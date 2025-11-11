Un face-à-face entre mensonge et création

Entre polar littéraire et théâtre d’ombres, dans une vertigineuse mise en abîme, Rodolphe Barry use du pouvoir de la fiction pour offrir à l’un des derniers grands provocateurs de la littérature américaine un ultime rôle à sa mesure.

Les éditions Finitude nous en offrent les premières pages en avant-première :

Rodolphe Barry est un écrivain et documentariste français installé près de Dijon. Après des études de Lettres et de Cinéma, il part trois ans en Nouvelle-Calédonie, où il enchaîne les petits boulots tout en écrivant son premier livre, Rencontres avec Charles Juliet (2000), et en réalisant le film Libre le chemin sur le même auteur.

Il se fait connaître en 2014 avec Devenir Carver, roman consacré à Raymond Carver, couronné par plusieurs prix. Suivent Entre les rounds (2016) et Honorer la Fureur (2019), portrait intense de James Agee, finaliste du Goncourt de la biographie. En 2022, il publie Une lune tatouée sur la main gauche, hommage vibrant à Sam Shepard.

Parution le 9 janvier 2026.

Par Clément Solym

