Deux vies qui ne se croisent pas

En route vers la cime, il se souvient et pense à elle là-bas. Elle qui, au même instant, quitte son village d’altitude pour gagner la grande ville. Elle y retrouvera ses compagnes de lutte pour y mener le combat pour la liberté. Elle monte sur le toit d'un immeuble pour accomplir une chorégraphie, dans une robe d'un rouge éclatant, véritable défi contre le régime des mollahs.

Androsace (petite fleur qui pousse sur la roche nue en altitude, dans des conditions difficiles) évoque ainsi le croisement de deux trajectoires. Celle d’un homme d’âge mûr, montagnard, cultivant la ressource de son regard sur le monde mais lucide pourtant sur les vertus de cette orpheline contemplation, fût-elle nourrie par les plus hautes exigences ; celle d’une jeune femme qui a décidé de se vouer, au péril de sa vie, à un engagement existentiel.

Les montagnes, qui les tiennent ensemble par les rudesses et les élégances que tous deux lui connaissent, composent l’écrin de ce long poème où s’entrelacent, comme parfois les crêtes et les versants pris par les brumes en mouvement, la lueur du songe, l’éclat de la résistance, l’espoir indispensable.

Les éditions La fosse aux ours nous en offrent les premières pages en avant-première :

Depuis 1996, Antoine Choplin dirige le festival de l’Arpenteur, dédié au spectacle vivant et à la littérature. Installé près de Grenoble, il partage son temps entre l’écriture, ses engagements culturels et sa passion pour la marche en montagne. Auteur de nombreux ouvrages publiés aux éditions de La Fosse aux ours, parmi lesquels Radeau (Prix des librairies Initiales, 2003), Léger fracas du monde (2005) et L’Impasse (2006), il a reçu en 2012 le Prix France Télévisions pour La nuit tombée.

Parution le 9 janvier 2026.

