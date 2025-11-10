Inscription
La première édition du Prix Nos Humanités : les dix finalistes

Le Prix Nos Humanités 2026, lancé conjointement par La Sofia et la revue Page des libraires, met à l’honneur les sciences humaines sous toutes leurs formes. Il entend valoriser des ouvrages à la fois accessibles et exigeants, qui ouvrent la réflexion, bousculent les idées reçues et impliquent la médiation des libraires et bibliothécaires. 

Le 10/11/2025 à 16:23 par Clotilde Martin

La sélection, composée de dix titres retenus pour cette première édition, sera soumise au vote du 6 novembre au 6 janvier. Chaque ouvrage fera l’objet d’une présentation vidéo par un libraire. Le prix sera remis en février prochain. 

Pour faire partie du jury professionnel, composé exclusivement de libraires et de bibliothécaires, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de Page des libraires.

Ce nouveau prix se caractérise par une ambition particulière : accompagner pendant plusieurs mois l’auteur et l’éditeur sélectionnés, tout en prolongeant la réflexion à travers des rencontres et diverses formes de médiation contemporaines. Il s’adresse à un public large, au-delà des seuls spécialistes, afin de rendre ce domaine plus accessible.

Voici les dix titres retenus :

Jean-Claude Kaufmann - L’Uniforme scolaire (Armand Colin)

Alexandra Saemmer - Les Zones grises (Bayard)

Arnaud Macé, illustrateur : Emmanuel Polanco - La République (CNRS Éditions)

Emmanuelle Pouydebat, illustrateur : Arnaud Rafaelian - Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ? (Delachaux et Niestlé)

Antoine Lilti - L'Illusion d'un monde commun (Flammarion)

Édouard Louis - Que faire de la littérature ? (Flammarion)

Alexandre Marcinkowski - La Mystification lunaire (Les belles Lettres)

Pierre Branda - Napoléon & Joséphine (Perrin)

Julien De Sanctis- Mourir, le temps que ça aille mieux (Philosophie magazine Éditeur)

Juliette Grange - Extrêmes tensions à droite (Pocket)

Clotilde Martin
Les zones grises

Alexandra Saemmer, Antoine Cossé

Paru le 10/09/2025

297 pages

Bayard

20,90 €

ActuaLitté
La République à l'oeil nu

Arnaud Macé, Emmanuel Polanco

Paru le 18/09/2025

160 pages

CNRS

22,00 €

ActuaLitté
Les Oiseaux se cachent-ils pour mourir?

Emmanuelle Pouydebat, Arnaud Rafaelian

Paru le 05/09/2025

208 pages

Delachaux et Niestlé

22,90 €

ActuaLitté
Que faire de la littérature ?

Edouard Louis

Paru le 01/10/2025

290 pages

Flammarion

22,00 €

ActuaLitté
La mystification lunaire

Alexandre Marcinkowski

Paru le 12/09/2025

236 pages

Belles Lettres

19,90 €

ActuaLitté
Mourir, le temps que ça aille mieux

Julien de Sanctis

Paru le 03/10/2025

232 pages

Philosophie Magazine Editeur

19,50 €

ActuaLitté
Extrêmes tensions à droite

Juliette Grange

Paru le 11/09/2025

377 pages

Pocket

10,30 €

ActuaLitté
