de Recherche CNRS au sein de l’unité Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité nourrira la réflexion… sur le long terme.
30/09/2025, 16:34
Rentrée littéraire ou non, les auteurs et autrices sont toujours présents dans les grilles de programme de France Culture. Du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, plusieurs émissions et rendez-vous radiophoniques se consacrent aux textes et ceux et celles qui les écrivent, avec, entre autres, Ketty Nivyabandi, Vanessa de Senarclens ou Yanick Lahens.
29/09/2025, 09:47
Depuis quelques mois, un anglicisme farceur s’est imposé dans les milieux du livre : spredge — contraction de sprayed edge — désignant la décoration des tranches de pages (spray, motifs, dorures, pochoirs). Apparue modestement dans les éditions de luxe, cette tendance gagne désormais les catalogues grand public.
27/09/2025, 19:52
Le quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour a recruté l'ancienne ministre de la Culture dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, entre 2022 et 2024, Rima Abdul Malak. Elle prendra officiellement ses fonctions de directrice exécutive le 10 novembre prochain, succédant à Fouad Khoury-Helou, directeur du groupe depuis 2021.
25/09/2025, 17:38
Marvel Games, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont présenté les premières images de Marvel’s Wolverine, superproduction vidéoludique centrée sur le personnage cocréé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita, Sr..
25/09/2025, 09:51
Sorti en 2022, Cult of the Lamb est un phénomène vidéoludique signé Massive Monster et Devolver Digital. Ce jeu, mêlant un style visuel aussi mignon que macabre, a conquis 4,5 millions de joueurs dans le monde grâce à son concept audacieux : incarner un agneau ressuscité par une divinité obscure pour bâtir un culte. Par Émilien Cousin-Hamelal.
24/09/2025, 12:15
