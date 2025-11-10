La première édition du Prix Nos Humanités : les dix finalistes

La sélection, composée de dix titres retenus pour cette première édition, sera soumise au vote du 6 novembre au 6 janvier. Chaque ouvrage fera l’objet d’une présentation vidéo par un libraire. Le prix sera remis en février prochain.

Pour faire partie du jury professionnel, composé exclusivement de libraires et de bibliothécaires, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de Page des libraires.

Ce nouveau prix se caractérise par une ambition particulière : accompagner pendant plusieurs mois l’auteur et l’éditeur sélectionnés, tout en prolongeant la réflexion à travers des rencontres et diverses formes de médiation contemporaines. Il s’adresse à un public large, au-delà des seuls spécialistes, afin de rendre ce domaine plus accessible.

Voici les dix titres retenus :

Jean-Claude Kaufmann - L’Uniforme scolaire (Armand Colin)

Alexandra Saemmer - Les Zones grises (Bayard)

Arnaud Macé, illustrateur : Emmanuel Polanco - La République (CNRS Éditions)

Emmanuelle Pouydebat, illustrateur : Arnaud Rafaelian - Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ? (Delachaux et Niestlé)

Antoine Lilti - L'Illusion d'un monde commun (Flammarion)

Édouard Louis - Que faire de la littérature ? (Flammarion)

Alexandre Marcinkowski - La Mystification lunaire (Les belles Lettres)

Pierre Branda - Napoléon & Joséphine (Perrin)

Julien De Sanctis- Mourir, le temps que ça aille mieux (Philosophie magazine Éditeur)

Juliette Grange - Extrêmes tensions à droite (Pocket)

