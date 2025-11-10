Voir le monde avec Schopenhauer, pour ne plus le subir

Il est bien gros, mais la Pléiade, et son papier bible, l'a avalé en une fois, grâce à sa large bouche. Ce volume n° 682 de la plus précieuse des Bibliothèques françaises rassemble tout le voyage, jusqu'aux Compléments.

Le geste éditorial de Christian Sommer, épaulé d'Ugo Batini : restituer le « grand livre » dans sa charpente originale et sa dynamique, de la thèse au contrepoint, comme du Bach. Ils se sont mis à trois pour la traduction - Marianne Dautrey, Vincent Stanek et Christian Sommer -, avec l'objectif de préserver l’unité du vocabulaire philosophique.

« Volonté » et « représentation ». D'abord la représentation, la phrase-programme tombe : « Le monde est ma représentation. » Ce que nous voyons, ce que nous comprenons, n’existe qu’en tant qu’il se présente à un sujet. L’espace, le temps, la causalité – tout cela ne sont pas des propriétés du monde, mais des cadres par lesquels nous le percevons. L'Allemand appelle cela le « principe de raison suffisante » : à chaque chose, sa raison, sa cause, sa condition. Le premier livre déroule cette architecture : la science, la connaissance, tout ce que nous pensons savoir n’appartient qu’à ce plan de la représentation.

Il existe un objet qui ne se laisse pas réduire à une simple apparence : notre propre corps. Nous le voyons, certes, mais nous le sentons aussi, de l’intérieur. Et c’est par ce passage étroit – entre le visible et le vécu – qu'il découvre autre chose : ce que nous sentons en nous, cette poussée, cette tension constante vers quelque chose, c’est la Volonté.

Schopenhauer avance que ce vouloir, que nous éprouvons sans toujours le comprendre, est la vérité profonde de tout ce qui est. Derrière les formes du monde, derrière les phénomènes, il n’y a pas des essences rationnelles, mais un vouloir brut, sans finalité. Le monde visible n’en serait que la mise en scène, la projection. L’espace et le temps ne font que démultiplier cette force unique : ils la fragmentent en individus, en espèces, en luttes. La vie devient un théâtre de désirs qui ne s’épuisent jamais.

C’est ce cadre que le Livre III viendra amender. Car l’art, selon lui, permet de suspendre le vouloir. Devant une œuvre, un paysage, une musique, on cesse un instant de vouloir pour simplement voir. L’esthétique devient alors une respiration dans la mécanique du monde. Avant la beauté, il y a donc la lucidité : celle d’un penseur qui ose dire que tout ce qui existe veut, souffre et persiste – mais qu’en comprenant cela, on s’approche déjà d’une forme de liberté.

La « représentation » prend ses couleurs. On y voit Schopenhauer s’arrimer aux poètes et aux dramaturges – Cervantès, Shakespeare, Calderón, La Rochefoucauld, Swift, Voltaire, Chamfort, Byron, Goethe, Leopardi – non pour orner son propos mais pour éprouver, grandeur nature, la façon dont l’art suspend les réflexes de la volonté. On y circule d’une maxime de moraliste à un vers tragique, et l’on comprend concrètement ce que veut dire « voir le monde », plutôt que le subir. On entend aussi, par touches, l’attention neuve portée aux traditions extra-européennes : les mystérieux Upanishad irriguent ces chapitres où l’Occident se regarde autrement.

Changement de registre avec l’Appendice sur le grand ancien, Emmanuel Kant : le philosophe y ferraille, frontal, avec l’architecte critique. « Tu as trouvé la porte, mais tu n’as pas osé l’ouvrir », reproche l'héritier. Kant s’est arrêté devant la porte du « noumène », l’envers du monde que l’on ne peut pas connaître. Schopenhauer, lui, pousse la porte : ce que Kant appelait chose en soi, il l’identifie à la Volonté, cette force vitale aveugle que chacun sent en soi-même.

Schopenhauer n’abolit pas tout à fait les « arrières-mondes », mais il les vide de leur contenu théologique ou moral. Il garde l’idée kantienne qu’il y a quelque chose « derrière » le monde des phénomènes, mais au lieu d’y placer Dieu, la Raison ou une Idée, il y met une force brute, sans conscience ni finalité. Nietzsche dira qu'il a encore été prisonnier de cette dualité monde phénoménal / en soi, mais qu’il a été le premier à désacraliser le fond des choses.

Les Compléments du Tome II ne sont pas des annexes, mais l’atelier à ciel ouvert du livre. On y revient sur chaque Livre, on déplie un argument, on l’illustre, on le durcit. Pour le Livre IV, qui court au plus près de l’éthique, on retrouve la formule devenue proverbiale : la vie « oscille entre la douleur et l’ennui ». Ce n’est pas une coquetterie noire, mais un diagnostic qui oblige : comment habiter ce balancier ? Les compléments montrent que la pensée de Schopenhauer n’est pas une clôture ; elle propose des gestes pour tenir dans la durée.

Tout ça pour dire que Le Monde de Schopenhauer (1728 pages) peut être parcouru en diagonale : entrer par le Livre III pour goûter la respiration esthétique, faire un tour dans les Compléments. Ou alors se lancer dans une de ces grandes aventures philosophiques, ce gros morceau de l'histoire de la philosophie.

Par Hocine Bouhadjera

