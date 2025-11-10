Carole Zalberg, entre Buenos Aires et le 7 octobre : la littérature comme refuge

Le roman s’ouvre sur cette révélation : une branche oubliée de la famille s’est établie en Argentine il y a plusieurs générations. Pour Marie, alter ego de l’autrice, cette découverte surgit alors que son père, Jo, s’enfonce dans la perte de mémoire. L’impossibilité de lui transmettre ce qu’elle découvre devient le moteur du récit.

Près d'un siècle d'histoire

Carole Zalberg nous confie une étonnante synchronicité : « J’ai découvert récemment qu’une branche de ma famille se déployait en Argentine, alors que ce pays avait toujours joué un rôle très important pour moi. Au même moment, mon père rentrait en Ehpad et perdait la mémoire. De cette situation est née l’écriture de ce livre. »

Ce point de départ autobiographique n’enferme cependant pas l'ouvrage dans le genre de l’autofiction. L'autrice le dit clairement : « Il y a beaucoup de fiction parce que, malgré mon enquête assez approfondie, il demeure énormément de mystères, de trous dans l’histoire, d’inconnus. Et puis, de toute façon, ce que j’aime faire, c’est travailler le matériau romanesque. »

Certains personnages sont directement façonnés à partir de sa famille, dont elle savait peu de choses, d’autres de pure invention, et aussi une sorte de mélange. « Une amie de mes parents m’a confié le journal de sa mère, adolescente sur un bateau pour l’Argentine en 1942. Le personnage de la petite Lucette du roman trouve sa source dans ce témoignage. Sa voix en est tirée. »

Le livre navigue entre les époques. D’un côté, le présent : une femme d’aujourd’hui qui fouille les archives, interroge sa cousine argentine Amelia, tente de reconstituer la trame d’un héritage effacé. De l’autre, le passé : des ancêtres fuyant l’Europe, embarquant vers Buenos Aires en pleine guerre, puis leurs descendants confrontés à la terrible dictature des années 1970 avec, là encore, son lot de disparus, de survivants et de silences. L’Argentine, terre d’accueil pour les réfugiés juifs, mais aussi pour les nazis fuyant l’Europe, porte en elle cette ambiguïté vertigineuse.

Cette structure, d'une période à une autre, s’est imposée organiquement, au fil de la plume : « Quand j’ai commencé à écrire le livre, je ne savais absolument pas ce que ça allait devenir. Est-ce que j’étais simplement en train de consigner mes découvertes ? Est-ce que je commençais un livre ? J’avais l’intuition que ce serait un ouvrage important pour moi. Et comme souvent, je me suis laissée porter par l’écriture elle-même. »

Derrière l’histoire personnelle, Carole Zalberg met en jeu une vision du XXᵉ siècle : migrations, effacements, cycles de persécution. Au cœur du livre, deux lignes de force : « Une forme de bégaiement, de répétition de l’histoire qu’on ne peut que constater, et quelque chose de beaucoup plus positif, l’infinie capacité de réinvention des hommes. »

Une période troublée

Le cœur battant du livre, pourtant, reste la relation entre Marie et son père Jo, ancien médecin, aujourd’hui enfermé dans l’oubli. Le roman en fait un contrepoint apaisé : là où l’Histoire impose ses violences, la tendresse filiale devient résistance. « C’était aussi une façon de le faire exister encore, partage avec nous l'autrice, et de m’assurer qu’il existerait toujours. Sur le moment, je trouvais souvent très beaux et poétiques ses propos complètement décalés, mais toujours doux. »

Mais n'était-ce pas douloureux d'écrire sur la disparition d'un être cher ? « Non, au contraire, nous répond la romancière, je crois que ça m’a beaucoup aidée à traverser cette période. Le fait d’écrire et de bâtir peu à peu ce livre m’a apporté beaucoup de paix. »

Le roman, écrit après le 7 octobre 2023, porte aussi la trace de cette secousse et de ses conséquences, toujours présentes. Carole Zalberg n’en fait pas un sujet, mais une présence : celle d’un monde qui ne laisse plus de place à la nuance. « Ça a été un effroi tel que j’étais dans une sorte de paralysie. Le fait d’écrire m’a sortie de cette paralysie. La littérature, pour moi, c’est l’espace de la pensée complexe, des voies multiples. Heureusement, il y a encore ce refuge. »

À LIRE - Mirinae Lee : "Je suis coréenne… et j’ai pourtant écrit en anglais"

En conclusion, Carole Zalberg évoque son engagement au sein de La Sofia, dont elle assure désormais la présidence après avoir occupé la vice-présidence. Elle cite les grands chantiers du moment : « Il y a tout ce qui concerne l’IA et les menaces que ça fait peser sur la création, le livre d’occasion qui représente un préjudice important pour les auteurs, mais aussi les très belles choses : par le biais de la copie privée, on soutient des centaines d’événements culturels chaque année. »

Une autrice à la tête de l'organisme qui gère les droits du livre et soutient la création,

et qui garde une foi intacte dans la littérature et dans ceux qui la font vivre : « On nous dit qu’on lit de moins en moins, et c’est sans doute vrai. Mais en France, tout le monde écrit, tout le monde rêve d’écrire, et il y a encore un goût et un respect de la littérature. Tant que ça existera, on pourra espérer quelque chose du monde. »

Crédits photo : Anton Reyes (Le Soir Venu)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com