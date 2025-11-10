Jean-Claude Guillebaud, mort d'un humaniste, cofondateur des éditions Arléa

Né à Alger le 21 mai 1944, d’un père charentais et d’une mère constantinoise, Jean-Claude Guillebaud a très tôt conjugué les deux pôles qui allaient structurer toute sa vie : l’enracinement et le déplacement, la fidélité et le voyage.

Après des études de droit privé à Bordeaux, il rencontre le sociologue et théologien Jacques Ellul, dont il deviendra le proche disciple et l’un des héritiers spirituels. Leur dialogue intellectuel, fondé sur la liberté de conscience et la responsabilité morale, marquera durablement son rapport au monde.

Grand reporter, il couvre pendant plus de vingt-cinq ans les grands conflits du XXᵉ siècle — du Biafra au Vietnam, du Liban à Sarajevo. Après Sud Ouest, son travail le conduit ensuite au Monde, puis au Nouvel Observateur, où il poursuit une carrière exigeante, refusant le sensationnalisme pour privilégier la profondeur du témoignage. En 1985, il contribue à fonder Reporters sans frontières, dont il assurera la direction jusqu’en 1994.

L’aventure d’Arléa et la fidélité au livre

Dans les années 1980, Jean-Claude Guillebaud élargit son engagement à l’édition. Devenu directeur littéraire au Seuil, il y publie plusieurs ouvrages de Jacques Ellul, dont La Parole humiliée ou La Subversion du christianisme.

En 1986, avec Catherine Guillebaud et Claude Pinganaud, il fonde la librairie Les Fruits du Congo — clin d’œil à Alexandre Vialatte — puis la maison Arléa, au cœur du Quartier latin, avec sa femme Catherine et son camarade Claude Pinganaud. La maison est rachetée par le groupe LVMH en 2004, via Desfossés International.

À partir du milieu des années 1990, il se consacre à une vaste fresque intellectuelle, Enquête sur le désarroi contemporain : une série d’essais où il scrute les fractures et mutations du monde moderne.

Dans La Trahison des Lumières (1995), La Tyrannie du plaisir (1998), Le Principe d’humanité (2001) ou encore Le Goût de l’avenir (2003), il interroge la mondialisation, la crise du sens, le culte de la performance, la solitude numérique ou le désenchantement politique.

Il aborde les grands bouleversements du siècle — génétiques, écologiques, spirituels ou technologiques — avec une même exigence : restituer la complexité du réel sans renoncer à l’espérance.

Converti à un christianisme réfléchi et apaisé, Jean-Claude Guillebaud publie en 2007 Comment je suis redevenu chrétien, un texte d’introspection et de réconciliation entre foi et raison. Dix ans plus tard, La Foi qui reste (2017) prolonge cette réflexion sur la spiritualité comme ressource dans un monde désenchanté.

Son œuvre tardive — Sauver la beauté du monde (2019) et Entrer dans la douceur (2021) — réaffirme une conviction simple : la beauté, la lenteur et la bienveillance peuvent encore opposer une résistance au cynisme et à la peur.

Parallèlement à son œuvre d’essayiste, Jean-Claude Guillebaud est demeuré un journaliste de terrain et de conviction. Chroniqueur dans Sud Ouest Dimanche et à La Vie, il observe la société française. Sa chronique Paris-Province, publiée sans interruption depuis 1986, témoignait de sa fidélité à la Charente, où il vivait, à Bunzac, dans la demeure des Deffends — ancienne résidence des évêques d’Angoulême.

Parmi les hommages rendus au journaliste, on peut citer celui de l'actuel président de Reporters sans frontières, Pierre Haski : « Un grand parmi les grands reporters. »

Crédits photo : Zoom sur la couverture de son récit publié chez l'Iconoclaste, Je n'ai plus peur.

