Les 24H des Mots 2025 : auteurs et lecteurs réunis à Courbevoie

La manifestation s’adresse à tous : seul, en famille ou entre amis, autour d’un café, d’un verre, d’un croissant… ou d’un livre. L’objectif est de favoriser les échanges entre auteurs et lecteurs, toutes littératures confondues. Plusieurs animations se déroulent en continu dans les deux lieux partenaires, afin de permettre à chacun de composer son parcours.

L’édition 2025 s’inscrit dans le dispositif « Courbevoie, Capitale du Mot », aux côtés des « Mots Libres » organisés chaque mois de juin. Elle mobilise les acteurs du territoire — bibliothécaires, libraires, partenaires culturels — avec notamment la DGLFLF du ministère de la Culture. Les deux sites d’accueil se trouvent boulevard Aristide-Briand à Courbevoie, et l’accès est libre dans la limite des places disponibles.

Deux lieux, un fil rouge : lectures, ateliers et dédicaces

Au Café des Mots, une librairie éphémère est proposée par Mots en Lignes. Le public retrouve également un atelier de création de planche de bande dessinée, un buffet de jeux animé par la ludothèque du VAL, ainsi qu’une présentation de l’opération « Dis-moi dix mots » du ministère de la Culture. Un Cub’edito, distributeur d’histoires courtes, complète l’offre en continu.

À l’Espace Carpeaux, l’exposition Pico Bogue & Ana Ana d’Alexis Dormal constitue l’un des points d’ancrage de la journée. Des visites commentées par l’auteur sont prévues, ainsi que des rendez-vous pour le jeune public, comme « L’Heure du Conte avec Ana Ana » portée par les bibliothécaires. Ces temps visent à croiser découverte des œuvres et échanges autour de la création.

Côté rencontres et dédicaces, la programmation couvre plusieurs genres. En littérature : Toufik Abou Haydar, Julien Aime, Édouard du Close, Joffrine Donnadieu, Hervé Dubourg, Jean-Pierre Gross, Claude Huré, Thierry Lhermitte, Jean-Pierre Lavoignat, Claire Norton, Valérie Paturaud, Bertrand Ploquin, Julien Sandrel, Cécile Tlili, Didier van Cauwelaert.

En polar : Nicolas Beuglet, Audrey Brière, Laurent Joffrin, Dominique Luciani, Gilles Revillon. La collection « Dictionnaire Amoureux » (Plon) est représentée par Mohammed Aïssaoui, Jean-Loup Chiflet et François-Xavier Delmas. S’ajoutent des auteurs non fiction (Anne Chirol, Matthieu Colombel, Loïc Landrau) et jeunesse/B.D. (notamment Alexis Dormal, Alexandra Koszelyk, Laurent Souillé, Virginy L. Sam, Lisette Morival, Sophie Noël).

Temps forts : entretiens, tables rondes et quiz

La matinée débute à 10 h par une visite de l’exposition Pico Bogue & Ana Ana guidée par Alexis Dormal à l’Espace Carpeaux. À 10 h 15, un café littéraire est proposé par les bibliothécaires au Café des Mots, suivi à 10 h 30 de « L’Heure du Conte avec Ana Ana » à l’Espace Carpeaux. À 11 h, un quiz intitulé « Le CoDex SiDéraL de Μόναξ Τελεφτάιος » et la présentation de l’opération « Dis-moi dix mots » se tiennent au Café des Mots.

L’après-midi reprend à 14 h avec une nouvelle visite de l’exposition par Alexis Dormal, à l’Espace Carpeaux. À 14 h 30, un entretien avec Thierry Lhermitte est programmé au Café des Mots. À 15 h 30, Grégory Berthier, directeur de la collection chez Plon, présente les « Dictionnaires amoureux ».

Les échanges se poursuivent à 16 h 30 avec une table ronde réunissant Joffrine Donnadieu et Didier van Cauwelaert, au Café des Mots. À 17 h 30, une autre table ronde associe Nicolas Beuglet, Audrey Brière et Laurent Joffrin, au même endroit. La journée se conclut à 18 h 30 par un apéro quiz, toujours au Café des Mots.

En amont : remise du Prix des Bruyères

La remise du Prix des Bruyères se tient le vendredi 5 décembre à 18 h, au Café des Mots. Il s’agit de la troisième édition de ce concours d’écriture de nouvelles dont le sujet ou la thématique font rayonner Courbevoie. Pour être éligibles, les manuscrits devaient être inédits, jamais publiés, et compter entre 20.000 et 40.000 signes, espaces non compris.

Les quatre lauréats seront annoncés le 5 décembre. Leurs œuvres seront publiées sous la forme d’un recueil aux éditions Novice.

Crédits photo : Les 24H des Mots

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com