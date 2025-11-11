À Laâyoune, même le foot est politique

En racontant sur quelques journées le quotidien de cette bande d’adolescents à Laâyoune, Nicolas Rouillé décrit comment le passage de l’enfance à l’âge adulte est troublé du poids de l’histoire. Une histoire que chacun des membres de cette petite bande connait parfois à peine, mais dont il a déjà éprouvé toute la pesanteur.

Tous et toutes comptent dans leurs mémoires familiales les traces des combats de libération sanglants des 60 dernières années, tandis que la répression constante du pouvoir marocain les y renvoie jour après jour.

Avec le récit de la revanche de ces jeunes garçons et filles sur fond de CAN ¬(Coupe d’Afrique des Nations) terrain d’affrontements géopolitiques où l’on supporte les pays en fonction de leur prise de position pour ou contre la reconnaissance de la République Arabe Sahraouie Démocratique, Nicolas Rouillé retrace, au détours d’incidents presque anodins, comment dans les zones de conflits, qu’ils soient de haute ou de basse intensité, se forge dès l’enfance la perpétuation de la colère et du ressentiment.

Pris entre conflits de loyauté et méfiance institutionnelle, ces adolescents se construisent une lecture du monde, moteur de la transmission de la violence de génération en génération.

Dans son style sobre, Nicolas Rouillé décrit une Laâyoune écrasée de soleil et entourée d’un désert, tout à la fois présent, fantasmé et proscrit, qui soudain, servi par un art du dialogue et de la narration consommé, se voit transformée par la vitalité de ces adolescents. En quelques phrases, comme le désert après la pluie, tout s’anime.

Les éditions Anacharsis nous en offrent les premières pages en avant-première :

L’auteur : Nicolas Rouillé est écrivain, plasticien et journaliste. Il collabore régulièrement au journal CQFD. Il a déjà publié Timika. Western papou, aux éditions Anacharsis (2018), Le Samovar, aux éditions Demain les flammes (2021), T’as pas trouvé pire comme boulot ?, aux éditions Lux (2023), et dernièrement L’Or et l’Arsenic, Anacharsis (2024), prix du livre du réel.

Parution le 9 janvier 2026.

